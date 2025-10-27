Guardiola adelanta las elecciones de Extremadura al 21 de diciembre

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha firmado el decreto de convocatoria de elecciones para el próximo 21 de diciembre. La decisión de Guardiola llega después de que Vox la semana pasada presentara una enmienda a la totalidad de las cuentas y no haya movido su posición. “Sin Presupuestos no tenemos herramientas para seguir creando empleo y proteger a las familias”, ha afirmado la presidenta extremeña. Guardiola había advertido de que si no tenía Cuentas para 2026 iba a convocar los comicios de forma anticipada, a mitad de legislatura, y no esperar a cuando tocaban, en 2027. Se trata del primer adelanto electoral en la historia autonómica de la región.

"Prolongar este bloqueo solo beneficia a quienes piensan más en las encuestas que en las personas. A pesar de todo ello, hemos pedido a los grupos de la oposición que retiraran esas enmiendas y retomaran el diálogo", ha afirmado la líder popular.

“No vamos a permitir un bloqueo porque algunos no estamos aquí para agarrarnos al sillón, estamos aquí para transformar Extremadura para impulsar el crecimiento de esta región. Y si hay un momento en el que los grupos se enrocan y no permiten que esto pase, pues tendrán que ser los ciudadanos los que hablen que para eso la democracia tiene herramientas, yo no tengo ningún miedo a escuchar a los extremeños”, ha sostenido Guardiola durante su comparecencia.

Cuando aún no había terminado de hablar, fuentes de Génova han emitido un comunicado en apoyo a la presidenta. Y, después, El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado justo después del anuncio en la red social X. “El gobernante que respeta a su pueblo cumple su palabra y un principio básico: frente al bloqueo, elecciones. Todo el respaldo de Partido Popular. María Guardiola demuestra responsabilidad y valentía poniendo a los extremeños primero y estoy seguro de que se lo recompensarán”, ha escrito. La presidenta de Extremadura será así la primera en abrir el calendario electoral de los barones del PP autonómicos.

La presidenta ha prologado el anuncio de decisión con un largo discurso sobre el bloqueo a las Cuentas por parte de la oposición. “Quiero ser muy clara. El Gobierno de la Junta dijo que había dos caminos: construir o bloquear. Y nosotros hemos decidido en todo momento construir, ir de cara, elegir la transparencia, la honestidad, no guardarnos ninguna carta. Con ese espíritu invitamos a los grupos al diálogo para aprobar el Presupuesto más cuantioso de la historia de la región”, ha asegurado.

Guardiola ha afirmado que, por su parte, “siempre ha habido una mano tendida” y que por eso invitó “a los presidentes de los distintos grupos parlamentarios. La respuesta que obtuve fue la ausencia de Vox y del secretario general del Partido Socialista en Extremadura. Ese talante de desprecio se ha mantenido”.

Mañana martes se votarán en la Asamblea extremeña las enmiendas a la totalidad planteadas por Vox, PSOE y Unidas por Extremadura contra los Presupuestos propuestos por el Gobierno del PP.

En principio, no se prevé que prosperen las Cuentas, al no contar cada uno de los grupos con mayoría suficiente salvo que hubiera una alianza entre PSOE Y Vox, escenario que no parece plausible. Antes de su anuncio, Guardiola aseguró: “Tienen tiempo de retirar la enmienda a la totalidad. Y de favorecer que esto que hoy se reconoce siga siendo posible en mi región que falta le hacía”. “Y, si no, ¿elecciones?”, se le ha preguntado por parte de los periodistas. “Así es”, ha respondido la dirigente popular.

Aunque las Cuentas seguirían mañana su camino parlamentario en caso de no prosperar las enmiendas totales, el hecho de no retirar la enmienda a la totalidad ya valía a Guardiola para convocar elecciones anticipada al constatar el bloqueo por parte de la oposición, una posibilidad, la del adelanto, que ya se venía barruntando las últimas semanas.