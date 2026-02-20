Muere apuñalado un joven de 18 años presuntamente a manos de un menor en Valladolid

Un joven de 18 años ha muerto este viernes en Valladolid tras ser apuñalado supuestamente por un menor, de 13 años, en la calle Democracia de la capital vallisoletana. La agresión ha tenido lugar en torno a las 14.30, según ha informado el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales. En suceso hay implicadas otras dos chicas menores de edad, según fuentes policiales.

La Policía ha puesto a disposición de la Fiscalía del menor a los tres implicados y todos han quedado en libertad, bajo la tutela de sus padres, según las mismas fuentes. Ninguno de ellos tiene antecedentes.

Los investigadores barajan la posibilidad de que el apuñalamiento esté relacionado con su posible pertenencia a bandas juveniles, aunque las pesquisas todavía se encuentran en un estado muy inicial. Entre las hipótesis se maneja que hubieran podido convencer al chico para que cometiera esta agresión mortal porque, por su edad, es inimputable. Estos grupos, por los que se sienten atraídos chicos cada vez más jóvenes, exigen a sus integrantes que demuestren su lealtad con pruebas que implican agresiones, muchas de ellas con armas blancas o machetes, o cometiendo delitos.

A las 14.33, el servicio de emergencias 112 de Castilla y León recibió varias llamadas que solicitaban asistencia para un joven que había resultado herido grave tras sufrir una agresión con un arma blanca en el pecho. Los servicios de emergencia activaron a la Policía Nacional, la Policía Municipal y al Centro Coordinador de Urgencias de Emergencias Sanitarias, que envió una UVI móvil. En el lugar de los hechos, el personal sanitario atendió a la víctima, del que se dijo que tenía 16 años en los primeros momentos, aunque las informaciones posteriores indican que ya había cumplido los 18 años. La víctima fue trasladada al Hospital Clínico Universitario de Valladolid en una UVI móvi, donde finalmente ha fallecido.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, a través de la red social X, ha expresado la repulsa ante el “terrible” suceso. “Nuestro pésame a la familia del menor víctima de la violencia indeseable”, ha expuesto el regidor. “¡Nunca admitiremos actitudes violentas y menos entre los jóvenes!”, ha asegurado.