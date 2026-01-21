Ir al contenido
Ataque de EE UU a Venezuela

Venezuela anuncia los primeros ingresos petroleros pactados con Trump

Delcy Rodríguez asegura que ya ingresaron 300 de los 500 millones de dólares acordados con Washington, mientras ofrece difundir en una web el uso detallado de esos fondos

Un buque petrolero atracado en Port Freeport, Texas, el lunes 19 de enero.
María Martín
María Martín
Bogotá -
Ir a los comentarios

El Gobierno venezolano aseguró que ya comenzaron a ingresar recursos provenientes de la venta de petróleo. El anuncio lo hizo este martes la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, durante una jornada de atención social realizada en el barrio La Vega, en Caracas. Rodríguez informó que, de los primeros 500 millones de dólares previstos por este concepto, ya se han recibido 300 millones. Según explicó, esos fondos estarán destinados a cubrir y financiar el ingreso de los trabajadores del país.

La presidenta encargada indicó que el objetivo del uso de estos recursos es proteger el poder adquisitivo de los venezolanos frente a la inflación y amortiguar los efectos de las fluctuaciones del mercado cambiario. Señaló además que los primeros recursos serán canalizados a través del mercado cambiario nacional, mediante la banca pública y el Banco Central de Venezuela, con el propósito de estabilizar el mercado y, en consecuencia, resguardar los ingresos de la clase trabajadora.

El petróleo sigue siendo el recurso económico más importante para Venezuela y un elemento central en la actual dinámica diplomática con Estados Unidos, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de tropas de élite estadounidenses el pasado 3 de enero. El país posee las mayores reservas conocidas del mundo, pero su producción y exportaciones se han visto profundamente afectadas por la mala gestión, el deterioro de la infraestructura y por años de sanciones, lo que ha reducido su capacidad operativa. Aunque Venezuela mantiene mercados como China para colocar su crudo, la nueva Administración interina dirigida por Delcy Rodríguez se ha visto forzada por Donald Trump a reorientar las negociaciones energéticas hacia Washington.

Una de las primeras medidas tras el ataque estadounidense y la captura de Maduro fue formalizar con la Casa Blanca la venta de petróleo por valor de unos 500 millones de dólares —un pacto que, según el chavismo, ya estaba negociado antes del ataque— y que busca inyectar liquidez al país mientras Trump pretende consolidar su influencia sobre el sector energético venezolano.

En paralelo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, vinculó el anuncio sobre el ingreso de recursos petroleros con una iniciativa legislativa orientada a la divulgación pública de esta información. Rodríguez informó que se trabaja aceleradamente en un proyecto impulsado por la presidenta encargada para la creación de páginas web donde se publicará información detallada sobre los recursos económicos que ingresen por la venta de petróleo y otras riquezas minerales.

En una reunión de la Comisión Consultiva parlamentaria en el Palacio Federal Legislativo, Rodríguez señaló que el objetivo de estas plataformas digitales es que se pueda conocer cuánto dinero ha ingresado al país y en qué ha sido utilizado. “Para que se sepa todo lo que ha ingresado por concepto de la venta de petróleo o de las nuevas iniciativas de explotación de petróleo, de minería o de las formas de la nueva economía. Todo lo que ingrese y en qué se ha gastado cada centavo de lo que ingresó”, afirmó.

María Martín
María Martín
María Martín - twitter
Corresponsal en la región andina con sede en Bogotá. Periodista especializada en migraciones en España, inició su carrera como reportera de información local en EL PAÍS, siguió en El Mundo y luego en Brasil, donde trabajó en Folha de S. Paulo y fue corresponsal en Río de Janeiro para EL PAÍS. Premio Gabo 2021.
