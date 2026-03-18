‘Efecto Trump’, voto útil, “pleamar” electoral: en busca del porqué del éxito a medias de Vox este 15-M

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), y el presidente de Vox, Santiago Abascal, representados el lunes en una de las fallas de Valencia.

Cinco especialistas en datos electorales y extrema derecha analizan el resultado en Castilla y León del partido de Abascal, que creció pero perdiendo terreno ante el PP y se quedó sin alcanzar el 20% por su peor rendimiento en las ciudades

Vox se convierte en el único partido que crece en las tres elecciones celebradas desde diciembre y rompe su techo. Vox modera su ascenso y queda por debajo del 20%. Las dos frases son ciertas y las dos demuestran que el resultado del domingo en Castilla y León permite al partido de Santiago Abascal ver el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Fue el 15-M una noche de éxito o de fracaso para Vox? ¿Qué factores determinan actualmente su rendimiento? EL PAÍS busca respuestas con cinco especialistas en ciencia política, sociología, demoscopia y extrema derecha.

El politólogo Eduardo Bayón considera que el resultado, siendo bueno, se percibe como decepcionante por las “elevadas expectativas” generadas por el partido, que al final no alcanzó la barrera del 20% y que por primera vez en el ciclo electoral iniciado en diciembre perdió poder con respecto al PP en el campo derechista. “Pero ni puede decirse que sea un frenazo crecer hasta casi un 19% desde un resultado alto [17,6%], ni demuestra que Vox tenga techo. Simplemente, los partidos atraviesan fases. En 2024, Vox tuvo una de descenso en las encuestas hasta que rompió los gobiernos con el PP. Una moderación del crecimiento es normal”, señala el consultor, que añade que el tiempo dirá si es un freno puntual o abre una nueva etapa.

Aunque apunta que para un análisis más aquilatado habrá que esperar a las encuestas postelectorales, Bayón sí cree que hay varias factores que pueden haber influido en que el crecimiento sea menor del esperado. El primero es que haya habido un “voto útil” al PP en vista de que en Extremadura y Aragón Vox se retrasa la investidura. El segundo, dice, es que le haya pasado factura su seguidismo a Donald Trump, que despierta un fuerte rechazo y que además lidera ahora una guerra impopular.

A ambos factores, según Bayón, contribuye a darles peso un hecho demográfico: Castilla y León, con 48,6 años de media, es la segunda comunidad más envejecida, más de cuatro años por encima del total del país, lo que hace que haya más votantes mayores, menos dados a las “aventuras” de Vox en un contexto de incertidumbre mundial. A estos factores se ha podido sumar el “desgaste” por los problemas internos, incluida la expulsión del ex secretario general Javier Ortega Smith, que ha denunciado irregularidades económicas.

Bayón también apunta al recuerdo de la anterior gestión de gobierno de Vox en Castilla y León, con Juan García-Gallardo como vicepresidente, que no se corresponde con esa idea de cambio radical a mejor que promete el partido. Por último, el autor del ensayo Lucha de tribus. Mitos y verdades de la batalla política y la radicalización identitaria entre izquierda y derecha (La Esfera de los Libros, 2024), añade otra posible causa del freno al crecimiento de Vox: la capilaridad del PP en una comunidad en la que ha gobernado casi 40 años y en la que hay 2.248 municipios —más de una cuarta parte del total de España— con sus correspondientes cargos públicos.

Un fenómeno general

Aunque aún ve a Vox en un “momento dulce”, el sociólogo Carlos M. Abella cree que “se está acercando a su techo”, que está —dicho de otro modo— “alcanzando su pleamar electoral” y que por ello “cada vez le costará más lograr crecimientos adicionales”. Y no es algo exclusivo de Vox, sino que afecta a su familia política, analiza. El “viento de cola” internacional que lo impulsa “podría estar empezando a perder fuerza”, afirma, en referencia a comicios como los celebrados en 2025 en Países Bajos y Canadá y en 2026 en Portugal, entre otros.

“Si [Viktor] Orbán pierde en Hungría [en abril] sería otro indicador de gran valor simbólico”, añade el consultor, que apunta hacia otro elemento poco recalcado que contribuye a explicar el “estancamiento”. ¿Cuál? “La fortaleza del PSOE”, partido en cuyo electorado Abascal y los suyos han abierto una brecha que difícilmente puede ir a más cuando los socialistas, “incluso en sus peores momentos, se mantienen alrededor del 25% en Aragón y Extremadura, alcanzado el 30% en Castilla y León”.

