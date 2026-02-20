Una jueza archiva la denuncia de abuso sexual contra Adolfo Suárez

Una jueza de Madrid ha archivado la denuncia que presentó una mujer contra el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez por presuntos abusos sexuales cometidos entre 1983 y 1984, cuando el primer jefe del Ejecutivo de la democracia había dejado el cargo. Así lo ha acordado al considerar que los hechos ya estarían prescritos y que, dado que el principal acusado murió en 2014, ya no es posible reclamar responsabilidades penales.

La decisión llega dos meses después de que se diera a conocer la existencia de la denuncia, a la que tuvo acceso EL PAÍS, recogida la mañana del 9 de diciembre por dos agentes en la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en una declaración de una hora. “Entonces, yo tenía 17 años y él, 50”, apuntaba la denunciante en el documento.

La plaza número 14 de la sección de violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Madrid explica que, en este caso, los hechos que tuvieron lugar “entre marzo de 1983 y agosto de 1984″ —cuando la denunciante era menor de edad— “tienen cabida dentro de un delito de abuso sexual y agresión sexual”. No obstante, incide en que el plazo de prescripción aplicable sería el recogido en el Código Penal de 1973, por ser “el más favorable” para el denunciado. En aquel momento, el delito de estupro, cuando el autor se vale de engaño o abuso de autoridad sobre mujeres mayores de 12 y menores de 18 años, tenía penas de entre seis meses y seis años.

Así las cosas, la juez señala que no puede aplicar el Código Penal vigente, que —tras una reforma de 2021— contempla que el plazo de prescripción para los casos en los que la víctima es menor de edad “comience a computar” cuando esta cumple 35 años. No lo permite la Constitución, “al tratarse de una disposición que va en contra del reo”, recuerda. Además, recuerda que la doctrina del Tribunal Supremo fija que la prescripción penal es una “causa de extinción de la responsabilidad”.

Por ello, subraya, que lo que procede en este caso es “declarar el archivo del presente procedimiento por muerte del reo, además de estar los hechos denunciados afectados por la figura de la prescripción en relación a otros posibles autores de los hechos denunciados”. La jueza avisa de que su decisión “no es firme” y se puede recurrir en reforma (ante el propio juzgado) o en apelación (ante la Audiencia Provincial de Madrid).

En las ocho páginas de la denuncia, la mujer relataba ocho encuentros con Suárez durante 1982 y 1985. Cuatro de ellos los calificaba como episodios de violencia sexual. Según su versión, se produjeron tanto en el bufete de abogados en el que trabajaba el político como en el domicilio de éste. Además, la denunciante involucraba a dos personas más, una de ellas viva, que —según el documento— tuvieron “participación como cómplices o encubridoras” al facilitar las citas.

Para hacer comprobaciones sobre el relato, este diario recabó durante 13 meses el testimonio de siete personas —tres familiares y cuatro profesionales que han tratado a la mujer— a quienes ella contó los hechos entre los años 80 y la actualidad. Este periódico también revisó fechas y datos incluidos en la denuncia, que no cuenta con pruebas documentales de la relación ni las agresiones denunciadas.

La mujer explicaba en su denuncia que, pese “al tiempo transcurrido”, sufrió las “consecuencias” de lo que sucedió, “un proceso de revictimización” derivado “del relato público”. “Llevo 43 años sufriendo una revictimización que para mí ha sido constante, con información en los medios de comunicación, con el nombre del aeropuerto de Madrid y recientemente con la serie televisiva Anatomía de un instante. Si bien ASG ya falleció (DEP), yo no”, apuntaba.

