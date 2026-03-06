Vox expulsa definitivamente a Javier Ortega Smith del partido

Vox ha anunciado la expulsión de Javier Ortega Smith, uno de los fundadores de la formación ultra, y la apertura de expediente al hasta ahora líder del partido en Murcia, José Ángel Antelo. El Comité de Garantías de Vox ha concluido este jueves el expediente disciplinario abierto a Ortega Smith y ha acordado su expulsión del partido y la pérdida de la condición de afiliado por “infracción muy grave”, al haberse negado a cumplir una resolución del Comité Ejecutivo Nacional que acordó su relevo en la portavocía de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia, según ha comunicado el partido.

El Comité de Garantías también ha abierto un expediente disciplinario al hasta ahora líder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, “por los hechos protagonizados y las manifestaciones realizadas desde que el pasado 26 de febrero la dirección del partido le planteó dejar la presidencia del Comité Ejecutivo Provincial de Murcia”, añade el comunicado de Vox. Como medida cautelar, “por la especial gravedad de los hechos”, Antelo ha quedado “suspendido de sus derechos como afiliado e inhabilitado, además, para el ejercicio o desempeño de cualquier cargo o función en el partido o en representación de este”.

Se da la circunstancia de este formaba parte hasta ahora del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), el máximo órgano del partido entre asambleas, del que también ha sido expulsado, sin que dicho comité se haya reunido ni una sola vez desde que la secretaria general adjunta, Montse Lluis, le instó a dimitir como presidente provincial del partido en Murcia, ofreciéndole una portavocía nacional de Deportes y prometiéndole que repetiría como candidato. Este rechazó la oferta.

Hasta ahora Vox no ha podido sustituir a Javier Ortega Smith como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid ya que esta decisión corresponde la grupo municipal y solo dos de los tres concejales de la formación han aceptado las directrices de la dirección. Una vez que Ortega Smith y sus dos concejales afines, Carla Toscano y Ansaldo, a los que también se ha abierto expediente, hayan sido expulsados del partido se convertirán en concejales no adscritos y Vox se quedará solo con dos ediles en el consistorio.

Una situación similar se plantea a Antelo, al que el el partido ha querido sustituir como portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea murciana en una confusa maniobra en la que este ha llegado a asegurar que se ha falsificado su firma digital, lo que ha negado la dirección del partido

Según el comunicado de Vox, “el Comité de Garantías ―órgano independiente de Vox― ha finalizado este jueves el expediente disciplinario de Javier Ortega Smith acordando su expulsión del partido y la pérdida de la condición de afiliado por ‘infracción muy grave’ al haberse negado a cumplir una resolución emanada del Comité Ejecutivo Nacional que acordaba el cambio de portavocía en el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid", ha señalado el partido de Santiago Abascal en un comunicado.

Por otra parte, el comité ha abierto un expediente disciplinario contra José Ángel Antelo, diputado en la Asamblea de Murcia, por los “hechos protagonizados y las manifestaciones” desde el pasado 26 de febrero, cuando cinco de los seis miembros del Comité Ejecutivo Provincial de Vox en la Región de Murcia dimitieron en bloque para forzar su expulsión, aduciendo una “grave crisis de cohesión interna”. El mismo órgano ha decidido, de manera cautelar, suspender de militancia e inhabilitar a Antelo para ejercer “cualquier cargo” dentro de la formación, alegando la “especial gravedad de los hechos”.