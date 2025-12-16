Ir al contenido
RELACIÓN MÉXICO-Estados Unidos

La lista de los políticos mexicanos que han hecho pública la revocación de su visa estadounidense

La agencia británica Reuters asegura que son al menos 50 los políticos afectados. Ni el medio, ni el Gobierno de Estados Unidos han dado a conocer los nombres

Joaquín Patiño
Joaquín Patiño
México -
La visa de al menos 50 políticos mexicanos ha sido revocada por el Gobierno de Estados Unidos, así lo dio a conocer la agencia de noticias británica Reuters. No es la primera vez que Washington toma una decisión como ésta. Earl Anthony Wayne, embajador de Estados Unidos en México entre 2011 y 2015, dijo que Trump está encontrando nuevas maneras de ejercer más presión sobre México, según recoge el medio británico, que cita como fuentes de su información a dos funcionarios mexicanos que no identificó, uno de ellos un “destacado político”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha dicho que desconoce quiénes se encuentran en esa lista, ya que el Gobierno estadounidense no comparte esa información con el suyo. Sin embargo, estos son los políticos que han hecho pública la revocación de su visado durante los últimos meses.

Movimiento Regeneración Nacional (Morena)

Alex Tonatiuh Márquez Hernández

Alex Tonatiuh Márquez Hernández

Márquez Hernández se ha convertido en el primer funcionario del gabinete de Claudia Sheinbaum en perder su visa. Es señalado por autoridades estadounidenses por el delito de huachicol. De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en nueve años compró cinco relojes de lujo que, en total, suman casi ocho millones de pesos; una cifra que no coincide con sus ingresos. Este martes 16 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Márquez fue separado de su cargo como titular de investigación aduanera en la Agencia Nacional de Aduanas de México (Anam).

José Luis Dagnino

Es alcalde del municipio de San Felipe, en Mexicali. Dagnino se dirigía hacia San Bernardino, California, para participar en un evento oficial. Sin embargo, fue retenido en las oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza casi 24 horas. Regresó a Mexicalli y confirmó la revocación de su visa y aseguró que no se le dio una explicación oficial.

Óscar Eduardo Castro Castro

El alcalde de Puerto Peñasco, en Sonora, se enteró de que su visa había sido revocada cuando intentó cruzar a Estados Unidos, junto con su esposa e hijos, a través de la garita de Lukeville que conecta con Arizona. Las autoridades estadounidenses no han aclarado la decisión.

Marina del Pilar Ávila Olmeda

La gobernadora de Baja California anunció que Estados Unidos había revocado su visa y la de su esposo, Carlos Torres Torres, el pasado 10 de mayo. Ávila Olmeda asegura que hasta la fecha desconoce el motivo de la decisión del Gobierno estadounidense. Recientemente, confirmó que se encuentra en proceso de divorcio con Torres Torres.

Carlos Torres Torres

Torres, quien tenía cargos honorarios en el ayuntamiento de Tijuana y en el Poder Ejecutivo de Baja California, renunció a sus funciones tras la retirada de su visa. Es investigado por las autoridades mexicanas y estadounidenses por su presunta participación en delitos como evasión fiscal, lavado de dinero y huachicoleo.

Norma Alicia Bustamante Martínez

La alcaldesa de Mexicali supo de la situación de su visa cuando su esposo, Luis Samuel Guerrero Delgado, intentó cruzar a California el 8 de agosto y las autoridades le quitaron su visa. Fue allí que a Guerrero Delgado se le informó de la revocación del visado de su esposa.

Luis Samuel Guerrero Delgado

El esposo de la alcaldesa morenista de Mexicali se desempeña como funcionario de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios en Baja California. Con este caso son al menos cuatro visas revocadas a funcionarios del Estado cachanilla.

Juan Francisco Gim

El alcalde de Nogales, en Sonora, Juan Francisco Gim, confirmó la cancelación de su visa durante los primeros días de agosto. "Mantengo la tranquilidad y la conciencia en paz", dijo a través de una publicación en su cuenta de Facebook en la que, además, aseguró que se trataba de un "proceso administrativo".

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

Héctor Astudillo Flores

El exgobernador de Guerrero dijo, en entrevista para Ciro Gómez Leyva, que le comunicaron la revocación de su visado el 31 de julio de este año, 10 días después de criticar los aranceles al jitomate en un evento en Acapulco.

Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

Mario Alberto López Hernández

En septiembre, el diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue retenido hasta 12 horas por agentes aduanales en el paso de Matamoros, en Tamaulipas, con Brownsville, en Texas, cuando intentó cruzar la frontera. Las autoridades estadounidenses no han aclarado las causas de la retención. En un inicio, López negó lo sucedido.

Poder Judicial

Hernán José Vega Burgos

Es un abogado yucateco conocido como El padrote de Progreso por presuntos nexos con una banda de explotación sexual. Estados Unidos canceló su visa en febrero de este año. Se desempeña como magistrado local en Yucatán.

Joaquín Patiño
Joaquín Patiño
Es periodista y redactor de tendencias en EL PAÍS México. Fue director creativo y coordinador de video de Branded Content en Cultura Colectiva.
_