Peor en las ciudades

El analista de datos Juan Francisco Caro, director del instituto de investigación social Opina 360, observa una ambivalencia en resultado de Vox, que “objetivamente es bueno y al mismo tiempo defrauda las expectativas”. Aunque cree que es pronto para los porqués, sí ve con claridad que a Vox “le han fallado las ciudades”.

“Quizás —señala— en su campaña centrada en los pueblos ha descuidado las ciudades”, plantea como hipótesis Caro, que ha elaborado un análisis que detecta que si se descuentan las nueve capitales y Ponferrada, donde ha alcanzado en conjunto un 16,8%, más de dos puntos por debajo de su resultado global, Vox se habría acercado al 21%. Es sí habría sido un éxito sin paliativos.

El informe mide el impacto negativo sobre Vox del otro partido de ultraderecha, Se Acabó la Fiesta (SALF). “Si Vox hubiera recibido los más de 17.300 votos de Alvise Pérez, habría superado el 20%. Continuando en este ejercicio de política-ficción, le habría servido para robar tres escaños al PSOE” en Zamora, Segovia y Valladolid, recoge el informe.

El vaso medio lleno

Cautelosa a la espera de datos postelectorales, Sandra León, investigadora del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, cree que el balance de frenazo de numerosos análisis obedece a que se habían difundido unas previsiones demasiado altas, no a que el resultado del partido no sea bueno.

A juicio de la investigadora del laboratorio de ideas EsadeEcPol, que ve más motivos para que Vox vea el vaso medio lleno que medio vacío, dos factores siguen incidiendo a favor del partido de Abascal. Uno, explica, es que es un destacado beneficiario de las “adhesiones inquebrantables” que genera la polarización, capaces de “minimizar el impacto negativo” de crisis internas y contradicciones.

Los datos disponibles muestran, en efecto, que los votantes de Vox sobresalen en la intensidad de su adhesión a su partido y de su rechazo al resto. León incide en los indicadores de “polarización afectiva”, la que se define por la distancia entre los sentimientos hacia el grupo propio y los que se manifiestan hacia los otros, un fenómeno que abordó a fondo en un estudio de EsadeEcPol. El Atlas de Polarización publicado en diciembre de 2025 por el centro More in Common muestra que los seguidores de Vox son los que tienen sentimientos más negativos sobre los votantes de otros partidos y los que tienen redes de amistades más homogéneas ideológicamente.

Si el efecto polarización ayuda a entender la “elevada fidelidad de voto” a Vox porque “eleva el umbral de retirada de apoyo y bloquea la evaluación crítica”, su condición de “partido canalizador del voto protesta” le permite “seguir atrayendo a nuevos electores”, destaca la investigadora. Ello convierte a Abascal y los suyos en beneficiarios de “un clima de fuerte sentimiento antipolítico”, como detecta el CIS en su último barómetro, en el que la suma de los porcentajes de quienes citan problemas relacionados con la política y su funcionamiento entre los tres más graves alcanza el 53,6%, más de once puntos por encima de quienes citan la vivienda.

Coincide con León el investigador estadounidense sobre extrema derecha Connor Mulhern, del Proyecto Internacional Reaccionaria , que cree que la “resiliencia” de Vox se debe a imagen de partido antisistema, que le otorga un especial atractivo entre votantes que aún no han desarrollado “lealtad partidista”, por ejemplo jóvenes y abstencionistas. En el último barómetro del CIS, Vox aparece como el principal destinatario del voto de quienes en 2023 no acudieron a las urnas porque no quisieron o no tenían edad suficiente.

Para quienes encuentran más razones para preguntarse cómo es posible que Vox siga creciendo que para preguntarse cómo es posible que modere su crecimiento, también hay respuestas en la actitud del electorado de Vox ante los medios. Según el último estudio del CIS que preguntó por el tema, sus votantes son los que menos confianza muestran en los medios, 2,76 puntos sobre 10. Eso los convierte en votantes más impermeables a las noticias inconvenientes para su partido, que además es el que tiene el electorado que en mayor porcentaje se informa por las redes sociales, entorno favorable para la difusión del ideario ultraderechista.

Sandra León da otra pista sobre por qué los líos internos de Vox podrían no estar afectando tanto al partido como la lógica parece indicar. La reacción de mano dura con la que Abascal reacciona ante la disidencia, señala, está alineada con la “inclinación de sus votantes por la centralización del poder”, observable por en las encuestas en su mayor preferencia por un Estado sin autonomías o con los poderes territoriales limitados.