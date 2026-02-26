Ir al contenido
Antonio Tejero

Familiares y amigos despiden a Tejero en una ceremonia íntima

La Fundación Francisco Franco, la organización ultra España 2000 o un club náutico de Málaga envían coronas de flores al sepelio del exmilitar

El coche fúnebre con los restos mortales del ex teniente coronel que protagonizó el intento de golpe de Estado hace 45 años, Antonio Tejero, con una de las coronas de la Fundación Francisco Franco, este jueves a su salida del Tanatorio de Xátiva. Mònica Torres
Cristina Vázquez
Cristina Vázquez
Xàtiva -
Familiares y amigos del ex teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, uno de los protagonistas de la intentona de golpe de Estado del 23-F, se han despedido de él este jueves en Xàtiva (Valencia) en un velatorio y misa funeral íntimos. El exmilitar murió este miércoles a los 93 años en Alzira (Valencia) acompañado de todos sus hijos, el mismo día en el que el Gobierno desclasificó los documentos sobre la asonada, cuando el ahora fallecido irrumpió armado en el Congreso de los Diputados durante la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo.

El coche fúnebre con el féretro de Tejero ha entrado en el Crematorio La Costera, de la localidad valenciana, poco antes de las siete de la tarde, agasajado con coronas de flores de la Fundación Francisco Franco, del Club Náutico Torre del Mar en Málaga, donde pasó muchos veranos, o de la parroquia Nuestra Señora Madre de Marbella, donde es párroco el hijo sacerdote del exmilitar. Entre los asistentes al funeral estaba José Luis Roberto, conocido dirigente de España 2000, grupo ultra que también ha enviado una corona de flores con los colores de la bandera de España.

Los restos mortales del ex teniente coronel han permanecido desde su muerte la tarde del pasado miércoles en un tanatorio de la localidad de Xàtiva, cercana al municipio de Alzira donde el exmilitar vivía desde hacía un tiempo. Al velatorio en el tanatorio, situado a la entrada de la población valenciana, han acudido también solo familiares y amigos. Los medios de comunicación esperaban en el exterior por deseo de la familia, que ha pedido respeto a su privacidad.

El último adiós se lo han dado a las siete de la tarde en un mismo funeral en el crematorio situado a cuatro minutos de donde se han velado sus restos mortales durante horas. Posteriormente, ha sido incinerado. Frente a la entrada al crematorio se han concentrado algunos curiosos. Alguna persona ajena a la familia ha intentado entrar al tanatorio, pero el guardia de seguridad que custodiaba la puerta se lo ha impedido tras especificarle que “solo familiares”.

Condenado a 30 años de cárcel por un delito de rebelión militar consumado y por ser uno de los tres ejecutores materiales, directos y personales de la intentona golpista, las cenizas de Tejero reposarán en Torre del Mar (Málaga), localidad costera que frecuentó. Sus cenizas serán depositadas en esta misma localidad junto a los restos de su esposa, Carmen Díaz Pereira, aunque no ha trascendido por el momento cuándo se hará.

