La Casa Natal Salvador Dalí de Figueres expone un biombo con motivos orientales creado por el genio a los 19 años

A principios de los años 20 del siglo pasado, un joven Salvador Dalí (Figueres, 1904-1989) de 19 años cogió un viejo biombo de su padre y pintó en papel sobre la tela figuras chinas, hombres y mujeres que sostienen los típicos abanicos orientales de la época en un entorno nocturno y de fiesta, con libélulas, mariposas, pavo reales y farolillos de colores. “Creó una obra excepcional tanto por su formato poco habitual como por los motivos de inspiración oriental”, consideran los expertos. Esta obra, que hasta 1964 guardó la hermana del artista en su casa del Llaner en Cadaqués, la compró el artista y coleccionista de Mollet del Vallès Joan Abelló y en 2024 fue subastada y adquirida por el Ministerio de Cultura y restaurada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ahora ha cedido esta pieza a la Casa Natal Salvador Dalí de Figueres, donde el genio vivió hasta los siete años, y estará expuesto hasta el 13 de septiembre en el marco de la exposición Un sueño oriental. Exotismo y modernidad en el joven Dalí.

Este biombo, de 168,8 x 218 cm, previamente ha sido visto solo en una ocasión en Cataluña en 2013 en la exposición Japonismo. La fascinación por el arte japonés, y en Madrid en 2014. El artista pintó la obra -en la que destaca un azul brillante del tono del mar de Cadaqués y unos farolillos brillantes que evocaban la noche de Reyes- cuando todavía no había iniciado la exploración de un lenguaje onírico y atesoraba un estilo experimental y exploratorio. Reúne una iconografía poco convencional que evoca las influencias foráneas que ya empezaba a recibir en aquellos tiempos tempranos. “Se trata de la primera aproximación del pintor al arte decorativo de la que tenemos noticia”, señala la edil de Cultura y Patrimonio de Figueres, Mariona Seguranyes.

Dalí pintó el biombo “con la técnica de gouache, menos las partes marrones de la estructura que son acrílicas; la pintura acrílica se desarrolló a partir de los años treinta, por lo que son añadidos posteriores a la creación”, detalla Keti Nikolaeva, restauradora del Museo Reina Sofía. Esta pieza formó parte del contexto familiar en una época en la que el genio exploraba las diversas posibilidades artísticas, inquieto por encontrar un lenguaje pictórico propio. La obra guarda paralelismos con los colores vivos e intensos del temple que realizó a principios de los años veinte, una técnica pictórica que también se encuentra en los pigmentos del biombo. También se encuentra conectada en un entorno figuerense al que llegaban las influencias orientales, como por ejemplo la actuación de la bailarina exótica Carmen Tórtola Valencia en la ciudad en 1920, a la que el Dalí asistió con su padre el notario, que era muy amigo de la artista.

Para los responsables de la muestra, la exhibición temporal de esta obra constituye un testimonio único dentro de la producción juvenil de Dalí e invita a soñar con el universo oriental, no estrictamente japonés, y permite contextualizar sus primeros intereses formales e iconográficos por las corrientes estéticas del siglo XX. Asimismo, la pieza contribuirá a enriquecer el relato museológico sobre los orígenes creativos del artista y a ofrecer una mirada menos conocida, pero fundamental, de su universo y su relación con Figueres y L’Empordà, donde llegaban influencias internacionales.

Al biombo, protegido en una cámara de cristal con la temperatura adecuada para su correcta conservación, le acompañan un video que recoge su restauración y cinco fotografías, cuatro de ellas inéditas, que muestran detalles del biombo mientras lo estaba pintando, así como la pieza ya acabada en una estancia de la casa familiar de Cadaqués y una fotografía de la obra que los Dalí hacían llegar a toda la familia para que supieran de las creaciones del artista.

Entorno a la exposición se han organizado una serie de actividades paralelas, como conferencias, además de la presentación del catálogo de la muestra que se hará el 28 de mayo en la terraza de la Casa Natal de Dalí e irá a cargo de Montse Aguer, directora de los Museos Dalí, de Mariona Seguranyes y del comisario de la muestra, Ricard Bru.