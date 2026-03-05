La Suprema Corte restringe que las universidades cobren por cursos de titulación

Un fallo del máximo tribunal mexicano ordena reembolsar el pago a un estudiante de Derecho y fija un precedente para la gratuidad de trámites clave

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo a un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que impugnó el cobro de un curso requerido para su titulación, fortaleciendo así el principio de gratuidad en la educación superior pública. Esta resolución, que obliga a la Facultad de Derecho de la UNAM a devolver el dinero pagado, marca un precedente clave para eliminar cobros en elementos esenciales de la titulación en universidades públicas del país.

El conflicto surgió con un alumno inscrito en la licenciatura en Derecho en la modalidad abierta de la Facultad de Derecho de la UNAM. El estudiante demandó el pago del Curso de Comprensión de Lectura para liberar el requisito de titulación de los Planes de Estudio 2117 y 2125, impartido por la coordinación de idiomas de la misma facultad. Inicialmente, un juzgado de distrito negó el amparo, argumentando que el curso ofrecía opciones adicionales a alternativas gratuitas disponibles para cumplir el requisito. Inconforme, el alumno interpuso un recurso de revisión que escaló al Pleno de la SCJN, bajo el expediente Amparo en Revisión 527/2025.

Los argumentos de la Corte

El Pleno, con un proyecto del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, resolvió el caso con siete votos a favor. La SCJN interpretó la reforma al artículo 3° constitucional de mayo de 2019, que establece la gratuidad progresiva en la educación superior, extendiéndola a “los elementos esenciales que permiten acreditar una licenciatura y obtener el título profesional”. El tribunal reconoció desafíos presupuestales en instituciones como la UNAM, pero enfatizó que no justifican trasladar la carga económica a los estudiantes, ya que el curso en cuestión es un medio efectivo para la titulación en igualdad de condiciones.

Esta sentencia obliga a la Facultad de Derecho de la UNAM a reembolsar el pago al alumno sin afectar los efectos académicos ya obtenidos y sienta precedente para otras universidades públicas, al prohibir cobros por cursos indispensables para titularse, reforzando la gratuidad en inscripción, continuidad y egreso. Aunque no invalida automáticamente cobros previos —los afectados deberán promover amparos individuales—, abre la puerta a una gratuidad real en titulación.

La enseñanza gratuita en educación superior ha sido tema recurrente en la SCJN. Esta resolución se suma a fallos previos que han ratificado el derecho gratuito en modalidades presenciales y virtuales en años recientes. Al momento, no hay un pronunciamiento oficial por parte de la UNAM.

