Gustavo Petro y Delcy Rodríguez se reunirán el 13 de marzo en la frontera colombiana

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la dirigente venezolana Delcy Rodríguez tendrán una reunión bilateral el próximo 13 de marzo en Cúcuta, la principal ciudad colombiana de la frontera entre ambos países, según ha confirmado EL PAÍS. Será la primera vez que Rodríguez salga de Venezuela como presidenta encargada para reunirse con otro mandatario desde la caída de Nicolás Maduro en manos de tropas de élite estadounidenses.

La elección del lugar ha ido cambiando en las últimas semanas. Hace tan solo unos días, los medios de comunicación señalaron que el punto de encuentro sería la cercana Villa del Rosario, otro municipio en el departamento de Norte de Santander. La elección era muy simbólica para ambos Estados, pues fue allí, en 1821, donde se redactó la primera Constitución de la Gran Colombia, cuando los dos países —junto con Ecuador y Panamá— conformaban una sola nación.

Cúcuta, a tan solo diez minutos por carretera de Villa del Rosario, transmite el mismo mensaje de unidad y de pueblos hermanos. Dos siglos después de aquella Constitución, con una frontera que los divide y diferentes formas de gobernar desde la izquierda, sus mandatarios buscan profundizar la cooperación en temas económicos, energéticos y de seguridad.

Petro perseguía esta reunión desde el pasado 8 de enero, apenas unos días después de que Estados Unidos interviniera en Caracas y capturara a Maduro. “Queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para establecer el orden en Venezuela”, dijo el presidente colombiano, luego de que Rodríguez, quien ejercía como vicepresidenta, se juramentara como presidenta interina, transcurridas 48 horas de la operación militar, y con el visto bueno de Washington. El encuentro finalmente se pactó en la conversación telefónica que sostuvieron el pasado 18 de febrero, aunque estaba pendiente la concreción de la fecha.

Esta es la primera vez en la que Petro se encuentra con Rodríguez como dirigente del vecino país. Durante su presidencia ejerció de mediador junto al brasileño Luis Inácio Lula da Silva tras las elecciones de julio de 2024 en las que Maduro se autoproclamó vencedor cercado por denuncias de fraude. La mediación no obstuvo grandes resultados, pero el presidente colombia mantuvo la mano tendida para facilitar el diálogo de Venezuela con el resto del mundo. Ese fue precisamente uno de los ofrecimientos que Petro le hizo a Trump cuando le visitó en la Casa Blanca a principios de febrero: ayudar a construir la democracia en Venezuela así como impulsar la economía y luchar contra el crimen organizado.

Con una frontera compartida de más de 2.200 kilómetros que es un eje de migración irregular, y en la que operan la guerrilla del ELN y las disidencias de las extintas Farc, la seguridad será un tema clave en esta reunión, pero también se hablará de agua e infraestructura. El encuentro, además, aspira a lograr un restablecimiento comercial pleno, que beneficiaría a ambas naciones.

A nivel político, los dos mandatarios también parecen ganar. Tras la fructífera reunión entre Petro y Trump, el pasado mes de febrero, Colombia busca reposicionarse ante Estados Unidos y convertirse en intermediario ante la transición política que se dibuja en Caracas. Para Rodríguez, que está reconstruyendo las relaciones con el mundo, este encuentro a nivel de jefes de Estado le acerca a un aliado y la legitima internacionalmente mientras continúan los cuestionamientos por la continuidad del régimen chavista.

La cooperación energética será un eje central del encuentro. El primer paso se dio hace un par de semanas, cuando la presidenta encargada se reunió en Caracas con el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma. Allí se abordaron algunos de los proyectos que tiene en mente el presidente colombiano, quien ha asegurado que busca importar gas venezolano, para reducir costos, así como producir energías limpias desde La Guajira para, en un futuro, también abastecer a su vecino. Aunque aún no hay un proyecto en marcha que avale esta idea, Petro llegó a mencionarle a Trump la posibilidad de que desde el departamento del norte de Colombia, uno con los mayores índices de pobreza, se produzca energía para ambos países.

Otro asunto que está en la agenda, pese a que no se ha mencionado oficialmente, tiene que ver con la intención de Colombia de comprar, a través de la petrolera estatal Ecopetrol, la compañía más grande de producción de fertilizantes del vecino país, Monómeros. La compra, que no se había podido concretar debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos sobre Venezuela, podría destrabarse si cuenta con el beneplácito de Washington.

Con dicha transacción, Colombia busca garantizar que los fertilizantes se mantengan en precios bajos, lo que se reflejaría en alimentos baratos y en que “el pueblo no sufra de hambre”, según ha afirmado el ministro Palma. La soberanía energética y la alimentaria estarán sobre la mesa, con Estados Unidos como un actor sin presencia física, pero sí simbólica, pues Cúcuta es la principal metrópoli de la larga línea fronteriza, y entre sus 800.000 habitantes hay incontables familias venezolanas o binacionales.