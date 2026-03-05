La jueza del accidente de Adamuz vuelve a reprender a Adif, ahora por querer cambiar 36 metros de carril en el área del siniestro

La titular del Juzgado de Montoro exige un preaviso de 15 días para actuaciones del gestor de la infraestructura, que informó el lunes de los trabajos que iba a acometer en la noche de este martes al miércoles

Nueva llamada de atención del Juzgado Número 2 de Montoro (Córdoba) al gestor de la infraestructura Adif por intervenir en el tramo de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla a su paso por la localidad cordobesa de Adamuz. Allí tuvo lugar el 18 de enero el trágico accidente que envolvió a un tren de Iryo y un segundo de Renfe, dejando 46 víctimas mortales.

La jueza Cristina Pastor emitió este miércoles una breve providencia en la que da cuenta de un correo remitido por Adif dos días antes informando sobre la realización de tareas de mantenimiento en el entorno de Adamuz para la noche del día 3 al 4 de marzo. A raíz de ese aviso, la juez Pastor ha requerido de forma inmediata a la compañía pública que “se abstenga de realizar tareas de mantenimiento y otras que afecten a la red ferroviaria, tramo de Adamuz, sin preaviso a este órgano judicial con quince días de antelación a su fecha de realización y condicionada la realización de los trabajos a previa autorización judicial”, se puede leer en la providencia.

La amonestación se produce después de que la titular del Juzgado de Montoro afeara la iniciativa de la propia Adif de recoger muestras de carril y soldaduras en la noche del 22 al 23 de enero, cuatro días después del siniestro y cuando los técnicos de la investigación habían dado por cerrada la recolección de pruebas. Todo el material extraído por Adif, de una zona no acordonada ni custodiada por la Guardia Civil, fue depositado en su base de mantenimiento en Hornachuelos, donde fue analizado por su participada Redalsa y, posteriormente, precintado por la Policía Judicial.

En esta ocasión, Adif había informado al juzgado por correo electrónico de tareas consistentes en el cambio de una sección de carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2 (sentido Madrid). El lugar dista del que se investiga por la rotura de un carril que habría hecho descarrilar al tren de Iryo ese 18 de enero, suceso que se inició en el punto 318,681, según apuntan los técnicos de la Comisión de Investigación Ferroviaria. El margen de aviso de un día antes de iniciar los trabajos ha motivado la segunda reprimenda de la nueva titular del juzgado cordobés.

En el documento remitido el pasado lunes por Adif al Tribunal de Instancia de Montoro se indica que las actuaciones son “propias de las tareas de mantenimiento de la red ferroviaria, en el tramo de Adamuz de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla”. También se advierte de que esas labores “se localizan a más de un kilómetro del lugar donde el pasado 18 de enero se produjo el accidente ferroviario entre el Iryo 6189 y el Alvia 2384, si bien son tareas que se van a desarrollar en una zona próxima al Puesto Banalizado de Adamuz”.

Adif también toma la precaución de señalar ante la juez que el carril retirado “quedará debidamente custodiado en la base de mantenimiento de Hornachuelos a disposición de cualquier autoridad o investigación que lo pueda requerir”.