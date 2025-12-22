¿Qué ha pasado en Extremadura? Las elecciones en siete gráficos

El PP ha ganado las elecciones con un 43% de los votos. Los de María Guardiola han conseguido 29 escaños, pero no alcanzan la mayoría (33) y necesitarán ayuda para lograr la investidura. La opción que parece más factible es que se reedite un acuerdo con Vox, como el que en 2023 llevó a Guardiola a la presidencia de la Junta.

Analizamos los resultados de las elecciones en clave autonómica y en clave nacional.

Extremadura sigue su derechización

Ayer se produjo un hito histórico para la región: por primera vez, la suma de las derechas superó el 50% de los votos. Además, lo hizo con enorme holgura, superando el 60%. Batió la cifra de hace cuatro años y también el resultado de 2011, cuando el popular José Antonio Monago obtuvo el 46% de los votos meses antes de que el PP ganará las generales con mayoría absoluta.

El PP ha mejorado su resultado de 2023 en cuatro puntos, pasando del 39% al 43%. Sin embargo, es relevante subrayar que no han ganado votos en términos absolutos —su porcentaje sube por la baja participación—. El que sí sube claramente es su competidor por la derecha, Vox, que se ha disparado del 8% al 17%.

El PSOE se desploma

Los socialistas han empeorado su resultado de 2023, que ya era su peor resultado histórico en Extremadura. El partido que superó en cuatro ocasiones el 50% de votos —en 1983, 1991, 2003 y 2007— se ha quedado ahora en 26%. Desde 2019, en apenas seis años, los socialistas han perdido casi la mitad de sus apoyos.

Vox sube con fuerza en pueblos y ciudades

El partido de ultraderecha se ha disparado hasta rozar el 17%, mejorando todos sus resultados en Extremadura, tanto en autonómicas como en europeas y generales.

El partido ha tenido apoyos transversales en municipios de todos los tamaños. Ha logrado el 15% del voto en localidades pequeñas y el 18% en las de más de 50.000 habitantes. De hecho, si miramos las tres grandes ciudades extremeñas, Vox casi empata al PSOE en Cáceres y Mérida, y lo supera en Badajoz.

Dos fugas de votantes han sido decisivas: el PP se alimentó del PSOE, y Vox se alimentó del PP

En las encuestas preelectorales se intuían tres grandes movimientos. El primero es una fuga del PSOE: el 11% de sus votantes de 2023 habrían votado ahora por el PP, según las encuestas de 40dB. Los socialistas tendrían también algunas fugas en dirección a Vox, significativas pero menores (3%).

A esas pérdidas, el PSOE suma otra a su izquierda: otro 15% de sus votantes de 2023 habrían votado ahora por Unidas por Extremadura. Esto explica la erosión del primero y la resistencia del segundo.

El tercer movimiento va del PP a Vox. Los populares habrían perdido un 12% de sus votos de 2023 en dirección a Vox. A cambio reciben al 9% de los votantes de Vox de 2023, pero dado su menor tamaño, esa transferencia no compensa en absoluto la primera, que tiene un volumen seis veces mayor.

La participación fue bajísima

La participación ha sido del 63%, muy inferior a la de 2023 (70%) y a cualquier otra elección anterior. Además, esta cifra bajará presumiblemente cuando se contabilicen los votos emitidos desde fuera de España, como suele ser habitual.

La abstención es el otro gran movimiento. El PSOE, que tenía muchos indecisos en las encuestas, y que ha tenido el peor resultado, fue seguramente el partido que más votantes dejó en casa.

¿Y en clave nacional?

El resultado de la derecha en Extremadura (60% entre PP y Vox) no solo pulveriza su resultado en las autonómicas de 2023 (47%), también mejora sus cifras en las generales de ese mismo año (51%) y en las europeas de 2024 (51%). Es decir, que Extremadura también se ha movido a la derecha desde las generales de 2023.

La pregunta es evidente: ¿En qué grado la derechización de Extremadura señaliza una derechización nacional?

Es útil un cálculo mecánico: con los votos de este domingo, en unas hipotéticas elecciones generales, el PSOE perdería dos escaños en Extremadura (uno para PP y otro para Vox). También una simulación: si Vox y el PP crecen en toda España como lo han hecho en Extremadura, tendrían una mayoría muy holgada.

Por supuesto, es imposible precisar en qué medida la derechización extremeña se puede generalizar al resto del país. Pero es también evidente que existe alguna relación. Primero, porque las elecciones regionales casi nunca están desconectadas de la arena nacional. Y segundo, porque las encuestas para unas hipotéticas generales también describen un electorado derechizado.