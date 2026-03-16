¿Qué ha pasado en Castilla y León? Las elecciones en siete gráficos

El Partido Popular ha ganado las elecciones y mantendrá el gobierno con el permiso de Vox. Los populares crecen cuatro puntos desde las autonómicas de 2022, pero retroceden desde las generales de 2023 y las europeas de 2024. Analizamos los resultados en siete claves.

El PP gana pero necesita a Vox

Alfonso Fernández Mañueco ha logrado 33 escaños y queda lejos de los 42 que dan la mayoría absoluta. El PP solo puede sumar mayoría con el PSOE o con Vox. Presumiblemente lo hará con la formación de ultraderecha, con quien ya gobernó entre 2022 y 2024. Tras conocerse los resultados, tanto Mañueco como Abascal se mostraron dispuestos a dialogar para llegar a un acuerdo.

La derecha bate récord

La hegemonía de la derecha ha sido total desde 1987, cuando Alianza Popular accedió a la presidencia de la Junta. Desde entonces, la suma de derecha y centro-derecha ha rondado siempre el 50% de los votos. En 2022, entre PP, Vox y Ciudadanos lograron un 53,5% de los votos, una cifra que ahora mejoran para batir un récord histórico: PP, Vox y Se Acabó la Fiesta (SALF) superan el 55,8% de los votos.

El PSOE se sostiene por encima de su suelo

Liderados por el alcalde de Soria, Carlos Martínez, los socialistas han obtenido un 30,8% de los votos, mejorando ligeramente su resultado de hace cuatro años (30,1%) y sumando dos escaños más que entonces. El PSOE ha batido a las encuestas por un par de puntos para alejarse de su suelo, el 27% en 2015. Sin embargo, quedan lejos del 38% que lograron en 2007 y 2011, y también por debajo del 35% que logró Luis Tudanca en 2019, cuando solo un pacto entre PP y Cs le impidió llegar a la presidencia de la Junta.

El PSOE rompe en Castilla y León las tendencias negativas vistas en Aragón, donde perdió cinco puntos, y en Extremadura, donde se dejó hasta 14 puntos. Según la encuesta preelectoral de 40dB., el PSOE habría mantenido al 70% de sus votantes de 2022 y además habría atraído al 20% de los de Unidas Podemos y al 17% de los de Soria Ya. Los malos resultados de estas dos formaciones sugieren que el trasvase al PSOE pudo ser incluso mayor.

La izquierda del PSOE se hunde

Es quizás la mayor sorpresa de la noche: el espacio de Unidas Podemos ha perdido casi la mitad de sus apoyos. En 2022, la coalición de Podemos e IU logró el 5,1% de los votos en Castilla y León. Ahora han concurrido en dos listas que no han funcionado: IU-Sumar se queda en 2,2% y Podemos con un 0,7%. En Aragón ya vimos un mal resultado de Podemos, pero no en Extremadura, donde la izquierda del PSOE concurrió con una única y sí mejoró su resultado de 2023 —la caída de la izquierda vino allí por el PSOE—.

Izquierda Unida y Podemos probablemente tampoco habrían obtenido ningún escaño aun concurriendo juntos. Sumando sus votos, en Valladolid es donde más se habrían acercado, pero se quedan a unos 1.700 votos del último escaño, que ha logrado el PSOE.

Vox vuelve a subir

En las tres citas electorales recientes, Vox ha subido de manera aparentemente diferente: 7 puntos Extremadura, 9 en Aragón y solo 1,3 puntos ahora, en Castilla y León. Pero esta diferencia se explica sobre todo por sus resultados en las anteriores elecciones. Si comparamos el resultado del partido de Abascal en las generales de 2023 con los resultados en 2025 y 2026 en las tres comunidades, nos encontramos con subidas parejas. De hecho, Vox ha subido más en Castilla y León: allí gana 5 puntos con respecto a las generales de 2023, mientras que en Aragón y Extremadura ganó solo 3 puntos.

¿Y en clave nacional?

Los resultados del domingo dejan dos posibles lecturas. La primera es que Castilla y León se ha derechizado con respecto a 2022: la suma de PP, Vox y SALF hoy ronda el 56%, frente al 53,5% que lograron hace cuatro años entre PP, Vox y Ciudadanos.

La segunda lectura es que en Castilla y León la derechización se ha frenado con respecto a 2024. En estos comicios no se ha votado más a la derecha que en las europeas de ese año (59,1%). Esto contrasta con lo que vimos en Aragón y Extremadura, donde la suma de derechas fue mejor que en todas las citas recientes.

La segunda lectura es que en Castilla y León la derechización se ha frenado con respecto a 2024. En estos comicios no se ha votado más a la derecha que en las europeas de ese año (59,1%). Esto contrasta con lo que vimos en Aragón y Extremadura, donde la suma de derechas fue mejor que en todas las citas recientes.

¿Cómo se explica este frenazo en la derecha? La respuesta está en el PP, que obtuvo un 44,6% de los votos de Castilla y León en las europeas de 2024 y que ahora se ha quedado en el 35,5%, nueve puntos menos.