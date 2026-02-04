Bolaños achaca las críticas de Perelló a un “discurso político” y subraya que el Gobierno avanzará en las reformas de la Justicia

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha enmarcado en un “discurso político” las críticas lanzadas por la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, por la falta de jueces, los señalamientos a magistrados y las reformas del Gobierno, al tiempo que ha recalcado que el Ejecutivo seguirá adelante con los cambios previstos al considerarlos “imprescindibles” para lograr un servicio de calidad.

“Todo mi respeto a los discursos políticos que se leen”, ha dicho Bolaños este lunes en declaraciones a la prensa, a su llegada a la inauguración de la I Jornada de debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, al ser preguntado por la intervención de Perelló en la entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebró el martes en la Escuela Judicial, en Barcelona.

El ministro ha confesado que hubo cosas que le “sorprendieron”, como “que el CGPJ solicite la creación de 500 nuevas plazas de jueces, que el Ministerio de Justicia por primera vez en la historia de la democracia” lo conceda y “que no merezca ningún comentario positivo”. “Será en el próximo discurso. No hay tampoco que perder la paciencia”, ha ironizado.

Además, ha incidido en que el Gobierno va a seguir trabajando “en las reformas que necesita la Justicia” porque “el inmovilismo no lleva a ninguna parte”. Bolaños ha insistido en que son “imprescindibles” para “tener una Justicia del siglo XXI, de calidad y que merezca una buena valoración de la ciudadanía, no como pasa hasta ahora”.