Bolaños urge al Poder Judicial a convocar al cuarto turno de juristas para cubrir las 500 nuevas plazas que se crearán

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha exhortado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a convocar al cuarto turno de juristas de reconocido prestigio para “cubrir urgentemente” las 500 nuevas plazas de jueces que se crearán. Así consta en un oficio, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que el departamento dirigido por Félix Bolaños pregunta al órgano de gobierno de los jueces cuántas plazas tiene previsto convocar por esta vía que permite a juristas con más de una década de experiencia entrar en la carrera judicial a través de un concurso de méritos, sin pasar el proceso de oposición.

En el escrito, Justicia comunica que ya ha iniciado la “tramitación del pago íntegro correspondiente a la convocatoria de la oposición del turno libre para el acceso a la carrera judicial y fiscal de 2024”. Y recuerda que “la semana pasada” el Poder Judicial trasladó al Ministerio que iba a “dedicar parte de este importe a la convocatoria de un nuevo proceso del cuarto turno en 2026”.

“En relación con esta convocatoria, necesitaríamos saber la estimación del número de plazas que tenéis previsto convocar para el acceso a la carrera judicial por esa vía, dada la necesidad de cubrir urgentemente las 500 nuevas plazas que se crearán”, recalca la directora general para la eficiencia del servicio público de Justicia, Verónica Ollé.

Desde el Ministerio consideran que “el déficit de plazas del cuarto turno a convocar por el CGPJ es de 781”, mientras que el órgano de gobierno de los jueces estima que son necesarias unas 230 plazas, según los datos que recoge Justicia en el oficio. En todo caso, desde el equipo de Bolaños insisten en que dicha convocatoria, que es de “competencia exclusiva” del Poder Judicial, “puede ser acordada de inmediato”.

Fuentes del Poder Judicial consultadas por este periódico sostienen que de momento no hay una postura común entre los 20 vocales del órgano. Según precisan, desde el sector progresista intentarán sacar adelante la convocatoria, pero hay reticencias en el bloque conservador.