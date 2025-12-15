El PP mejora su resultado, pero seguirá necesitando a Vox, más fuerte que en 2023

El PP está en condiciones de mejorar el próximo domingo en dos escaños (hasta 30, a tres de la mayoría absoluta) su resultado en las elecciones de Extremadura de 2023, pero sigue necesitando a Vox, que casi dobla su presencia en el parlamento autonómico (9 diputados), según la encuesta del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER. La actual presidenta popular y candidata a la reelección, María Guardiola, comunicó el pasado octubre su decisión de adelantar al próximo 21 de diciembre los comicios que debían celebrarse en 2027 después de que el partido de Santiago Abascal presentara una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos. Pero el sondeo muestra, a una semana de las elecciones, que los populares pueden seguir dependiendo de la extrema derecha - o de la abstención de la izquierda- en la comunidad.

La encuesta constata el peligro de que el PSOE sufra un descalabro en un territorio que gobernó durante 32 años: entre 2015 y 2023 con el recientemente fallecido Guillermo Fernández Vara, y entre 1983 y 2007 con Juan Carlos Rodríguez Ibarra. La estimación de voto de los socialistas para los comicios del próximo domingo se sitúa en 21 escaños, siete menos de los que tienen ahora en la Asamblea extremeña, lo que supondría una pérdida de votos de casi nueve puntos porcentuales (del 39,9% al 31,2%). El espacio a la izquierda del PSOE, con la candidatura de Unidas por Extremadura, la coalición integrada por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, mejoraría en dos puntos porcentuales su resultado de 2023, lo que se traduce en la previsión de obtener un escaño más (hasta 5). La encuesta (800 entrevistas online) se realizó entre los pasados 5 y 12 de diciembre. Puede consultar todos los datos aquí.

Transferencias de voto

El estudio muestra significativas fugas y transferencias de votos respecto a las últimas elecciones. Así, los socialistas solo retendrían el 58,6% de sus papeletas de entonces porque casi un 11% de sus votantes de 2023 pueden decantarse ahora por el PP y un 14,6% por la coalición de Podemos-IU y Alianza Verde. Otro 10% se declara indeciso. El PP tiene una fidelidad mayor (77,6%), pero corre el riesgo de ceder un 12% de sus votos a Vox, el partido que más votantes retiene (81,3%)y que captaría, a su vez, un 9% de papeletas que en 2023 fueron para los populares. El espacio a la izquierda del PSOE conservaría al 79,8% de sus apoyos de los últimos comicios y captaría otro 6,9% de votantes del PP y un 3,1% del PSOE. El partido mejor situado para sacar votantes de la abstención (11,5%) es Vox.

Valoración y preferencias de gobierno

Preguntados por cómo valoran los dos años de gestión del Gobierno presididos por Guardiola, el grupo mayoritario (38,7%) es el que responde “regular”; al 29,5% le parece “buena” o “muy buena” y al 27,1% “mala” o “muy mala”. Esa valoración es mucho peor a la hora de puntuar al Ejecutivo central: hasta un 53,5% señala que le parece mala o muy mala.

Por votantes, los más entusiastas con la gestión de Guardiola son los del PP (58,5% creen que lo ha hecho bien o muy bien) pero casi el 32% de los que la votaron en 2023 opina que su desempeño ha sido “regular”. La candidata popular genera rechazo en el electorado de Vox: el grupo mayoritario (39,6%) es el que califica su actuación de “mala o muy mala” y hasta un 39,1% la deja en “regular”. El electorado de Unidas por Extremadura es el más crítico con la dirigente popular: el 67,6% cree que lo ha hecho mal o muy mal, mientras que ese porcentaje baja al 38,4% entre los votantes del PSOE, que opta mayoritariamente (42,5%) por calificar su gestión de “regular”. A la hora de juzgar la gestión del Gobierno central, hasta un 20% de votantes del PSOE creen que ha sido mala o muy mala y solo un 39,3% la valoran positivamente.

Los extremeños se muestran divididos sobre qué modalidad de Gobierno prefieren. En primer lugar (22,2%) se sitúa la opción de un Ejecutivo del PP en solitario, seguido de “un gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos-IU-AV (18,1%); una coalición entre el PP y Vox (17,6%); un gobierno del PSOE en solitario (12,6%) y una alianza entre el PP y el PSOE (7,8%), si bien, hasta un 12% responde que no lo sabe y un 10,2% afirma que no tiene preferencias por uno u otro.

Por votantes, la opción preferida del electorado del PP (62%) es un gobierno de su partido en solitario, a mucha distancia de la segunda, una coalición con Vox (20,3%) y de la tercera, una alianza con el PSOE (8,5%). Entre el electorado del PSOE las opciones favoritas, en empate técnico, son un gobierno de los socialistas en solitario (37%) y en coalición con Unidas por Extremadura (36,5%). La alianza con el PP es señalada por un 10,6%. Los apoyos de Vox optan por un ejecutivo con el PP (76,1%) y los de la alianza Podemos-IU-AV se decantan por una coalición con el PSOE (82,6%) y como segunda opción, a mucha distancia (11,1%), al PP en solitario.

Tras las elecciones autonómicas de 2023, Guardiola aseguró: “Yo no puedo dejar entrar en mi Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI. Mi promesa y mi tierra no son moneda de cambio”. Sin embargo, terminó firmando un acuerdo para gobernar en coalición con Vox, que fue el que rompió el pacto un año después en todos los ejecutivos autonómicos que compartía con el PP. En los últimos meses, los populares extremeños también han aprobado medidas exigidas por la extrema derecha, como la derogación de la ley regional de memoria para sustituirla por otra llamada “de concordia” que evita referirse al golpe de Estado de Franco en 1936 como tal —“La Guerra Civil española llevó hasta el paroxismo las dinámicas de enfrentamiento de años anteriores”, reza el texto— y que tampoco llama dictadura a los casi 40 años de represión del régimen franquista.

Conocimiento y valoración de los candidatos

A una semana de las elecciones, el nivel de conocimiento de la actual presidenta y candidata del PP entre la población es casi 14 puntos superior al del aspirante socialista, Miguel Ángel Gallardo, procesado en el caso por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por parte de la Diputación de Badajoz-el juicio comienza el próximo 9 de febrero-. Apenas el 55% conoce a la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, y solo el 34,1% sabe quién es el de Vox, Óscar Fernández. De hecho, en la cartelería electoral del partido de extrema derecha abundan retratos del líder, Santiago Abascal, y la formación, al igual que en otros territorios, plantea una campaña muy centralista, con un programa común centrado en la mano dura contra la inmigración y las críticas a las políticas medioambientales. Preguntados por cuáles son los principales problemas de la región, los extremeños colocan en primer lugar la inflación y el coste de la vida, seguido de la sanidad y la calidad de los servicios públicos, el paro, las infraestructuras y el transporte; las desigualdades sociales; la vivienda; la financiación autonómica y la despoblación. El cambio climático y la inmigración aparecen en las últimas posiciones de la lista de preocupaciones.

En cuanto a la valoración, la mejor puntuada entre la población es la popular María Guardiola, con un saldo positivo entre los que tienen una opinión mala o buena de ella; seguida de la aspirante de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. El peor calificado es el candidato socialista, con un 53,6% de valoraciones malas o muy malas. Óscar Fernández, de Vox, obtiene un saldo negativo. Por electorados, el 79,4% de los votantes del PP valora como buena o muy buena a su candidata, mientras que solo el 51,6% de los socialistas califica en positivo al suyo, Gallardo.