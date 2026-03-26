Récord en la demanda de empleo en Infojobs: hay 56 candidatos por oferta

El mercado laboral vive un momento dulce. Así lo reflejan las cifras del portal de empleo Infojobs, “un termómetro de la actividad al que los profesionales vienen a encontrar un trabajo o a mejorar el que tienen”, según su director general, Román Campa. Durante el año pasado la plataforma registró 2,5 millones de ofertas, apenas un 1% más que el año anterior, pero el número de aspirantes que se presentaron a al menos una de ellas aumentó un 5% hasta los 4,2 millones. Una cifra récord.

“Estamos en máximos históricos en el tamaño del mercado, con 25 millones de población activa, y hemos visto ese reflejo en el incremento de nuestros candidatos, que ha generado más crecimiento en el volumen de inscripciones a la plataforma, al superar los 136 millones, otra cifra récord”, señala Mónica Pérez Callejo, directora de Estudios de Infojobs. Y esto ha contribuido a que la pugna por cada vacante disponible se agudice: 56 personas compitieron de media por cada oferta laboral en 2025, cuatro más que en el año anterior.

Estas son las principales conclusiones de la 16ª edición del informe Estado del mercado laboral en España en 2025, elaborado por Infojobs y Esade, y presentado en Barcelona. Aunque las ofertas de empleo se estabilizan y la evolución en los primeros tres meses de 2026 refuerzan esta tendencia, “el mercado laboral encadena 11 años consecutivos de crecimiento, con la excepción de 2020 por la pandemia. La ocupación alcanzó un récord, por encima de los 22 millones de ocupados, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), y el año se cerró con una tasa de paro del 9,9%, una cota inédita desde 2008”, según manifestó Anna Ginès, directora del Instituto de Estudios Laborales de Esade.

Pese a este contexto favorable, ha continuado la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. La remuneración media de las vacantes de la plataforma se situó en 27.336 euros brutos anuales, apenas 276 euros o el 1% más que en 2024 (frente al casi 3% del IPC). “Lo que es uno de los principales problemas del avance desigual del mercado laboral y que lleva a tensiones”, según Mónica Pérez. De hecho, la pobreza laboral afecta al 11% de los trabajadores, frente a la media europea del 8,2%. Y un 10% de los empleados tiene varios trabajos a la vez, pluriempleo que supera el 30% en el caso de las personas de entre 25 y 34 años. “Mejorar la productividad, que ha pasado de 58.400 euros por ocupado en 2015 a 58.536 euros en 2025, se erige como el mayor desafío del mercado laboral español: es la variable por la que no están subiendo los salarios”, ha explicado Pérez Callejo.

Aunque informática y telecomunicaciones, la rama laboral que encabezaba el ranking por retribuciones de Infojobs en los últimos años, se desplace a la segunda posición, con una media de 35.031 euros brutos anuales, es consecuencia de un “volumen significativo” de ofertas en el sector sanidad y salud que tienen como destinos otros países como Alemania, Irlanda, Suiza, Noruega o Francia, donde las remuneraciones son superiores y han provocado un aumento del 30% en el último año y que el sector pase a liderar la clasificación de la plataforma de empleo, con 35.363 euros. Ingenierías, educación y comercial son las siguientes áreas mejor pagadas.

Puesto más demandado

Precisamente en esta última, comercial y ventas (que acapara el 16% del total de vacantes), es donde se encuentran algunos de los puestos que concentran el mayor número de ofertas, como es el de teleoperador, el perfil más demandado de todos en España, con 178.000 vacantes, y uno de los únicos tres que supera la barrera de las 100.000 (junto con mozo de almacén y conductor de vehículo de reparto). También el de dependiente (99.787), delegado comercial (81.182) o agente inmobiliario (73.039). Curiosamente, a excepción del puesto de dependiente, el resto de ellos registran un nivel de competencia por parte de los aspirantes muy inferior a la media (20 candidaturas por teleoperador frente a las 200 de los vendedores de las tiendas).

Entre las 20 posiciones que concentran la mayoría de las ofertas de empleo publicadas por Infojobs hay que llegar a la 16 para encontrar un perfil con formación de FP o universitaria, como es el de contable. El resto son de peones de la industria, operadores de carretilla, camareros, operarios de limpieza, cocineros, administrativos o empleados de mantenimiento.

Sin embargo, en los próximos años, Esade e Infojobs consideran que las profesiones técnicas vinculadas a la Formación Profesional adquirirán un mayor auge. Según el informe, el futuro laboral estará marcado por los sectores de tecnología (aunque se empieza a notar el efecto de la inteligencia artificial, en la caída del 41% de las ofertas para los perfiles más jóvenes); cuidados y salud, logística y transporte (donde el volumen de vacantes acumula dos años de crecimiento y en 2025 subió un 17%), el turismo y la sostenibilidad.

Los profesionales de informática y telecomunicaciones, junto con los empleados sanitarios, son los que menos competencia tienen por oferta laboral. Por ejemplo, los veterinarios cuentan con una media de seis inscritos por vacante y los odontólogos de 10, en tanto que los arquitectos de sistemas TIC compiten con 11 candidatos. “Estos datos evidencian la creciente importancia de la especialización y de la adaptación a la transformación digital, que están marcando cambios en los roles y competencias requeridas por los profesionales”, según el estudio.

Madrid, Cataluña y Andalucía son las regiones que registran mayor proporción de ofertas de empleo con mucha diferencia sobre el resto. Pero es la Comunidad Valenciana la que acapara un crecimiento superior en el último año, con el 21%, como consecuencia del tirón del sector de la logística y de los efectos derivados de la dana. Baleares y Murcia le siguen.