El petróleo se dispara y cotiza por encima de los 100 dólares el barril, tras ganar un 46% desde que empezó la contienda

El precio del petróleo se anota subidas cercanas al 15% este lunes y alcanza los 106 dólares por barril, su nivel más alto desde mediados de 2022, ante la escalada de la violencia en el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán y el alejamiento de las posibilidades de una resolución rápida. El Brent, la referencia europea, deja atrás la barrera psicológica de los 100 dólares por barril, que se alcanzó en la tarde del domingo. Lo que parecía una amenaza teórica, un precio por encima de esa bandera roja, se ha transformado en un riesgo real de crisis energética mundial. En poco más de una semana, desde que comenzaron los ataques conjuntos de Israel y EE UU, el barril se ha encarecido cerca de un 46%. El West Texas Intermediate sube hoy un 14% y supera los 103 dólares por barril.

Si los acontecimientos del fin de semana ya enfriaban las probabilidades de un cese de hostilidades más o menos cercano, la elección de Mojtaba Jameneí para suceder a su padre como líder supremo de la República Islámica desvanece cualquier esperanza. La elección es una señal de que la línea dura del país continúa al frente. Mientras tanto, el Departamento de Estado de EE UU ordenó a sus empleados y diplomáticos en Arabia Saudí que abandonen el país, alegando riesgos para la seguridad. Durante las últimas 24 horas se han seguido detectando ataques de Irán contra infraestructuras petroleras en el golfo Pérsico

Tampoco parece que la presión de precios pueda mover a Washington a buscar una desescalada, como han barajado algunos analistas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha pronunciado en redes sociales sobre el alza del petróleo en una publicación en su plataforma, Truth Social, donde afirmó que las fluctuaciones a corto plazo son un “precio muy bajo a pagar” por Estados Unidos, el mundo y la paz. El mandatario añadió que los precios caerán rápidamente “cuando la destrucción de la amenaza nuclear iraní haya terminado”.

Con todo, las subidas se han moderado respecto a la madrugada, cuando el Brent ha llegado a dispararse un 29%, hasta un máximo intradía de 119,50 dólares, mientras que el WTI ha llegado a subir un 31%. El diario Financial Times ha informado de que los ministros de finanzas del G7 debatirán este lunes la posible liberación de reservas petroleras de emergencia, citando una fuente del gobierno francés, en respuesta al aumento repentino de los precios. Esa información, confirmada posteriormente por otros medios, ha aplacado las tensiones sobre el barril, que ha reducido sus ganancias a un 15%.

Las perspectivas de un conflicto enquistado hacen prever que el cierre del estrecho de Ormuz va para largo, la perspectiva más temida por los analistas. Varios productores del golfo Pérsico, como Irak, Kuwait o Emiratos Árabes han comenzado a reducir la producción de petróleo pues, con el estrecho de Ormuz cerrado y sus almacenes de crudo rebosantes, no tienen capacidad física para dar salida a más petróleo. Los analistas estiman que Arabia Saudí también tendrá que rebajar en breve la producción, pues el oleoducto que le permite sortear el estrecho de Ormuz tiene una capacidad en torno a los ocho millones de barriles diarios y el reino produce ocho. Según Reuters, en el caso de Irak el recorte alcanza ya el 70%. “Hemos visto un rápido cambio desde la visión optimista de que esto sería un conflicto breve a algo claramente más prolongado”, señala a Bloomberg Warren Patterson, jefe de estrategia de materias primas de ING Groep. “Mientras no veamos que el petróleo se mueve por el Estrecho de Ormuz, los precios del petróleo solo seguirán subiendo”.

En paralelo, la tensión sigue siendo máxima en el mercado del gas, con la referencia europea, el contrato TTF negociado en Países Bajos subiendo el 16% hasta los 61,8 euros el megawatio hora. Qatar, segundo exportador del mundo de gas licuado (GNL), mantiene su producción parada prácticamente desde el inicio de la crisis, y espera tardar en recuperarla por los daños derivados de ataques iraníes.

Nicola Grass, experto de Zürcher Kantonalbank, gestora de los fondos Swisscanto, señala que el ejército estadounidense “sigue enfrentando dificultades para asegurar el estrecho de Ormuz”. Sin el despliegue de tropas terrestres en la región costera iraní, “la situación de tensión podría prolongarse más de lo previsto inicialmente”. Además, “un cambio de régimen en Teherán sigue siendo improbable”. Con todo, este experto mantiene el horizonte para una resolución “en las próximas 3 a 5 semanas”.