Alvise lastra a Vox, duplica a Podemos y fracasa de nuevo: “Al cuerno la partitocracia y los políticos parásitos”

Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez, fue el candidato más buscado en Google en España durante la última semana de las elecciones europeas de 2024, según datos del propio buscador. Fue votado por 800.763 personas. Obtuvo tres europarlamentarios: el 4,59% de las papeletas. Dos años después, su formación política Se acabó la fiesta (SALF) no alcanza representación parlamentaria en España tras presentarse en Aragón (donde obtuvo 17.983 votos, el 2,74%) y en Castilla y León (17.332 papeletas y el 1,40%). SALF no compareció en Extremadura.

Los datos de las elecciones de este domingo en Castilla y León reflejan también que la formación de Alvise Pérez es la séptima fuerza en la región, por detrás de Izquierda Unida-Sumar (27.605 votos, 2,23%), mientras que Podemos-Alianza Verde logró 9.920 papeletas, un 0,74%. Es decir, SALF casi duplica en votos a la formación que fundó Pablo Iglesias, que desaparece del Parlamento autonómico.

Hace solo dos años, en las elecciones europeas, la formación de Alvise Pérez fue la cuarta fuerza en Castilla y León con 42.791 votos. O dicho de otra manera: consiguió 25.459 papeletas más que este domingo.

Alvise, sevillano y de 36 años, estudió Ciencias Políticas por la UNED, pero no terminó la carrera. La cabeza de lista de este domingo por su formación ha sido Lucía Echevarrieta, burgalesa y licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra. Por provincias, el partido de Alvise es la quinta fuerza en Valladolid, Salamanca, Segovia y Soria. Y sus mejores resultados los ha obtenido en Burgos, de donde es su candidata, con el 1,9% de los sufragios.

Sin embargo, otra lectura de las elecciones de este domingo en Castilla y León es la división del voto a la derecha del PP, donde la formación de Alvise Pérez ha lastrado el crecimiento de Vox en algunas provincias, según los propios dirigentes de Vox, como el eurodiputado Hermann Terstch. Terstch ha compartido dos mensajes a primera hora en su cuenta de X, antes Twitter. Uno: “Alvise Pérez, el látigo de la corrupción y la denuncia, retroalimentado por las cloacas del Estado y el voluntariado. Sánchez vio en él una cuña para frenar al PP, y el PP el aliado para frenar a Vox”. Y dos: “Vox se ha quedado a poco más de 3.000 votos de conseguir 3 escaños más. Los 17.000 votos de Alvise, han servido para regalarle el último escaño al PSOE en 3 provincias”.

La reacción del propio Alvise Pérez ha sido inmediata. “Hola, Santi Abascal. Hace 18 meses dijiste que SALF, con más de 800.000 votos, era ‘penoso y residual’, y no te preocupaba. Hace 6 meses desautorizaste a Ignacio Garriga, rechazando una reunión porque ‘Alvise cuanto más lejos mejor’ (sic). Hoy me acusáis de vuestra supuesta pérdida de escaños, como si los votantes fueran vuestros o quisieran solo votarte a ti. ¿Tantas décadas en el PP no te dejan ver con claridad que eres tú quien le está haciendo un favor a Sánchez, y no quienes hemos logrado imputar judicialmente a medio gobierno?”.

Alvise Pérez cuenta con un filón en redes sociales. Entre todos sus perfiles (Instagram, 1,4 millones de seguidores; Facebook, 371.000; TikTok, 476.000 y X, 143.000), suma 2,7 millones de seguidores (aunque muchos de estos usuarios le siguen en todas sus cuentas). Un 54,9% de los españoles utiliza las redes sociales para informarse, según el último estudio del CIS.

Fue en marzo de 2017 cuando creó su perfil de Instagram (la red social más utilizada en España); si bien en un primer momento usaba con un estilo más personal, con el paso del tiempo fue añadiendo tintes políticos. Aquí suma más que cualquier partido político en España (Vox, 1,1 millones; Podemos, 307.000; PP, 203.000; Sumar, 204.000; PSOE, 183.000).

El 24 de septiembre de 2018 crea también su canal de Telegram, donde lanzó este primer mensaje: “Mantengo este canal donde podré prevenir bloqueos en Facebook y Twitter, y donde iré lanzando diferentes audios sobre política y actualidad”. Desde entonces, más que un canal de información, ha tratado de crear una comunidad, haciendo ver a sus seguidores que forman parte de un movimiento único, transversal: “Este canal es la vía que nos queda, amigos”. “Van a saco contra las críticas con la izquierda. Es una caza de brujas”.

Este lunes, a la 1.34, publicó un mensaje: “Al cuerno la partitocracia y los políticos parásitos y muertos de hambre que dependen de este sistema para colocarse de toda la vida”.