Ortega Smith lleva su pulso con Abascal al Pleno del Ayuntamiento de Madrid

El portavoz de Vox se aferra a su cargo y planta cara al líder de la formación de ultraderecha, que lo ha suspendido de forma cautelar de militancia pero no puede forzar su marcha del Consistorio porque la decisión depende del grupo municipal

La brecha entre el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, y el líder de la formación de ultraderecha, Santiago Abascal, es cada vez más honda. El primero se aferra a su cargo municipal después de que el segundo pusiera en marcha la semana pasada el proceso para expulsarlo y lo suspendiera de forma cautelar de militancia. El motivo: el ex secretario general se niega a acatar su cese como portavoz madrileño en el Consistorio y este martes acude al Pleno, el segundo del año y que empieza a las 9:15, como tal.

Ortega, que fue también defenestrado como portavoz adjunto de Vox en el Congreso de los Diputados el pasado noviembre, no está dispuesto a soltar la portavocía municipal y así lo ha defendido desde que el partido que ayudó a fundar exigiera su marcha. En solitario y con el carné de afiliado en la mano, aseguró este lunes que él solo dejará el cargo si el resto de concejales de Vox en el Ayuntamiento ―son cinco en total, él incluido― así lo decide. La elección del portavoz compete al grupo municipal, por lo que el relevo del ex secretario general está en manos de sus compañeros.

Según Ortega, el grupo “no tiene bandos”. La realidad es una batalla ganada a Abascal. Al menos por ahora. Dos de los ediles, Arantxa Cabello, escogida como sustituta del portavoz el pasado jueves, y Fernando Martínez Vidal apoyan la decisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de echarle del máximo órgano de dirección de Vox, del que formaba parte desde su fundación. Los otros dos concejales, Carla Toscano e Ignacio Ansaldo, quien fue el primer presidente de la formación de ultraderecha, apoyan a Ortega, lo que les ha supuesto la misma penalización que a su compañero. El líder del partido también les ha suspendido cautelarmente de militancia, como advirtió que haría con todo aquel que desobedeciera el mandato de la dirección general.

Aun así, las cuentas son dos en contra y tres a favor, por lo que, si nada cambia, Abascal no puede forzar la salida de Ortega del Ayuntamiento. En todo caso, si él y los otros dos ediles que lo apoyan dejan definitivamente el partido, permanecerán en el Consistorio como concejales no adscritos.

Toscano, cercana al portavoz, escribió el lunes en su cuenta de X que las decisiones de Abascal “los están llevando a una situación absurda” por no aceptar algo “imposible” y apoyar un cese “injusto e ilegal” a “una persona inocente que se ha dejado la piel por el partido”. “No me respetaría a mí misma y merecería el desprecio general si para mantener mi puesto traicionara a mi conciencia y fuera cómplice de una injusticia. Quizás va siendo hora de que nos planteemos si queremos políticos que acepten órdenes aunque sean injustas o ilegales por encima de la conciencia, de la lealtad y de las reglas democráticas, o queremos políticos con conciencia que se juegen el cargo por hacer lo correcto. Yo lo tengo claro: mejor sin cargo que sin integridad”, publicó.

En los últimos cinco años, se han dado otros casos de ediles que abandonaron el grupo municipal por el que fueron elegidos y no se integraron en otro. En abril de 2023, dos concejales de Ciudadanos en Madrid abandonaron a la líder, Begoña Villacís y abrieron la puerta a entrar en el PP de José Luis Martínez-Almeida: Pepe Aniorte y su compañero Ángel Niño anunciaron su baja como afiliados del partido solo unas horas después de que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, autorizara a Almeida su fichaje. Finalmente, seis de los once ediles de Ciudadanos abandonaron el partido y siguieron como concejales no adscritos.

En el Ayuntamiento de Madrid, la diferencia entre ser no adscrito y formar parte del Grupo Mixto afecta a los derechos de los concejales. El no adscrito, porque abandona o es expulsado ―como puede ser el caso de Ortega, Toscano y Ansaldo―, no forma parte de ningún grupo, tiene voz y voto en el Pleno, pero menor presencia en las comisiones y la asignación económica o medios muy inferiores al resto. En el Grupo Mixto tienen turnos de intervención en el pleno y fondos públicos para financiarse.

La herida abierta que arrastra Ortega con su partido y, en concreto, con Abascal, quien fuera amigo y compañero, se remonta a antes de que Vox lo apartara de la portavocía adjunta del Congreso. El dirigente llevaba tiempo distanciado de la dirección. El 12 de octubre de 2025, día de la Fiesta Nacional, el líder de Vox no asistió a la tribuna de autoridades porque, comentó, eso “blanqueaba” al Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE). Abascal pasó la jornada en la calle, con sus compañeros de partido más próximos. Entre ellos, en cambio, no estaba Ortega, que sí se colocó en la tribuna de autoridades. Una imagen con la que se evidenció la creciente falta de sintonía entre ambos.

Este lunes, ante los medios de comunicación, Ortega levantó con energía su carné de afiliado, lo mostró a los presentes y dijo:

― Esto es el carné de Vox. Aquí pone: Javier Ortega. 2014. Número 006.