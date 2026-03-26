FKA Twigs demanda de nuevo a su expareja, el actor Shia LaBeouf, por intentar “silenciarla”

Shia LaBeouf (Los Ángeles, 39 años) no consigue alejarse de la polémica y de los problemas con la justicia. Ya sea por su detención durante los carnavales de Nueva Orleans por agresión el pasado mes de febrero, por sus comentarios homófobos, por reconocer que tiene “complejo de hombre pequeño”, por su ruptura con la actriz Mia Goth o por gritar a una mujer en una terraza de Roma, el actor ha protagonizado incontables titulares durante el último mes. Ahora su nombre vuelve a estar de actualidad, aunque nada tiene que ver con cualquiera de las citadas polémicas, pero sí con una denuncia de 2020 de su expareja, la cantante FKA Twigs, por “agresión sexual, maltrato y angustia emocional”. La artista ha presentado una nueva demanda este miércoles 25 de marzo en el Tribunal Superior de Los Ángeles contra él por incumplimiento del acuerdo de confidencialidad al que llegaron para evitar el juicio.

La británica denunció a principios de diciembre de 2020, en un juzgado de Los Ángeles, a LaBeouf por agresión sexual, maltrato y angustia emocional. El caso estuvo abierto hasta el pasado mes de julio, semanas antes de comenzase el juicio, cuando la situación se resolvió con un acuerdo entre las partes y la retirada de la demanda millonaria. El abogado de la artista solicitaba una indemnización de 10 millones de dólares por los daños sufridos. Medios estadounidenses como Variety y People han tenido acceso ahora a esta nueva demanda en la que se afirma que, tras el caso de 2020, el intérprete “obtuvo un acuerdo” que contenía cláusulas “ilegales” que, según ella, violan la ley de California, pues esta anula partes de los acuerdos de confidencialidad en casos de abuso sexual como el de FKA Twigs. El equipo jurídico solicita una orden judicial que impida al intérprete hacer cumplir parte de ese acuerdo con el que pretende “silenciarla”.

“Este es un caso de justicia y ley, no de dinero”, afirma el abogado de la artista, Matthew Rosengart, en la demanda. La cantante británica quiere “reparar una injusticia” y actuar en nombre de otras mujeres que “no tienen los recursos para denunciar y defenderse de los depredadores”. “Al hacerlo, busca garantizar que las supervivientes de acoso sexual no sean intimidadas ni silenciadas como lo fue ella”, se explica en el documento. Y añade: “La campaña de intimidación y abusos del sistema legal por parte de LaBeouf denigra no solo a Barnett [apellido real de FKA Twigs], sino a todas las víctimas de abuso sexual. Como la Ley de California ha dejado claro, las víctimas deben tener derecho a contar sus historias sin temor ni coacción, y no permite ni debe permitir que los abusadores y acosadores las silencien mediante acuerdos secretos que contengan órdenes de silencio injustas e ilegales”.

Shia LaBeouf and FKA Twigs durante un viaje a París, el 30 de septiembre de 2018. Melodie Jeng (GC Images)

La denuncia llega después de que el actor presentase en 2025 una “queja de arbitraje secreta” en un intento por cobrar una suma “exorbitante” por un supuesto incumplimiento del acuerdo por parte de la cantante. Esta reclamación apuntaba a las declaraciones que FKA Twigs dio a The Hollywood Reporter después de que se le preguntara si se sentía segura tras haber superado su relación con el actor: “No, no diría que me siento segura”, afirmó. Se solicita que el tribunal declare inválidas dichas disposiciones e impida que LaBeouf intente hacerlas cumplir. Además, no se reclama indemnización por daños y perjuicios.

Además de este proceso judicial que ahora comienza de nuevo para el intérprete de Transformers, aún tiene que hacer frente a la acusación de tres cargos por agredir a dos hombres en el Barrio Francés durante el Mardi Gras de Nueva Orleans. El pasado mes de febrero, una juez ordenó a la exestrella de Disney Channel iniciar un tratamiento de rehabilitación por abuso de sustancias y someterse a pruebas semanales. Poco después del incidente que le llevó a comisaría, LaBeouf reconoció en una entrevista en Channel 5 with Andrew Callaghan que había sido él quien empezó con la pelea. Negó tener un problema con la bebida, pero sí tener “complejo de hombre pequeño”: “Tiene más que ver con la ira y el ego que con mi problema con la bebida”.

“Dije cosas que no estaban bien. Me equivoqué por lo que hice. Me equivoqué al tocar a alguien”, afirmó en la conversación. Según el informe policial, una de las víctimas recibió un puñetazo en la cara, dislocándole la nariz, después de que el actor le profiriese comentarios homófobos. Aseguró que estaba borracho y que, antes de ponerse agresivo, se sintió “invadido”: “Los gays corpulentos me dan miedo”. Inicialmente, el actor fue acusado de dos cargos de agresión por la pelea ocurrida el 17 de febrero y obligado a pagar una fianza de 100.000 dólares; pero el pasado sábado 28 volvió a ser detenido y acusado de un delito menor adicional. Se entregó a las autoridades y, después de la audiencia judicial, quedó en libertad tras el pago de otra fianza de 5.000 dólares.