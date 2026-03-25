Última hora de la actualidad política, en directo | Sánchez: “Aznar nos arrastró a la guerra de Irak, es importante no cometer el mismo error”

Análisis exprés | Sánchez empieza al ataque al recuperar la memoria sobre el papel de Aznar en Irak

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha tardado nada en enseñar sus cartas y ponerse al ataque en el debate especial sobre la guerra de Irán en el Congreso. El plan de La Moncloa pasaba por un discurso a la ofensiva sobre el No a la Guerra y Sánchez lo ejecutó desde el inicio al apelar a la memoria de lo que sucedió en 2003 en Irak, el rol entonces del expresidente popular José María Aznar y su negativa luego a asumir aquel error tras la constatación de que no había allí armas de destrucción masiva. Sánchez ha sido especialmente crudo contra Aznar, al que acusó de colarse “por vanidad” en aquel trío de las Azores para “fumarse un puro” con aquel presidente norteamericano, George Bush, y “sentirse importante”.

El recordatorio sobre aquella actuación del presidente Aznar le sirvió a Pedro Sánchez para apuntar ahora contra la oposición del PP y Vox en el Parlamento, a los que acusó de interactuar juntos ya también en clave electoral interna. El jefe del Ejecutivo español descalificó ahí al líder de la oposición, el popular Alberto Núñez Feijóo, por su “cinismo y falta de respeto a las víctimas”, al intentar relacionar la semana pasada la posibilidad de que España fuera objetivo de atentados ahora por la pretensión del Gobierno de poner en marcha un proceso de regularización masiva de inmigrantes. Sánchez inició así el debate con la idea de que en estos casos y en estas crisis es bueno “recordar y no olvidar” porque entiende que la historia se está repitiendo como entonces pero ahora en forma de tragedia y frente a un país, Irán, que destacó como con mucha mayor potencia militar y económica que Irak.