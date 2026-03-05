Detenida una mujer acusada de ahogar a su bebé en el mar en Las Palmas de Gran Canaria

Una mujer ha sido detenida en la noche del miércoles en Las Palmas de Gran Canaria acusada de matar a su bebé de 20 meses, al que podría haber ahogado en el mar en San Cristóbal, un barrio pesquero de la capital. La detención se produjo después de que los vecinos alertasen, alrededor de las diez de la noche, de que una mujer deambulaba con aspecto desorientado con un bebé mojado en brazos y con síntomas de ahogamiento.

Más información Detenidos en Tenerife tres antiguos trabajadores de un centro de menores migrantes de Quorum Social 77

Cuando los agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar, intentaron reanimar a la niña y avisaron a los servicios sanitarios de emergencia. La menor fue trasladada al Hospital Insular Materno Infantil de la capital grancanaria, donde falleció. El Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia número 3 en Las Palmas de Gran Canaria se ha hecho cargo del caso, que investiga las circunstancias de lo sucedido, y ha decretado el secreto de sumario, según ha confirmado un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La acusada está a la espera de pasar a disposición judicial.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado que la mujer tiene 30 años y es de origen venezolano. Los agentes encontraron a la madre junto al bebé en las inmediaciones de un centro comercial aledaño. La criatura se encontraba en parada cardiorrespiratoria, y estuvieron llevando a cabo maniobras de reanimación hasta que se personó el servicio de emergencias del Gobierno de Canarias.