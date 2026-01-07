La jueza de la dana aflora las contradicciones del entorno de Mazón

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto al expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, y la entonces, consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, en el Cecopi de Valencia, en octubre de 2024.

Nuevo paso judicial para cercar al entorno del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón en la causa de la dana, la catástrofe natural que dejó 230 muertos en 2024 en Valencia. La jueza de Catarroja que investiga la riada, Nuria Ruiz Tobarra, ha acordado este martes la declaración como testigos del que fuera subsecretario de la Consejería de Justicia del Ejecutivo valenciano y del letrado que coordinó a la Abogacía de la Generalitat durante la desgracia.

La magistrada toma esta decisión a petición de una acusación particular y tras analizar un informe de la Abogacía de la Generalitat, que revela que este órgano fue consultado sobre la posibilidad de confinar a la población durante la dana. A juicio de la instructora, las nuevas comparecencias son “relevantes”.

Ruiz Tobarra recuerda que el informe del órgano jurídico del Consell aflora las “contradicciones” del que fuera mano derecha y jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca. En sus dos declaraciones como testigo, una condición que le obligaba a decir la verdad, Cuenca negó que diera órdenes a la principal investigada en la causa, la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

Los mensajes aportados por esta última al juzgado, sin embargo, revelan lo contrario. Cuenca envió un WhatsApp a Pradas en el que le recomendaba no confinar a la población. “Salo, de confinar nada por favor. Calma”, rezaba la indicación. El próximo lunes, Pradas y Cuenca mantendrán un inusual careo ante la instructora para aclarar el rosario de contradicciones del que fuera mano derecha de Mazón.

La citación de la comparecencia del subsecretario de la Consejería de Justicia se suma a las declaraciones judiciales del núcleo duro de Mazón. Junto a Cuenca, la jueza ha escuchado en el juzgado al president de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca –que durante la riada era síndic (portavoz) del PP en las Cortes Valencianas. Y a otros seis otros altos cargos del entorno del exdirigente. Las pesquisas tienen por objeto conocer la información que manejó Pradas tras las conversaciones con estos altos cargos, que también hablaron con Mazón. Y cómo influyó este flujo de datos en las decisiones del Cecopi, el órgano de la Generalitat que coordinó la crisis y desde donde se envió la alerta. Una notificación que se coló en los teléfonos a las 20.11 horas, cuando la mayoría de los desaparecidos había muerto. Y que se ha convertido en la piedra angular de las pesquisas.

La jueza también ha acordado este martes unir a la investigación el acta notarial con los mensajes de Mazón durante la dana con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. En la decena de comunicaciones que cruzaron ambos dirigentes durante la jornada, Feijóo instó al entonces barón popular a “llevar la iniciativa en comunicación”. “Es la clave. Los alcaldes, diputaciones, coordinados y con la gente y tu informando [sic]”, insistió el líder del PP a las 23.27 horas. Feijóo deberá referirse a esta hecho en la declaración que prestará como testigo este viernes ante la jueza. El dirigente podrá aclarar por qué indicó en una rueda de prensa dos días después de la riada que Mazón le informó “en tiempo real” de la desgracia, pese a que los WhastApps muestran que ambos se comunicaron por primera vez para tratar este asunto el mismo día de la jornada.