Sociedad
VIOLENCIA MACHISTA

La Guardia Civil investiga una agresión sexual a una menor tutelada por parte de un compañero de instituto en Vinaròs

La Policía Judicial del municipio castellonense se ha hecho cargo de la investigación tras la denuncia de los hechos y su traslado a la Fiscalía de Menores

María Pitarch
Castellón -
La Guardia Civil investiga a un menor por un presunto delito de agresión sexual a una compañera, también menor y bajo tutela de la Generalitat Valenciana, en un instituto de Secundaria de la localidad castellonense de Vinaròs, al norte de la provincia. El hecho denunciado se habría cometido esta misma semana en las instalaciones del centro educativo, según han confirmado desde la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia.

Fue la directora del centro de menores de la misma localidad, donde reside la niña, la que interpuso la denuncia junto a ella “por un suceso entre menores” que ha dado inicio a la investigación. De las pesquisas se ha hecho cargo la Policía Judicial de la Guardia Civil de Vinaròs, según han explicado desde el cuerpo de seguridad.

Fuentes de la Conselleria han señalado que, desde el momento en el que la menor comunica la agresión sexual sufrida en el instituto donde cursa sus estudios, se activa el protocolo de sistema de protección de menores de servicios sociales. Este fija que, al tratarse de una menor de edad, debe ir acompañada de algún representante del equipo directivo del centro, como tutores legales, para interponer la denuncia, de la que automáticamente se dio parte a la Fiscalía de Menores, iniciándose la investigación que ahora mismo está en marcha.

Por el momento no han trascendido más detalles para preservar la identidad de los menores. Las diligencias siguen abiertas para esclarecer lo ocurrido.

