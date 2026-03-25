Última hora de la actualidad política, en directo | Sánchez: “Aznar nos arrastró a la guerra de Irak, es importante no cometer el mismo error”
Feijóo: “Difícilmente se puede defender la paz si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles de guerra”
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Momentos clave
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado este miércoles en el Congreso que José maría Aznar, “arrastró a España a la locura” de la guerra de Irak en 2003 “porque quería sentirse importante”. Ha llamado a recordar esa guerra “porque olvidar es el primer paso para cometer el mismo error”. Ha comparado la respuesta actual del Gobierno a la de entonces, señalando que ante la “tragedia” de Irán “España ha aprobado el mayor escudo social de la UE”, con bajadas fiscales y ayudas al empleo. enfrente, el líder del PP, alberto Núñez Feijóo, ha comenzado su intervención ridiculizando a Pedro Sánchez por “hacer un ejercicio de oposición al Gobierno de hace 23 años”. Y ha arrancado reprochándole que “algo tan honorable como la defensa de la paz difícilmente se puede personificar si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles de guerra”.
Feijóo responde a Sánchez: “No a la guerra y no a usted”
El líder del PP Alberto Núñez Feijóo ha entonado hoy con todas las letras en sede parlamentaria el “No a la guerra” que esgrime el presidente del Gobierno ante el conflicto de Irán, pero le ha añadido una coletilla. “No a la guerra y no a usted”, ha sentenciado Feijóo desde la tribuna del Congreso. El líder popular se ha quejado de que su partido “no va a elegir entre la guerra y el gobierno”, y ha criticado a Pedro Sánchez porque “le ha dado las gracias el régimen iraní”. “Difícilmente se puede defender la paz si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles”, le ha espetado.
Feijóo: “Se rebela ante Trump, pero ha hecho a España más dependiente de EE UU que nunca”
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, critica que Pedro Sánchez se oponga al EE UU de Donald Trump. “Lo que pasa en el mundo es algo más complejo que estar cerca o lejos de Trump”, ha dicho, defendiendo que España, como miembro de la OTAN, se comporte como un socio “fiable”. Admite que se puede disentir de un aliado, pero ha llamado a “preservar la vía diplomática” y señala que “para ser rebelde, hay que poder hacerlo”, en referencia a que Sánchez, a su juicio, ha hecho a España “más dependiente de Estados Unidos que nunca en lo militar, en lo energético y en lo tecnológico”.
Feijóo: “Para comprar apoyos va a toda velocidad, pero para ayudar a los trabajadores nunca tiene prisa”
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado a Sánchez la tardanza en aprobar las medidas contra la crisis de la guerra de Irán. “Transportistas, agricultores, mineros, industria, marineros han afrontado solos la subida de precios durante semanas” ha criticado, afeándole que “para comprar apoyos que le mantengan en la silla, siempre va a toda velocidad, pero para ayudar a los trabajadores, nunca tiene prisa”. Además, ha criticado que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, “la antiyanqui”, se fuera a “disfrutar del glamour de Hollywood” en la gala de los Oscars, en la que había una película española nominada.
Feijóo señala las contradicciones del Gobierno: “Se dice pacifista pero triplica la compra de armamento a EE UU”
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intenta poner al Gobierno ante sus contradicciones, diciendo que “se entrega a causas universales pero enfrenta a todos los españoles” o que se dice pacifista pero es el que más presupuesto militar tiene y “ha triplicado la compra de armamento a Estados Unidos” y tiene todavía contratos en vigor con Israel. También, la de que dijo que los presupuestos eran imprescindibles para hacer frente a la guerra de Ucrania pero ahora, conla de Irán, “son un obstáculo”.
Feijóo: “Difícilmente se puede defender la paz si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles de guerra”
El líder del PP, alberto Núñez Feijóo, ha comenzado su intervención ridiculizando a Pedro Sánchez por “hacer un ejercicio de oposición al Gobierno de hace 23 años”. Y ha arrancado reprochándole que “algo tan honorable como la defensa de la paz difícilmente se puede personificar si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles de guerra”.
