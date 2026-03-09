Trump da por “casi terminada” la guerra contra Irán ante la escalada del petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la ceremonia para recibir los cuerpos de los seis primeros soldados estadounidenses muertos en la guerra, el pasado sábado en la base militar de Dover, en Delaware.

El presidente estadounidense, que ha hablado este lunes con el ruso Vladímir Putin sobre Irán, tiene prevista una rueda de prensa en las próximas horas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cree que la guerra contra Irán está “casi terminada”, según una serie de declaraciones en las últimas horas. En una entrevista telefónica para la cadena CBS ha asegurado que Washington va “muy por delante” del plazo de cuatro o cinco semanas que previó para conseguir sus objetivos en la guerra. En un acto de recaudación de fondos con donantes republicanos, Trump ha asegurado que la ofensiva conjunta con Israel será “una excursión corta”. Las declaraciones del mandatario llegan después de que el barril de petróleo llegase a superar la barrera de los 110 dólares por barril, y han sido acogidos con euforia por los mercados.

El tono de Trump representa un giro con respecto a declaraciones de su Administración en días previos. El viernes, su secretario de Defensa, Pete Hegseth, anticipaba que la ofensiva no había hecho “más que empezar”. Ahora, en el acto con donantes republicanos, el presidente abría la puerta a declarar alcanzados los objetivos que anunció al comienzo de la operación: aniquilar la Marina y los programas nuclear y de misiles balísticos iraníes, y acabar con el régimen teocrático.

“Junto a nuestros socios israelíes, estamos pulverizando al enemigo... la capacidad de misiles y drones iraníes está siendo completamente demolida. Su Armada ha desaparecido. Hemos mandado 46 de sus barcos al fondo del mar en tres días y medio”, sostenía. “Los líderes terroristas ya no están, o cuentan los minutos hasta que dejen de estar”, apuntaba. Pero, al mismo tiempo, subrayaba que “no cejaremos hasta que el enemigo esté derrotado de manera total y decisiva”.

Momentos después, volvía a incidir en la idea de un pronto fin de la guerra: “los estamos golpeando donde fabrican los drones. Estamos dándoles una paliza con eso... en cuanto esté terminado el mundo será más seguro. Y va a estar terminado muy rápidamente”.

El presidente se pronunciaba de manera similar en sus comentarios a la cadena CBS. “Creo que la guerra está ya casi completa, bastante. (Irán) no tiene Armada, no tiene comunicaciones, no tiene fuerza área”, ha declarado a la periodista de la cadena Weijia Jiang, corresponsal ante la Casa Blanca, según ha tuiteado la propia reportera. El presidente también cree que Irán ya “ha disparado todo lo que tenía para disparar. Más les vale que no intenten ninguna travesura, o verá el final de ese país”.

El presidente estadounidense ha convocado una rueda de prensa a las 17.30 hora local (15.30 en México, 22.30 en la España peninsular) en su club de golf en Doral, en las afueras de Miami, donde ha pasado el fin de semana. “Están ocurriendo muchas llamadas telefónicas y reuniones importantes”, había escrito el mandatario en su cuenta en su red social, Truth, al anunciar el evento.

Una de esas llamadas, según ha informado el Kremlin, ha sido con el presidente ruso, Vladímir Putin. Los dos líderes, según el asesor presidencial Yuri Ushakov, abordaron en particular los acontecimientos en Irán y en Venezuela. El dirigente ruso planteó al estadounidense propuestas para poner fin con rapidez a la guerra contra Irán, indicó el alto cargo en Moscú.

La conversación duró aproximadamente una hora y en ella abordaron el conflicto creado en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz, según ha explicado el asesor de exteriores del presidente ruso. “La conversación fue seria, franca y constructiva, como suele ocurrir en los diálogos entre líderes rusos y estadounidenses. El énfasis se centró, naturalmente, en la situación del conflicto con Irán y las negociaciones trilaterales en curso sobre Ucrania con la participación de Estados Unidos”, ha explicado el diplomático, informa Javier G. Cuesta.

En sus declaraciones para CBS, el presidente estadounidense ha asegurado que se está “pensando el tomar el control” del estrecho de Ormuz, en la boca del golfo Pérsico y uno de los puntos clave para el tránsito de petróleo en el mundo: aproximadamente una quinta parte del total global es transportada a través de esa vía marítima. La guerra ha venido a cerrarlo en la práctica.

En declaraciones previas a otros medios, Trump se había mostrado muy crítico contra el nombramiento como nuevo líder espiritual de Irán de Mojtaba Jameneí, de 56 años, hijo del líder supremo Ali Jameneí, muerto en los bombardeos estadounidenses e israelíes del primer día de guerra el sábado 28 de febrero. En estos comentarios para CBS, Trump indicó que no tiene “ningún mensaje” para el dirigente. También señaló que tiene en mente a otra persona para reemplazarle, aunque no especificó quién.

En los últimos días, el presidente estadounidense había asegurado que él tendría que participar en el proceso de selección del nuevo líder iraní, o sus fuerzas matarían a la persona que resultara elegida.

Tras las declaraciones de Trump a la periodista de CBS, los mercados han reaccionado con euforia y los índices han comenzado a subir tras un inicio nefasto. Wall Street, que llegaba a caer un 1,5% en la apertura, ha dado un giro de 180 grados y ascendía un 0,7%. La entrevista también hizo que los contratos a futuro del petróleo intermedio de Texas se moderasen hasta los 85,73 dólares por barril, tras haber cerrado en 94,77 dólares.