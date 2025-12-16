La lista de los políticos mexicanos que han hecho pública la revocación de su visa estadounidense
La agencia británica Reuters asegura que son al menos 50 los políticos afectados. Ni el medio, ni el Gobierno de Estados Unidos han dado a conocer los nombres
La visa de al menos 50 políticos mexicanos ha sido revocada por el Gobierno de Estados Unidos, así lo dio a conocer la agencia de noticias británica Reuters. No es la primera vez que Washington toma una decisión como ésta. Earl Anthony Wayne, embajador de Estados Unidos en México entre 2011 y 2015, dijo que Trump está encontrando nuevas maneras de ejercer más presión sobre México, según recoge el medio británico, que cita como fuentes de su información a dos funcionarios mexicanos que no identificó, uno de ellos un “destacado político”.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha dicho que desconoce quiénes se encuentran en esa lista, ya que el Gobierno estadounidense no comparte esa información con el suyo. Sin embargo, estos son los políticos que han hecho pública la revocación de su visado durante los últimos meses.
Movimiento Regeneración Nacional (Morena)
Alex Tonatiuh Márquez Hernández
José Luis Dagnino
Óscar Eduardo Castro Castro
Marina del Pilar Ávila Olmeda
Carlos Torres Torres
Norma Alicia Bustamante Martínez
Luis Samuel Guerrero Delgado
Juan Francisco Gim
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Héctor Astudillo Flores
Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Mario Alberto López Hernández
Poder Judicial
Hernán José Vega Burgos
