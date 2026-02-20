Un hombre mata a un niño de diez años en Tenerife y deja herida de gravedad a la madre

La Guardia Civil, que investiga el caso como violencia de género, abatió al sujeto después de que amenazara a los agentes con un machete

Un hombre ha matado a un niño de diez años en el municipio de Arona, en Tenerife, durante la madrugada de este viernes y deja herida de gravedad a su pareja y madre del menor. Durante su intervención, un agente abatió al hombre, que murió en el momento después de amenazarlo con un machete.

La Guardia Civil está investigando como un caso de violencia de género. El menor fue encontrado muerto una vez los agentes pudieron entrar en el interior de la vivienda, según la cadena SER.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación]

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.