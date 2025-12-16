La mexicana Lizbeth Ovalle conquista el Premio Marta de la FIFA al mejor gol del año

La Maga lo hace de nuevo. La futbolista mexicana Lizbeth Ovalle ha sido reconocida este martes con el Premio Marta, el galardón que entrega la FIFA al mejor gol del año en el futbol femenino. Es la primera vez que México recibe este reconocimiento, tanto en la rama femenil como en la varonil. Fue en marzo, cuando Ovalle aún vestía la camiseta de Tigres Femenil, cuando anotó un gol de escorpión invertido “demostrando una proeza de técnica maravillosa, una habilidad impecable y una enorme imaginación”, ha compartido la FIFA al anunciar el galardón.

Era un partido frente a las Chivas de Guadalajara. Con el marcador 1-0, Jenni Hermoso filtró un balón y la mexicana, casi sin espacio ni ángulo, se ajustó el cuerpo en el aire para colocarlo en el ángulo superior izquierdo. Ovalle ha confesado que ni ella misma sabe cómo fue que anotó ese gol. “Solo intenté golpear el balón para dar un centro, quién sabe cómo lo hice”, dijo después. El tanto se volvió viral y fue bautizado como el Camaroncín.

El Premio Marta fue creado apenas el año pasado para reconocer el mejor gol del futbol femenino. En su primera edición, el galardón lo ganó la propia Marta, la futbolista brasileña que da nombre al premio. En esta ocasión se lo ha llevado la mexicana de 26 años tras un proceso de votación que combina la opinión de aficionados y un panel de leyendas de la FIFA, ambos con el mismo peso en el resultado final. Ovalle fue seleccionada de una lista inicial de 11 goles nominados, entre los cuales figuraban el que marcó la propia Marta en noviembre de 2024 con el Orlando Pride frente al Kansas City Current, así como el gol de Mariona Caldentey con el Arsenal ante el Olympique Lyon.

Así, Ovalle cierra un año histórico. El pasado agosto, La Maga se convirtió en la jugadora más cara de todos los tiempos al fichar por el Orlando Pride por 1,5 millones de dólares.

Nacida en Aguascalientes, inició su camino internacional con la Selección Mexicana en 2016, en el Mundial Sub-17 de Jordania. Un año después llegó a Tigres, donde ganó seis títulos de liga y tres Campeona de Campeonas. Con la selección mexicana ha jugado 81 partidos y anotado 20 goles. Fue pieza clave en la conquista del oro en los Juegos Panamericanos de 2023 y en la victoria 2-0 sobre Estados Unidos en la Copa Oro 2024, donde fue incluida en el once ideal del torneo. También brilló en otras categorías: ganó el Campeonato Sub-20 de Concacaf en 2018 y anotó el gol del torneo en el Mundial Sub-20 de Francia ese mismo año.