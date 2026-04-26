Muere a los 44 años la activista Maria Campuzano, referente en la lucha contra la pobreza energética

La portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética y miembro de Enginyeria Sense Fronteres será despedida este lunes en el Tanatorio Ronda de Dalt de Barcelona

La activista contra la pobreza energética y en favor de la vivienda digna Maria Campuzano Guerra ha muerto a los 44 años, según ha informado este mismo domingo Enginyeria Sense Fronteres, organización de la que formaba parte. Campuzano era defensora del derecho a los suministros básicos del agua y la energía, portavoz desde el origen de la Alianza contra la Pobreza Energética y miembro de Enginyeria Sense Fronteres.

Enginyeria Sense Fronteres y la Alianza contra la Pobreza Energética han lamentado profundamente su pérdida y han reivindicado su legado como activista en la defensa de los derechos básicos.

En un comunicado, Enginyeria Sense Fronteres ha señalado que Campuzano fue “una persona inspiradora que ha sabido dejar el mundo mejor de como lo encontró”. La entidad también ha destacado que fue una referente de la lucha contra la pobreza energética, por la vivienda digna y contra los abusos y la impunidad de las grandes empresas transnacionales y del oligopolio energético.

“Maria nos ha enseñado a todas y todos nosotros a no dar ningún paso atrás, a poner la vida en el centro y a señalar siempre las vulneraciones flagrantes de derechos, aquí y en todas partes”, afirma la nota. La organización ha indicado también que la activista inició alianzas a nivel internacional que son “clave para la organización colectiva por el derecho a la energía y a la soberanía energética de los pueblos a escala mundial”.

El velatorio tendrá lugar este lunes 27 de abril, entre las 16.00 y las 18.00 horas, en la sala 19 del Tanatorio Ronda de Dalt, situado en la calle Scala Dei, 17-37, de Barcelona. La ceremonia se celebrará a las 18.00 horas.