Pérez Llorca defiende la plaza conseguida por su pareja mientras la oposición la considera “enchufismo”

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido este jueves la contratación de su pareja por la Diputación de Valencia en una comisión de servicios, como las “más de 11.500” comisiones que el gobierno del Botànic aprobó en sus últimos siete años, mientras que la oposición de PSPV-PSOE y Compromís ha considerado que no es un caso de “machismo”, como denunció ayer el jefe del Consell por señalar el caso de su pareja, sino de “enchufismo”.

Pérez Llorca ha mostrado un listado de cuatro folios con “todas las parejas” de cargos socialistas y de Compromís que entraron a trabajar en la Administración cuando gobernaban, pero no ha dado nombres porque le parece “indecente” que se use esto para “atacar” a ningún político. Y ha insistido en que “no le han sacado una plaza para ella”, sino que estaba ofertada desde julio del año pasado, cuando no se sabía que él sería presidente de la Generalitat, y se ha hecho con un procedimiento de libre concurrencia, al que se presentaron cinco candidatos en total y se adjudicó a la persona que más experiencia tenía, que era ella.

Desde la tribuna, el portavoz socialista José Muñoz le ha acusado de sufrir “el síndrome del Palau” y ha señalado que “hemos pasado de los trajes de Camps a los trajes a medida de Pérez Llorca” en referencia al caso de la mujer del presidente.

Muñoz ha recordado que machismo “es cuando un diputado del PP habla del caniche de Gandia o ratonera —en alusión a la dirigente socialista y ministra Diana Morant y a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé—, o cuando Azcón compara ministras por su atractivo”. Además, ha subrayado que “esto no es una cuestión de legalidad, es una cuestión de decencia” y ha añadido que “quien venía a dar normalidad institucional tras el peor president de nuestra historia ha tardado tres meses en estar rodeado de escándalos”.

Muñoz ha cuestionado “qué pensaran los miles de funcionarios que piden una comisión de servicios y se les dice que no tienen derecho cuando ven a la mujer del president de la Generalitat conseguirla y pasar de un sueldo de 25.000 euros a uno de 52.000 euros” y ha remarcado que “si esto le hubiera pasado a un socialista ya estaría Vito Quiles, a quien paga el PP para actos electorales, en la puerta de su casa acosando”.

Los socialistas valencianos han asegurado que “esto ni es machismo ni es una cacería, igual que no era una cacería lo de Mazón con la dana ni lo de Barcala con las VPP para amiguitos del PP en Alicante” y ha concluido, señalando que “esto es la demostración de que ustedes son unos jetas que se aprovechan de lo público”.

Pérez Llorca, en su última replica, ha criticado a los socialistas por atacar a su mujer para intentar “tapar” que ayer miércoles miles de valencianos se quedaran atrapados en la V-31 por una avería responsabilidad del ministerio que dirige Óscar Puente. O que el tren de alta velocidad entre Valencia y Madrid vaya a la velocidad de una moto de 49 CC.

Joan Baldoví, portavoz parlamentario de Compromís, ha hecho un repaso de algunos de los escándalos que jalonan los tres meses de gobierno de Pérez Llorca: las VPO [de Alicante] “para amigos del PP”, subirle el sueldo al expresidente Carlos Mazón, “el más incompetente y negligente” por su actuación durante la dana. “Y ayer conocimos otra dedicación suya como presidente: ¿es de urgente necesidad que su pareja cobre 52.000 euros? ¿Y los valencianos qué?“, ha denunciado enumernado las listas de espera en la sanidad, la huelga convocada por la educación. ”¿Cree que su gobierno responde a las necesidades de los valencianos o solo a las necesidades de su pareja, de Mazón o de los amigos del PP?“, ha subrayado desde la tribuna.

Pérez Llorca le ha recordado que ayer miércoles explicó con transparencia que su pareja “ni cobraba [en su anterior puesto] 25.000 euros anuales ni le han sacado una plaza para ella”. Y ha insistido en que su plaza estaba ofertada desde julio del año pasado y ha habido un procedimiento de libre concurrencia.

“Los valencianos no están bobos. No se atreva a hablar de machismo cuando han quitado el nombre a la comisión de Igualdad en las Cortes”, ha replicado Baldoví, quien ha mostrado a continuación una foto de Abascal con Trump para reprocharle que su gobierno no haya adoptado medidas que palíen los efectos de la guerra contra Irán. El síndic de Compromís ha enumerado 10 medidas para hacer frente a la crisis: desde transporte público gratuito para familias vulnerables, a ayudas a pymes y autónomos o compensaciones al sector primario. “Si no está para ayudar a los valencianos, váyase a casa y convoque elecciones. Los valencianos se lo agradeceremos”, ha incidido Baldoví.

En su réplica, el jefe del Consell ha acusado a Compromís de ser “el pagafantas” del Gobierno de Pedro Sánchez, y ha insistido en considerar las críticas de la oposición a la plaza de su pareja “machismo”.