Sánchez: “De la guerra de Irán no saldrán salarios más altos, ni viviendas más asequibles”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado puede que la “tragedia” de la guerra de Irán, desencadenada para “alimentar los intereses de los de siempre”, “pase pronto”, pero también puede pasar que se repita “la pesadilla de Irak multiplicada por n y que el mundo sufra las consecuencias”. “El Gobierno de España va a trabajar para que esto no suceda”, ha asegurado. “De lo que sí podemos estar seguros es que de este conflicto no van a salir salarios más altos, ni viviendas más asequibles ni mejores servicios públicos. Y esta es la verdadera tragedia”, ha dicho, subrayando que “lo último que necesitaba el mundo es otra guerra, y en esta ocasión una guerra ilegal absurda, cruel que nos aleja de nuestros objetivos económicos, sociales y medioambientales y de las prioridades de la gente”.
Sánchez: “Esto es un desastre absoluto”
El presidente del Gobierno ha indicado que la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán es un “desastre absoluto”. Desde el 28 de febrero ha habido “casi 2.000 muertos confirmados, más de cuatro millones de personas desplazadas en Irán y en Líbano, unos 12.000 millones de euros gastados de dinero público en operaciones militares, una contracción severa del turismo, del comercio marítimo y del tráfico aéreo mundial, un incremento drástico del precio de los hidrocarburos, de las materias primas esenciales para el correcto funcionamiento de la economía mundial y también para la seguridad alimentaria”, ha enumerado Sánchez.
El jefe del Ejecutivo también se ha referido en este punto a los efectos de la guerra en España y además de la subida de los combustibles, ha hablado de la caída del Ibex35, “lo que significa que las empresas españolas en tan solo un mes han perdido más de 100.000 millones de euros, casi 5.000 millones de euros cada día de este conflicto”, ha indicado. “¿Y todo para qué?”, se ha preguntado. “Para socavar la legalidad internacional, desestabilizar Oriente Próximo, reavivar los conflictos en Irak y en Líbano, enterrar Gaza bajo los escombros del olvido y de la indiferencia”. “Esto es un desastre absoluto”, ha concluido el presidente del Gobierno.
Análisis exprés | Sánchez empieza al ataque al recuperar la memoria sobre el papel de Aznar en Irak
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha tardado nada en enseñar sus cartas y ponerse al ataque en el debate especial sobre la guerra de Irán en el Congreso. El plan de La Moncloa pasaba por un discurso a la ofensiva sobre el No a la Guerra y Sánchez lo ejecutó desde el inicio al apelar a la memoria de lo que sucedió en 2003 en Irak, el rol entonces del expresidente popular José María Aznar y su negativa luego a asumir aquel error tras la constatación de que no había allí armas de destrucción masiva. Sánchez ha sido especialmente crudo contra Aznar, al que acusó de colarse “por vanidad” en aquel trío de las Azores para “fumarse un puro” con aquel presidente norteamericano, George Bush, y “sentirse importante”.
El recordatorio sobre aquella actuación del presidente Aznar le sirvió a Pedro Sánchez para apuntar ahora contra la oposición del PP y Vox en el Parlamento, a los que acusó de interactuar juntos ya también en clave electoral interna. El jefe del Ejecutivo español descalificó ahí al líder de la oposición, el popular Alberto Núñez Feijóo, por su “cinismo y falta de respeto a las víctimas”, al intentar relacionar la semana pasada la posibilidad de que España fuera objetivo de atentados ahora por la pretensión del Gobierno de poner en marcha un proceso de regularización masiva de inmigrantes. Sánchez inició así el debate con la idea de que en estos casos y en estas crisis es bueno “recordar y no olvidar” porque entiende que la historia se está repitiendo como entonces pero ahora en forma de tragedia y frente a un país, Irán, que destacó como con mucha mayor potencia militar y económica que Irak.
Sánchez: “España ha aprobado el mayor escudo social de la UE contra la guerra de Irán”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que, tras el estallido de la guerra de Irán, su Ejecutivo ha “trabajado sin descanso” para afrontar la crisis. En primer lugar, ha defendido la “denegación a Estados Unidos del uso de las bases de Rota y de Morón para esta guerra ilegal”. “Somos un país soberano que no quiere participar en guerras ilegales”, ha defendido. Después, ha explicado que España ha llevado a cabo “la evacuación más importante de la historia de España”, sacando de Oriente Próximo a 8.000 españoles. Finalmente, ha defendido que el Gobierno ha aprobado un plan de respuesta a la guerra que ha señalado como “el mayor escudo social del conjunto de la Unión Europea”, dotado con 5.000 millones de euros en ayudas directas a los sectores afectados “con exenciones fiscales valientes para proteger a nuestros 20 millones de hogares, 3 millones de empresas, de las consecuencias lesivas de esta guerra”.
