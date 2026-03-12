El combustible registra la mayor subida en España de los últimos cuatro años

El precio del combustible no da tregua. Con el barril de petróleo rondando los 100 dólares desde el comienzo de la semana ante el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, los carburantes han reaccionado con fuertes subidas, las mayores desde hace cuatro años, recién comenzada la guerra en Ucrania. La gasolina se ha colocado en un precio medio de 1,600 euros por litro en los surtidores españoles, mientras que el diésel se paga a 1,645 euros, según el Boletín Petrolero de la UE publicado este jueves. La primera se dispara un 7,67% respecto a la semana anterior, mientras que el gasóleo lo hace más de un 14%. Esos avances se suman al alza de más del 1% que ya experimentaron en la semana precedente, la primera en la que el precio recogió el ataque a Irán, aunque todavía muy levemente.

El precio del combustible escala así en España a máximos de agosto de 2024 en el caso de la gasolina, y de octubre de 2023 en el del gasóleo. Históricamente, el diésel ha sido más barato, pero esa ventaja se ha borrado en la actual crisis debido a que mientras Europa dispone de suficiente capacidad de refino para ser exportadora neta de gasolina, sufre un déficit crónico de gasóleo, lo que la obliga a depender de las importaciones para satisfacer su demanda interna.

La reacción de gasolina y diésel está siendo similar a la acontecida en los primeros compases de la guerra en Ucrania. Y los paralelismos se notan tanto en fechas como en impacto: el ataque ruso, como el estadounidense ahora, se produjo a finales de febrero, y fue a comienzos de marzo cuando se percibió el mayor impacto. Al poco de producirse la agresión de Moscú, la gasolina subió un 9,8%, y el diésel casi un 15%. En aquel entonces, sin embargo, los precios medios eran mayores: la gasolina se pagaba a 1,844 euros, y el gasóleo a 1,817 euros. En su pico de junio, cuatro meses después del inicio de las hostilidades, llegaron a superar ambos los 2,1 euros.

Los precios publicados en el Boletín Petrolero tienen como fecha de corte el 9 de marzo, es decir, este lunes, cuando el barril de crudo llegó a acercarse a los 120 dólares —este jueves ronda los 100 dólares—, y son una media, por lo que hay surtidores donde el litro de combustible se paga más caro y otros donde es más barato.

La subida ha sido generalizada en toda la Unión Europea, donde el precio medio de la gasolina es superior al español, de 1,774 euros el litro, y también el del diésel, aunque con menos margen, al pagarse a 1,861 euros.

Las autoridades temen el impacto de estos repuntes, y de la subida del gas, sobre la inflación. Este viernes se publica el IPC español de febrero, pero el dato nace obsoleto antes de aparecer: no será hasta dentro de dos semanas, al darse a conocer la estadística adelantada de inflación de marzo, cuando se conozca el primer impacto real del conflicto sobre los precios.

Según cálculos del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE), que está monitorizando diariamente el impacto de la energía sobre los precios, estos tres componentes añadirán en marzo a la inflación más de un punto de mantenerse la actual situación. Concretamente, el diésel sumará cinco décimas, la gasolina 2,6 décimas, y la electricidad 2,8 décimas.