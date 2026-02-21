El ministro de Minas de Colombia se reúne con Delcy Rodríguez para avanzar en la integración energética con Venezuela

La propuesta del presidente colombiano, Gustavo Petro, de construir una agenda energética conjunta con Venezuela tuvo un avance notorio este viernes. El ministro de Minas y Energía de su Gobierno, Edwin Palma, se reunió en Caracas con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, para señalar el destino de la ruta en común. Aunque aún no han definido las acciones concretas con las que el Gobierno colombiano propone enfrentar los efectos del cambio climático mediante proyectos binacionales, Palma especificó tras la reunión que están sobre la mesa proyectos relacionados con el gas —que Petro ha dicho que busca importar—, con la generación de energías limpias, el agua, la infraestructura energética y la cooperación eléctrica. “Que la unidad sea felicidad para nuestros pueblos”, dijo Rodríguez en un video publicado en el marco del encuentro.

Aunque Petro ha cuestionado el ataque estadounidense a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, a medida que Rodríguez ha ido consolidando su poder en el país vecino, el mandatario colombiano ha empezado a tender puentes con ella, hasta el punto de que han acordado un encuentro de jefes de Estado. Hace más de un mes anunció que se reunirá con Rodríguez en Bogotá, para “contribuir a una salida de la crisis política de Venezuela”. La fecha aún no ha sido definida, pero tras la conversación telefónica que sostuvieron los mandatarios este miércoles, sus Gobiernos confirmaron que el encuentro se dará “próximamente”.

El mismo miércoles, durante un acto en la comunidad de Yotojoroin, en Uribia, La Guajira, Petro habló de un nuevo capítulo en la relación bilateral, centrado en la cooperación energética y el desarrollo regional. La idea de generar energías limpias desde ese departamento, en el extremo norte del país y uno con los mayores índices de pobreza, viene rondando la cabeza del mandatario desde antes de asumir la Presidencia. Tras su reunión con Trump en la Casa Blanca, aseguró que le había ofrecido al estadounidense la posibilidad de que la energía producida en dicha península podría ser utilizada no solo en Colombia, sino exportada a la vecina Venezuela, con el fin de reducir la dependencia del petróleo y luchar contra el cambio climático.

Desde La Guajira también planteó la posibilidad de reunirse con Rodríguez en algún punto de la frontera, donde ambas naciones enfrentan problemas comunes: la expansión de la guerrilla del ELN y de las disidencias de las extintas Farc, la migración irregular y “la falta de agua potable y recursos básicos en zonas afectadas por la sequía y la pobreza”, según especificó el presidente. Del lado colombiano, la violencia se ha recrudecido en zonas como el Catatumbo y Arauca. Petro considera que, si se logra involucrar a terceros países que aporten capital, la agenda energética podría llevar inversión y revitalizar regiones vulnerables. Menciona a Qatar, que ha sido mediador en las negociaciones entre el Gobierno y el Clan del Golfo, como una posible opción.

Sin embargo, la apuesta energética de la región parece ahora estar enfocada en otras áreas. Ante el cambio de Gobierno, el flujo de las inversiones petroleras vuelve a dirigirse hacia Venezuela, luego de que Trump levantara las sanciones al petróleo de ese país, y diera vía libre para que petroleras como la británica Shell o la española Repsol puedan volver a operar en sus vastas reservas. La estadounidense Chevron se prepara para duplicar su producción, mientras que la estatal PDVSA vuelve a capitalizarse. Mientras tanto, Rodríguez no habla ni de elecciones ni de transición energética.