Sánchez enumera las consecuencias de la guerra ilegal de Irán
Sánchez enumera ahora las consecuencias de la guerra. Además de los 4 millones de desplazados en Irán y Líbano, ha recordado que la guerra ha provocado ya una crisis del turismo en la región, del tráfico aéreo mundial, , así como “un incremento drástico del precio de los hidrocarburos, de los fertilizantes, del helio, de las materias primas esenciales para el correcto funcionamiento de la economía mundial y también para la seguridad alimentaria de millones de personas”. En España, el encarecimiento de los combustibles y el gas y una caída de la Bolsa, que ha cifrado en el 9%, “lo que significa que las empresas españolas en tan solo un mes de conflicto han perdido más de 100.000 millones de euros en menos de un mes de esta guerra ilegal”.
Sánchez: “Trump atacó a Irán cuando tenía en sus manos un acuerdo nuclear con Irán”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado, tras recordar la guerra de Irak, que ante el actual conflicto en Irán “el escenario es algo mucho peor, con un potencial de impacto mucho más amplio y mucho más profundo”. Ha explicado, además, que los ataques de EE UU e Israel comenzaron cuando EE UU tenía “en sus manos” un acuerdo nuclear con Irán que rechazó “sin dar explicaciones, sin avisar a sus aliados, sin amparo legal y sin un objetivo definido”. “La Casa Blanca afirmó que lo hicieron porque Irán estaba dos semanas de tomar y de tener el arma nuclear, pero pero varios altos cargos de las agencias y de departamentos de seguridad de Estados Unidos han declarado públicamente que ‘Irán no presentaba una amenaza inminente para Occidente’”, ha argumentado Sánchez.
Sánchez. “Aznar nos arrastró a la guerra de Irak porque quería sentarse importante”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comenzado su discurso recordando el ‘No a la Guerra’ de 2003, acusando al entonces presidente, José maría Aznar, “arrastró a España a la locura” de la guerra de Irak consciente de que casi nadie estaba a favor “porque quería sentirse importante, porque quería que el presidente de Estados Unidos, entonces George Bush, le invitara a un puro y pudiera poner los pies sobre la mesa”. Ha suscitado rumores en la bancada del PP.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este miércoles en el Congreso. / Jaime Villanueva
La postura del PP sobre el decreto anticrisis, en el aire
El PP no ha desvelado todavía el sentido de su voto ante el decreto de medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la semana pasada para hacer frente a la crisis por la guerra de Irán. Aunque el paquete incluye medidas propuestas por el PP, como la reducción al 10% de los impuestos a los combustibles y pese a que, irónicamente, los populares han dado la bienvenida al Gobierno “a la fachosfera” por “copiar” sus medidas, el partido de Alberto Núñez Feijóo deja en el aire su posición.
El martes, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, celebró que el Gobierno asumiera las bajadas fiscales propuestas por el PP, pero pidió valorar la conveniencia de hacer permanentes algunas de ellas e ir más allá incluyendo, entre otras, la deflactación de IRPF. Feijóo reclamó además aplazar la votación a abril para incluir estas medidas reclamadas por los populares.
En Moncloa consideran que ya tienen los votos suficientes para convalidarlo y por eso lo llevan de inmediato a la Cámara Baja, menos de una semana después de aprobarlo en Consejo de Ministros, aunque previsiblemente Sánchez volverá a pedir responsabilidad a Feijóo ante una crisis que, según viene advirtiendo, tendrá consecuencias en el bolsillo de los españoles.
Después de muchos meses de debates muy difíciles en el Congreso, en los que el PP y Vox le lanzaban los casos de corrupción y él se veía obligado a pedir disculpas, prometer medidas de regeneración y salir a la defensiva, Pedro Sánchez acude este miércoles al Congreso a un debate prácticamente monográfico sobre la guerra de Irán y sus consecuencias políticas, humanas y económicas, en el que sale claramente a la ofensiva.
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad política de este miércoles, marcada por la comparecencia de Pedro Sánchez para informar sobre la postura de España en relación con la guerra de Irán, que el propio presidente del Gobierno resumió en cuatro palabras. ‘No a la guerra’. Defenderá, igualmente, las medidas, valoradas en 5.000 millones de euros, contenidas en el decreto de respuesta a los efectos de la guerra que será convalidado este jueves.
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