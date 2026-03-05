De los robots bailarines a un ordenador cuántico: las curiosidades del Mobile World Congress

DVD 1308 Barcelona, 02/03/2026 MWC26 - Robot HONOR. Jornada inaugural de la vigésima edición del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, el principal evento mundial sobre tecnología ligada a la conectividad. Foto: Gianluca Battista

La cámara de un móvil que sobresale como un periscopio o un “compañero IA” de sobremesa se unen a un prototipo de ordenador cuántico o un ‘smartphone’-mechero en el Mobile

Si algo ha destacado en esta edición del Mobile World Congress han sido los robots. En los expositores de la feria los móviles han bajado un escalón de protagonismo para cedérselo a máquinas con extremidades articuladas y motorizadas. Incluso fabricantes de smartphones, como Honor, se han sumado a esta tendencia. Pero los pasillos de la Fira de Barcelona están surtidos de muchas otras rarezas tecnológicas.

El compañero IA de trabajo de Lenovo

'AI workmate concept' en el stand de Lenovo. GIANLUCA BATTISTA

Entre las excentricidades tecnológicas que siempre adornan el stand de Lenovo había un portátil que proyectaba imagen en 3D o un prototipo de portátil modular. Pero lo más llamativo era otro dispositivo conceptual: el compañero IA de trabajo. Consiste en un brazo robótico de sobremesa coronado por una esfera que hace las veces de cabeza y cara.

El robotito de Lenovo cuenta con un sistema de cámaras que permite escanear documentos, hacer resúmenes u organizar información para estructurar una presentación en diapositivas. El panel que hace las veces de cara también contiene un proyector para emitir imágenes de hasta 40 pulgadas de tamaño y con resolución a 1080p. Es solo un prototipo, pero está pensado para trabajar codo con codo en la oficina, para ayudar a procesar tanto documentos físicos como digitales. Se controla mediante comandos de voz y por gestos.

El sistema cuántico de IBM

Ordenador cuántico en el stand de IBM. GIANLUCA BATTISTA

A la feria IBM ha traído su Quatum System Two, una plataforma modular de computación cuántica. Era la oportunidad de admirar un esbozo de cómo sería realmente un ordenador cuántico. El sistema que exponía IBM está pensado para operar con temperaturas cercanas al cero absoluto (-270 grados) y diseñado para reducir la tasa de error, uno de los principales escollos para lograr la computación cuántica. Durante el Mobile se ha hablado mucho de esta tecnología y el Quatum System Two le ha puesto cara.

Honor Robot Phone

El Robot Phone en el stand de Honor. GIANLUCA BATTISTA

En este Mobile World Congress se ha aupado como uno de los protagonistas la marca china de smartphones Honor. Tras la presentación de su nuevo dispositivo plegable, la compañía también mostró un nuevo desarrollo: el Robot Phone. Se trata de un teléfono cuya cámara puede alzarse como un periscopio gracias a un pequeño brazo robótico. De esta forma, puede mantener el encuadre de un objeto en movimiento gracias a su función de estabilizador de imagen o seguir al usuario durante una videollamada.

Robots en acción: camareros y bailarines

Stand de China Mobile. GIANLUCA BATTISTA

En el stand de la operadora China Mobile se ha podido ver otra exhibición robótica. En este caso se trataba de robots-camareros y cocineros. Máquinas de tipo humanoide de torso hacia arriba, con brazos articulados y sensores de captación del entorno, pero cuya parte inferior incorporaba un sistema de movimiento basado en ruedas. Los LingXi, así se denomina esta serie, son capaces de preparar platos y bebidas para luego servirlos en la mesa que corresponda.

Tampoco han faltado robots capaces de bailar y hacer piruetas, como un salto mortal hacia atrás. Hay quien, como el fabricante Unitree, los ha metido en un ring para un combate de boxeo. El robot humanoide de Honor, también presentado en la previa del evento, lució sus capacidades motoras en frecuentes exhibiciones. En algunas de ellas se le pudo ver bailando una imitación del moonwalk de Michael Jackson.

El plegable triple de Samsung

Jornada inaugural de la vigésima edición del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona. GIANLUCA BATTISTA

Entre tantos móviles, merece la pena destacar la irrupción de un nuevo formato. El pasado año se pudo ver en el Mobile el plegable triple de Huawei y en esta edición ha brillado la apuesta de Samsung por el doble pliegue y una pantalla que alcanza las 10 pulgadas. El Galaxy Z Trifold es la confirmación de que los plegables triples han llegado para quedarse. Sobre todo porque la firma coreana ha afirmado que la acogida de su nuevo terminal —aún presente solo en Estados Unidos y Corea del Sur— ha sido positiva.

Un ‘smaprthone’ con mechero incorporado

Móvil que tiene linterna grande, batería externa, y mechero, en el stand de Oukitel. GIANLUCA BATTISTA

A veces se tiende a pensar que la industria de la telefonía móvil no da más de sí, que los consumidores ya lo han visto todo. Y luego llega una compañía china como Oukitel, que fabrica dispositivos electrónicos ultrarresistentes, y muestra en el MWC un smartphone con mechero incorporado. El WP63 tiene una pantalla de 6,7 pulgadas, unos altos estándares de resistencia física y una batería apabullante de 20.000 mAh. La necesita, desde luego, para calentar al rojo vivo la resistencia que actúa como encendedor, al estilo de los que tenían antes los coches. Eso sí, esta extravagancia suscitó tanto interés, tantos visitantes y tantas demostraciones que desafortunadamente el tercer día de feria, el mechero ya no funcionaba.