Ron DeSantis presenta un nuevo mapa electoral para Florida diseñado para dar cuatro escaños más a los republicanos

El gobernador se suma a la batalla nacional por rediseñar los distritos electorales que definen a los representantes a la Cámara de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, ha revelado este lunes un nuevo mapa electoral para el Estado que está diseñado para darle cuatro puestos adicionales a su partido en el Congreso de Estados Unidos si lo aprueba la legislatura estatal, a la que ha convocado a partir de mañana para una sesión especial en Tallahassee. El Partido Republicano tiene actualmente 20 de los 28 escaños de Florida en la Cámara de Representantes, y el nuevo plan ampliaría aún más esa ventaja de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre.

Los republicanos controlan la legislatura estatal con una supermayoría tanto en la Cámara como en el Senado, lo que les permite avanzar la propuesta con escasa oposición demócrata. El nuevo mapa presentado por DeSantis elimina o diluye varios distritos con tendencia demócrata en el centro y sur del Estado. Aunque algunos analistas señalan que la iniciativa de Florida presenta riesgos para los republicanos de diluir los votantes en distritos más competitivos y compromete escaños que ahora tienen seguros.

Las zonas más afectadas serían en Orlando, al centro de la península, y el sur de la Florida —Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach. En el centro, los distritos controlados por demócratas como el 9 (que ocupa Darren Soto) y el 10 (Maxwell Frost) quedarían fragmentados y sus votantes redistribuidos. En el sur, el mapa propuesto concentraría los votantes demócratas de los distritos 20 (que está vacante tras la renuncia de Sheila Cherfilus-McCormick), 22 (Lois Frankel), 23 (Jared Moskowitz), 24 (Frederica Wilson), y 25 (Wasserman Schultz).

La iniciativa se enmarca en una ofensiva nacional impulsada por el presidente Donald Trump para asegurar el control republicano del Congreso —donde actualmente mantienen una ventaja de apenas un puñado de miembros— mediante la redistribución de distritos. Este proceso se suele hacer cada década, en base al censo que se hace cada 10 años, pero Trump ha roto esa convención, desatando una carrera entre los partidos por limar la mayor cantidad de escaños a través de la manipulación de las circunscripciones, un proceso conocido como gerrymandering. Mientras los republicanos intentan maximizar su ventaja en Estados como Texas y ahora Florida, los demócratas han respondido con contramedidas en California y, la semana pasada, en Virginia.

A pesar de que los movimientos son abiertamente partidistas, DeSantis dijo a Fox News el lunes que “Florida salió perjudicada en el Censo de Estados Unidos de 2020, y desde entonces hemos estado luchando por una representación justa”. “Nuestra población ha crecido de forma significativa y hemos pasado de una mayoría demócrata a una ventaja republicana de 1,5 millones. Dibujar distritos en función de la raza, como ocurre en nuestros actuales distritos congresionales, es inconstitucional y debería prohibirse”. El nuevo mapa, según el gobernador, “representa de manera más justa la composición actual de Florida”.

El gobernador se refiere a los llamados distritos de mayoría minoritaria, diseñados para que comunidades como las afroestadounidenses e hispanas puedan elegir candidatos de su preferencia. El marco legal de estos distritos se remonta al Voting Rights Act de 1965, aunque ha sido modificado por fallos judiciales posteriores. En uno de los más recientes, en 2023, la Corte Suprema reafirmó que, en ciertos casos, la raza sigue siendo un factor válido para garantizar la representación de las minorías.

DeSantis estaba esperando por un fallo del Tribunal Supremo (Louisiana v. Callais), que podría redefinir el alcance de la ley federal sobre distritos de mayoría minoritaria y abrir aún más el margen para Florida. Ese fallo no se ha producido, pero al gobernador se le acaba el tiempo si quiere que el mapa entre en efecto antes de las elecciones de noviembre.

En Florida, el debate se remonta a enmiendas estatales del 2010 conocidas como Fair Districts, que prohibieron la manipulación partidista de distritos. En 2022, DeSantis impulsó un nuevo mapa que eliminó un distrito que comprendía varias comunidades de mayoría afroestadounidense al norte de la península, al considerar que había sido diseñado en función de la raza, desatando una batalla legal que aún se ventila en los tribunales.

La semana pasada, los votantes de Virginia aprobaron una enmienda para redibujar los distritos que abrió la puerta a un mapa que podría favorecer a los demócratas. La legislatura estatal de Virginia está controlada por una mayoría demócrata. Los republicanos demandaron, y el caso se encuentra ahora en apelación ante la Corte Suprema estatal.