Las autoridades estadounidenses retienen a una diputada de Morena con 800.000 pesos en efectivo

Alejandra Ang Hernández, diputada morenista en Baja California, ha sido retenida este lunes durante cinco horas por las autoridades estadounidenses en la garita de Calexico (en Mexicali) por no haber declarado el dinero en efectivo con el que intentó ingresar al país vecino y que superaba el monto establecido por la ley. La también presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso de Baja California no ha confirmado la cantidad que motivó la controversia, pero diversos medios apuntan a que la cifra ascendería a 800.000 pesos. Algunos reportes señalan que la legisladora local habría escondido el dinero en la parte delantera y trasera de su vehículo, pero agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE UU (CBP) lo habrían localizado en una inspección.

En un comunicado, Hernández ha subrayado que se trató de un “error”. “No resguardé en mi casa dinero en efectivo que se destinará para la compra de un vehículo”, aclaró. La diputada local enfatizó que el dinero es de procedencia lícita y afirmó que su visa no fue revocada por el incidente. “Son recursos personales de mi esposo y su servidora, derivados de ahorros de años de trabajo y la venta de un automóvil. Estoy atendiendo el proceso administrativo para aclarar, documentar y recuperar el dinero de nuestra propiedad”, sostuvo. Hernández está casada por César Castro, presidente del Consejo Estatal de Morena en Baja California y regidor en Mexicali.

La noticia ha sido conocida después de la polémica generada por la cancelación de visados a políticos y funcionarios mexicanos por parte del Gobierno de EE UU. Uno de los casos más sonados ha sido el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, cuyo permiso fue recovado hace unos meses junto con el de su ahora exesposo, Carlos Torres.