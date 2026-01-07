Ir al contenido
_
_
_
_
Comunidad Valenciana
INVESTIGACIÓN DE LA DANA

La jueza de la dana aflora las contradicciones del entorno de Mazón

La magistrada cita a declarar a otro alto cargo de la Generalitat y afea la versión que la mano derecha del expresident expuso en el juzgado

Joaquín Gil
Joaquín Gil
Valencia -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Nuevo paso judicial para cercar al entorno del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón en la causa de la dana, la catástrofe natural que dejó 230 muertos en 2024 en Valencia. La jueza de Catarroja que investiga la riada, Nuria Ruiz Tobarra, ha acordado este martes la declaración como testigos del que fuera subsecretario de la Consejería de Justicia del Ejecutivo valenciano y del letrado que coordinó a la Abogacía de la Generalitat durante la desgracia.

La magistrada toma esta decisión a petición de una acusación particular y tras analizar un informe de la Abogacía de la Generalitat, que revela que este órgano fue consultado sobre la posibilidad de confinar a la población durante la dana. A juicio de la instructora, las nuevas comparecencias son “relevantes”.

Ruiz Tobarra recuerda que el informe del órgano jurídico del Consell aflora las “contradicciones” del que fuera mano derecha y jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca. En sus dos declaraciones como testigo, una condición que le obligaba a decir la verdad, Cuenca negó que diera órdenes a la principal investigada en la causa, la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

Los mensajes aportados por esta última al juzgado, sin embargo, revelan lo contrario. Cuenca envió un WhatsApp a Pradas en el que le recomendaba no confinar a la población. “Salo, de confinar nada por favor. Calma”, rezaba la indicación. El próximo lunes, Pradas y Cuenca mantendrán un inusual careo ante la instructora para aclarar el rosario de contradicciones del que fuera mano derecha de Mazón.

La citación de la comparecencia del subsecretario de la Consejería de Justicia se suma a las declaraciones judiciales del núcleo duro de Mazón. Junto a Cuenca, la jueza ha escuchado en el juzgado al president de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca –que durante la riada era síndic (portavoz) del PP en las Cortes Valencianas. Y a otros seis otros altos cargos del entorno del exdirigente. Las pesquisas tienen por objeto conocer la información que manejó Pradas tras las conversaciones con estos altos cargos, que también hablaron con Mazón. Y cómo influyó este flujo de datos en las decisiones del Cecopi, el órgano de la Generalitat que coordinó la crisis y desde donde se envió la alerta. Una notificación que se coló en los teléfonos a las 20.11 horas, cuando la mayoría de los desaparecidos había muerto. Y que se ha convertido en la piedra angular de las pesquisas.

La jueza también ha acordado este martes unir a la investigación el acta notarial con los mensajes de Mazón durante la dana con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. En la decena de comunicaciones que cruzaron ambos dirigentes durante la jornada, Feijóo instó al entonces barón popular a “llevar la iniciativa en comunicación”. “Es la clave. Los alcaldes, diputaciones, coordinados y con la gente y tu informando [sic]”, insistió el líder del PP a las 23.27 horas. Feijóo deberá referirse a esta hecho en la declaración que prestará como testigo este viernes ante la jueza. El dirigente podrá aclarar por qué indicó en una rueda de prensa dos días después de la riada que Mazón le informó “en tiempo real” de la desgracia, pese a que los WhastApps muestran que ambos se comunicaron por primera vez para tratar este asunto el mismo día de la jornada.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Joaquín Gil
Joaquín Gil
Joaquín Gil - twitter
Periodista de la sección de Investigación. Licenciado en Periodismo por el CEU y máster de EL PAÍS por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene dos décadas de experiencia en prensa, radio y televisión. Escribe desde 2011 en EL PAÍS, donde pasó por la sección de España y ha participado en investigaciones internacionales.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Los 12 meses de investigación judicial sobre la dana que desmontan a la Generalitat de Mazón

Joaquín Gil | Valencia

Feijóo entrega a la jueza sus mensajes con Mazón del día de la dana: “Lleva la iniciativa de comunicación... Es la clave”

Joaquín Gil | Valencia

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Trump asegura que si pierde las elecciones de mitad de mandato “buscarán una excusa” para destituirle
  2. Lotería del Niño de 2026 | El primer premio es para el 06703
  3. Estados Unidos amenaza con tomar Groenlandia por la fuerza
  4. La CIA recomendó dar el poder de Venezuela a Delcy Rodríguez ante el riesgo de que María Corina Machado no controlara el ejército
  5. Así le hemos contado las noticias de Venezuela tras la detención de Maduro este 6 de enero de 2026
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_