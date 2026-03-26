El PT frena el revocatorio de Sheinbaum en 2027 y la reforma política sufre otro revés en el Senado

El aliado más pequeño de la coalición oficialista se ha impuesto. Con solo seis senadores, el Partido del Trabajo ha frenado la intención de adelantar la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum para hacerla coincidir con las elecciones de 2027. Así, Morena se ha visto obligado a mutilar el plan B de la reforma electoral de la presidenta para hacerlo avanzar en el Senado de la República sin su contenido medular. La minuta será enviada a la Cámara de Diputados para concluir su trámite legislativo solo con tres temas: la reducción de regidurías en los ayuntamientos, el límite al gasto en los Congresos estatales y la obligación de los altos funcionarios electorales de ganar un salario menor al de la presidenta de la República.

Este nuevo revés, que se suma al naufragio de la primera iniciativa de la presidenta en la Cámara de Diputados, perfila una reforma menor, que no concreta los objetivos originales de Sheinbaum: reducir el gasto en el sistema electoral, disminuir el financiamiento de los partidos y reconfigurar la representación proporcional en el Poder Legislativo. El plan B, aprobado en lo general cerca de las 23:00 horas de este miércoles, es un cambio minúsculo en comparación con los propósitos con los que, hace ocho meses, se creó la comisión presidencial de reforma electoral, de cuyos foros, encuestas y trabajos técnicos apenas quedaron unas cuantas líneas y modificaciones a tres artículos constitucionales (115, 116 y 134).

Luego de tres meses de negociaciones y a pesar de haber firmado un compromiso en la Secretaría de Gobernación, la bancada del PT se sostuvo en lo que había advertido desde la semana pasada, cuando dejó ver que no respaldaría la reforma al artículo 35 constitucional si ésta permitía hacer el revocatorio de Sheinbaum el mismo día de las elecciones federales y locales del 6 de junio de 2027 y eliminar el candado que actualmente impide a la presidenta hacer campaña en los 60 días previos a la consulta de revocación. El PT planteó como alternativa hacer el revocatorio en agosto, pero el gobierno y Morena se negaron, y así se decidió la suerte de la nueva iniciativa. Según lo acordado con Morena, el PT ha presentado una reserva para votar en lo particular la parte del dictamen en la que se tocaba el tema de la revocación. Al no modificarse el artículo 35, la revocación de Sheinbaum sólo podría convocarse durante los tres meses posteriores al término de su tercer año; es decir, entre octubre y diciembre de 2027, para que la consulta se efectúe en abril de 2028.

En una sesión que inició a las 17.30 horas de este miércoles, el coordinador y líder histórico del PT, Alberto Anaya, ha subido a la tribuna del Senado para confirmar su postura. “El PT va a acompañar en lo general esta iniciativa de ley y de modificación de la Constitución. Estaremos a favor. Pero nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución”, ha dicho, provocando aplausos de las bancadas del PAN, PRI y MC, una oposición que llevaba días advirtiendo el daño que la reforma causaría a la equidad en las elecciones y que, al calor del debate, ha resumido su rechazo en una frase de Alejandra Barrales: “Queremos una presidenta en funciones, no una jefa de campaña”.

Alberto Anaya ha querido matizar su rechazo a la esencia del plan B, con un largo discurso en el que ha reivindicado el papel del PT como aliado histórico de Andrés Manuel López Obrador en sus tres campañas presidenciales, y de la presidenta Claudia Sheinbaum en todas las reformas que había presentado a la Legislatura desde octubre de 2024, antes de la electoral. “La coalición que permitió que la presidenta llegara al poder hoy está más firme que nunca, en 2027 y en 2030″, ha afirmado, provocando aplausos de los morenistas, pero horas después, sus seis senadores han dado el cerrojazo al plan alterno de la presidenta.

Al mensaje del coordinador y dirigente nacional del PT ha seguido una imagen cargada de lecturas políticas de cara a la elección de 2027, en la que se pretende mantener viva la coalición Sigamos Haciendo Historia. En medio de los escaños aparecieron los coordinadores de los partidos aliados de Morena: Manuel Velasco, por el PVEM, y el propio Anaya, ambos con las manos entrelazadas y en alto, un gesto que pretendía conjugar triunfo y cohesión. Minutos después se sumaron a la escena Ignacio Mier, líder de Morena en el Senado, y la petista Geovanna Bañuelos. La instantánea, más que una celebración espontánea, ha parecido un mensaje de unidad de la 4T, tan mancillada en las últimas semanas. Todos alzando los brazos como si nada se hubiera roto, como si la discrepancia sobre uno de los puntos más sensibles del plan B de Sheinbaum no exhibiera grietas en la coalición gobernante. Al instante, Mier ha difundido la escena en sus redes sociales, con un mensaje: “Quienes soñaban con la división de nuestro movimiento, otra vez se quedaron con las ganas”.

Antes de la votación en lo general, el debate se ha prolongado durante más de tres horas, con un posicionamiento de cada grupo parlamentario y dos rondas de oradores a favor y en contra del dictamen. La discusión fue aprovechada por la oposición para exhibir los yerros del oficialismo en el proceso de reforma política, evidenciados en el rechazo de sus propios aliados, y para arremeter en contra de Sheinbaum, protagonista involuntaria de la sesión en la Cámara alta. “Se pretende hacer constitucional la inequidad en favor del partido gobernante; meter a la presidenta en la elección es un despropósito”, ha dicho Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano. “Lo que quieren es meter a la presidenta para hacer campaña con recursos públicos”, denunció la priista Carolina Viggiano. “Esto no busca una revocación, lo que buscan es una reelección de la presidenta. Moena está cayendo en las encuestas y necesitan de la imagen de la presidenta como salvavidas político”, señaló la panista Mayuli Martínez.

En contraparte, Morena ha defendido las virtudes del plan B, y ha enviado a la tribuna a Gerardo Fernández Noroña, Lucía Trasviña, Malú Micher, Saúl Monreal y Óscar Cantón Cetina, para contener el fuego en contra de Sheinbaum y negar que el tropiezo de la reforma implique el fin de la alianza con el PT y el Verde. “Sería un fracaso haberlo rechazado en su totalidad, como el plan A. Fracasó la oposición, que pensó que no iba a transitar la iniciativa de la presidenta; es un fracaso para ellos”, ha declarado Mier antes de la votación.

Cerca de las 23:00 horas, el pleno del Senado ha aprobado en lo general el dictamen, con una mayoría calificada de 86 votos a favor y 42 en contra. Después de la aprobación, se prevé que se procesen una docena de reservas inscritas por todos los grupos parlamentarios; entre ellas, la reserva del PT que elimina los cambios que se proponían al artículo 35 de la Constitución en materia de revocación de mandato.