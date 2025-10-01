Claudia Sheinbaum supera en aprobación a López Obrador tras su primer año en el cargo

Claudia Sheinbaum brilla con luz propia como presidenta de México. La primera mujer que ocupa el Ejecutivo goza de una sólida aprobación tras su primer año en el cargo y supera, con un 78%, a su antecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que en su primer año logró un 72% y al abandonar el poder logró un 77%, según refleja la encuesta de Enkoll para EL PAÍS y W Radio. No solo eso, los niveles de aprobación de Sheinbaum superan a los de los últimos cuatro presidentes que han gobernado México desde el 2000, cuando se produjo la alternancia en el poder en México tras más de 70 años de gobiernos del PRI: Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y AMLO. La política, una de las fundadoras del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha consolidado la posición hegemónica de la organización, impulsando la agenda social planteada por su predecesor, el tan carismático como polarizador López Obrador.

Sheinbaum cumple este miércoles un año desde que llegó a Palacio Nacional. Su aprobación desde entonces no ha bajado del 75%, de acuerdo al sondeo realizado la semana pasada a un millar de personas en todo el país. Su momento de mayor popularidad fue mayo, cuando gozó con el 83% de apoyos en un mes marcado por las constantes cargas desde Washington en contra de las importaciones del agro mexicano, el acoso a los indocumentados mexicanos en Estados Unidos y la investigación de las autoridades estadounidenses a políticos locales del Estado de Baja California, entre ellos la gobernadora de Morena, Marina del Pilar Ávila. Desde entonces, la aprobación de la mandataria ha caído cinco puntos, pero se mantuvo en septiembre con un 78% de simpatías y solo un 18% de desaprobación. La cifra supera al primer aval que recibió AMLO a un año de su llegada a la presidencia, en noviembre de 2019 (72% de aprobación y 22% de desaprobación).

La presidenta goza de apoyos en todos los sectores de escolaridad, aunque sus simpatías son más robustas entre los mexicanos que solo cursaron la educación básica. La encuesta revela que Sheinbaum cuenta con apoyo entre quienes incluso se identifican como votantes de la oposición. El 73% de los panistas, el 70% de los simpatizantes de Movimiento Ciudadano y el 72% de los priistas, una fuerza que ha caído a la cuarta posición nacional, validan el primer año de gestión. Los apartidistas son los más críticos, pues el 34% desaprueba. Sin embargo, el 66% considera que la situación de México “está mejorando”. El optimismo, no obstante, ha caído un 5% desde enero, cuando Trump llegó a la Casa Blanca. Desde entonces el pesimismo ha aumentado cuando se habla del desempeño de la economía por la guerra arancelaria.

El éxito de la presidenta radica, en opinión de los encuestados, en continuar con la vasta cartera de apoyos sociales iniciados por Morena en el sexenio anterior. La mayoría de los encuestados ha mencionado las transferencias a los adultos mayores, una de las políticas centrales de López Obrador desde que fue jefe de Gobierno del Distrito Federal, un programa que fue continuado y expandido por Sheinbaum cuando ocupó el mismo cargo, que le sirvió de catapulta a la presidencia. También se mencionan las becas a los jóvenes, campesinos, a las madres solteras y a las mujeres en general. De hecho, los participantes en el sondeo consideran que los derechos de las mujeres es el área en la que más se ha avanzado en los primeros 12 meses de esta presidencia, seguido por los apoyos sociales.

La seguridad sigue siendo el tema pendiente de Sheinbaum tras su primer año. Apenas un 7% menciona el combate a la inseguridad como uno de los grandes logros de la Administración, mientras que el 52% opina que la delincuencia y el narcotráfico son los problemas más importantes del país.

Esto a pesar de que el Gabinete de Seguridad y la propia presidenta han subrayado desde hace meses uno de sus resultados más contundentes, una reducción de 32% de los homicidios a nivel nacional. La bajada es aún más pronunciada en algunas entidades que han sufrido por la narcoviolencia en los últimos años, como Guanajuato, en el centro del país, donde se registra una caída de 40% o el norteño Nuevo León, de 63%.

Un 25% considera que la presidenta no combate la delincuencia ni la corrupción. La cifra se revela en un momento en el que Sheinbaum lidia con dos grandes escándalos que apuntan al interior de su grupo político. Uno es la caída por corrupción y narcotráfico de Hernán Bermúdez, un ex jefe policiaco de Tabasco, el Estado natal de López Obrador, y una figura cercana a Adán Augusto López, actual senador por Morena y exaspirante presidencial. El otro, una gran trama de defraudación fiscal que importó millones de litros de combustible por las aduanas mexicanas evadiendo el pago de impuestos, lo que asciende a un presunto desfalco al fisco de 9.200 millones de dólares anuales. Esto habría ocurrido con el conocimiento de personal de la Armada y funcionarios del fisco mexicanos en el sexenio de López Obrador.

A pesar de los saldos que deja el primer año de Gobierno y las deudas en materia de seguridad, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y gran estratega de la nueva política de combate a los grupos delictivos, figura como el político mejor valorado del Gabinete con el 77% de opiniones favorables. A este le sigue Ariadna Montiel, titular de Bienestar, quien es responsable de la dispersión de apoyos sociales por todo el país. El tercero en cuestión es Marcelo Ebrard, el excanciller de López Obrador y hoy secretario de Economía, a quien le toca renegociar nuevamente el tratado comercial de Norteamérica con los Estados Unidos de Donald Trump. Su papel es avalado por el 67% de los encuestados. Los nombres forman parte de la futura camada de aspirantes presidenciales, aunque el Gobierno de Sheinbaum tiene cinco años de vida por delante.