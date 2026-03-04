La industria del móvil aporta el 6,4% del PIB mundial

En el epicentro tecnológico que representa el Mobile World Congress (MWC), la asociación GSMA ha lanzado un mensaje rotundo: el móvil ya no es solo una herramienta de comunicación, es un pulmón financiero y social del planeta. Según el informe La Economía Móvil 2026, presentado en la Fira de Barcelona, las tecnologías y servicios móviles generaron en 2025 un valor económico de 7,6 billones de dólares en 2025 (6,55 billones de euros) que representa el 6,4% del PIB). Las proyecciones para el final de la década son aún más ambiciosas, previendo que para el año 2030 la contribución de este sector escale hasta los 9,6 billones de euros, elevando su peso en la economía global hasta el 8,4%.

Este músculo financiero se sustenta en una red de conectividad de proporciones gigantescas. A comienzos de 2026, el mundo ha alcanzado los 5.830 millones de suscriptores únicos, lo que significa que el 70% de la población mundial ya posee un servicio móvil. Sin embargo, si se suman las líneas móviles tradicionales y las conexiones del Internet de las Cosas (IoT), la cifra se dispara hasta los 14.350 millones de conexiones globales. Este crecimiento está siendo impulsado principalmente por las máquinas y sensores, un sector que se estima llegará a los 38.000 millones de conexiones IoT para el año 2030.

La forma en que nos conectamos también está viviendo una metamorfosis radical con la desaparición progresiva del plástico. El informe marca 2026 como el punto de inflexión para la tecnología eSIM, previendo que para 2030 las conexiones mediante SIM virtual alcancen los 4.900 millones, representando el 55% del total. Este cambio facilita la soberanía digital y la movilidad internacional, al tiempo que las operadoras invierten masivamente en la modernización de sus infraestructuras.

Se espera que los ingresos de los operadoras pasen de 1,19 billones de dólares (1,03 billones de euros) en 2025 a 1,36 billones de dólares (1,17 billones de euros) en 2030. Para sostener este crecimiento y la hegemonía del 5G, la industria movilizará una inversión de capital (capex) acumulada de 1,2 billones de dólares (1,02 billones de euros) entre 2025 y 2030.

Para 2030, el 57% de todas las conexiones mundiales funcionarán bajo el estándar 5G, mientras que las redes que iniciaron esta revolución, el 2G y el 3G, quedarán reducidas a una presencia testimonial del 1% y 5%, respectivamente. Este despliegue es el que permite que la Inteligencia Artificial (IA) se integre en el mundo físico a través de robots y vehículos conectados. Además, el sector sigue siendo un motor de empleo masivo, dando trabajo a 50 millones de personas y aportando más de 683.000 millones de euros a los ingresos públicos a través de impuestos.

No obstante, el informe de la GSMA pone el foco en una paradoja preocupante: a pesar de que el 96% de la población vive en zonas con cobertura, más de 3.000 millones de personas siguen sin conexión, evidenciando una “brecha de uso” que es diez veces mayor que la de cobertura. A este reto social se suma la amenaza de la seguridad. Con redes cada vez más definidas por software, el coste de la ciberdelincuencia podría saltar de los 7.800 millones de euros en 2024 a los 13.300 millones en 2029.

Ante este escenario, donde el 90% de los operadores considera que el nivel de riesgo es crítico, la GSMA ha aprovechado el foro de Barcelona para exigir una respuesta unificada que proteja el ecosistema que sostiene la economía del futuro.