Charlyn Corral junto a la presidenta Sheinbaum: el triunfo de una futbolista que nunca se rindió

Charlyn Corral ha sido pionera desde que tocó un balón por primera vez. En cuanto lo hizo, supo que había un magnetismo muy particular. A los 13 años, le pidió a sus padres que la llevaran a un concurso de dominadas con la pelota en el Palacio de los Deportes. Tocó el balón 8.671 veces y se ganó el premio en aquella ocasión. A esa misma edad debutó con la selección mexicana absoluta. Corral, hoy de 34 años, cinceló una laureada carrera como profesional pese a que en sus inicios no había una Liga profesional, ni interés por parte de los clubes masculinos por tener una división femenina. Este jueves, la goleadora recibió un reconocimiento muy poderoso para las futbolistas en México: dar un discurso frente a la presidenta y reivindicar una carrera llena de obstáculos, insultos, goles, títulos y aguante.

Corral, criada en el duro barrio de Ecatepec, recibió en 2024 el Premio Nacional de Deportes, tras marcar 50 goles con las Tuzas del Pachuca. Ese día conoció a Claudia Sheinbaum y la volvió a encontrar este jueves en Palacio Nacional para hablar sobre el certamen que organiza el Gobierno para regalar el boleto de la presidenta a alguna aficionada al fútbol. Corral será parte de ese jurado junto a la árbitra Katia Itzel García y la periodista Gabriela Fernández. “Volver a estar aquí la verdad me pone muy feliz, me llena de orgullo. Eso habla de que vengo haciendo las cosas bien durante muchos años”, dijo la futbolista.

La carrera de Corral tuvo que comenzar una liga semiprofesional en México. Jugó para un club llamado Andrea’s Soccer. Empezó desde los 9 años, aunque desde antes ya jugaba en equipos masculinos junto a su hermano George. A la jugadora le negaron muchas veces competir con hombres. Ella bien pudo colgar los botines, pero le impulsó más el deseo por hacerse un hueco dentro del fútbol, como lo hacía en ese tiempo Maribel Domínguez, otra pionera que alcanzó a jugar en el Barcelona. A los 14 años, Corral debutó en una Copa del Mundo y marcó su primer gol. Era una prodigio. Su apetito goleador y las ansias por despegar, le hicieron mudarse a Louisville, Kentucky, para jugar a nivel colegial en un país donde el fútbol femenino ha conquistado cuatro Copas del Mundo.

Fue a los 23 años cuando Corral recibió sus primeros sueldos como futbolista cuando defendía la camiseta del Merilappi United de Finlandia en 2014. A la par, estaba estudiando Ciencias del Deporte y Administración. La buena noticia llegó en 2015 cuando fue contratada por el Levante. Ahí se destapó como la mejor goleadora y recibió el premio a la mejor delantera de la Liga española. Marcó 88 goles en los 124 partidos que disputó en cuatro temporadas.

Charlyn Corral domina el balón ante los aplausos de la presidenta Sheinbaum, la árbitra Katia Itzel García, la periodista Gabriela Fernández y Gabriela Cuevas, responsable del Mundial en México. Saúl López (Presidencia de México)

Ese buen rendimiento llamó la atención del Atlético de Madrid que la fichó para la temporada 2019-2020. Una rotura de ligamento, sin embargo, se cruzó en su camino en octubre de 2020. Pasó siete meses sin jugar y truncó su buen momento. Pese a eso, contabilizó 10 goles en 27 partidos y se colgó la medalla de la Supercopa de España.

En junio de 2021, regresó a México como el fichaje estelar del Pachuca. Ha jugado ocho torneos hasta ahora, aunque el más recordado es el Clausura 2025 cuando ella y sus compañeras se convirtieron en campeonas por primera vez de la Liga MX Femenil al vencer al América. Después de años, Charlyn Corral pudo celebrar por lo alto en su país.

Corral recordó, con la presidenta a su espalda, las veces en que su padre le pedía a ella y a su hermano dominar el balón antes de ir a dormir. Les pedía hacer 50 toques seguidos. Su padre les espiaba y si fallaban en el número 49, les pedía repetir. “Híjole, no sé si sea normal, no sé si tenga unos papás locos, pero sí puedo decir ‘gracias, papás, porque me ayudaron a ser quien soy”, contó antes de quebrarse y soltar lágrimas. “Hoy sé que muchas [niñas] van a llegar [a ser futbolistas], van a poder vivir de esto, ver un Mundial”, agregó sobre la iniciativa de que las niñas que quieran ver el partido inaugural del Mundial manden un video dominando el balón durante más de un minuto. Esa escena, según confesó, le hizo recordar a su pequeña Charlyn que también quería una oportunidad en el fútbol. “Hoy, todas las niñas tienen la esperanza de ser una Charlyn. Lo que más me ha ayudado el fútbol es que un día salí de mi país sin saber si iba un año, seis meses o si al mes me regresaban”, contó emocionada vestida del uniforme de la selección.