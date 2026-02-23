Ortega Smith insiste en que acudirá como portavoz al pleno del Ayuntamiento de Madrid

El ex secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, acudirá como portavoz del grupo municipal al pleno del Ayuntamiento en Madrid este martes, según ha anunciado el propio concejal en la rueda de prensa previa al pleno que realizan todos los partidos el último lunes del mes. El golpe en la mesa de Ortega Smith llega después de que el líder de la formación, Santiago Abascal, pusiera en marcha la semana pasada el procedimiento para expulsarlo y lo suspendiera de forma cautelar de militancia por negarse a acatar su cese como portavoz en el Consistorio madrileño, lo que ha llevado una fractura total en el grupo de ultraderecha en la capital.

En una intervención en solitario, sin ninguno de sus otros cuatro compañeros municipales y mientras sostenía su carné de afiliado con la mano, Ortega Smith ha defendido que no hay ninguna petición para someter a votación su continuidad como portavoz y que ninguna normativa “obliga” a celebrar dicha votación interna para relevarle a no ser que la soliciten la mayoría de los concejales. “Si la mayoría lo solicita, no tendré ningún problema en convocar una reunión y proceder a esa votación”, ha señalado antes de afirmar que Vox en el Ayuntamiento no está dividido: “No tiene bandos”. La elección del portavoz compete al grupo municipal, por lo que el relevo del exsecretario general de Vox está en manos de los cinco concejales del partido en la capital.

Ortega Smith envió, días antes de las elecciones en Aragón, al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) una carta donde criticó duramente la decisión de echarle del máximo órgano de dirección de Vox, del que formaba parte desde su fundación y que decidió el pasado jueves por unanimidad relevarle como portavoz del grupo municipal y nombrar en su lugar a la edil Arantxa Cabello. La resolución fue comunicada formalmente a los concejales para que la ejecutaran, pero Ortega no aceptó su cese y siguió ejerciendo como portavoz, lo que la cúpula de la formación de ultraderecha interpreta como un acto de desobediencia. Esto ha motivado la apertura del expediente por falta muy grave y la suspensión cautelar de militancia.

“Somos un grupo, trabajamos con una misma identidad y trabajamos como usted va a ver mañana en el Pleno en equipo”, ha respondido Ortega Smith este lunes a las preguntas de los medios. Por el momento, solo dos ediles, Arantxa Cabello, llamada a sustituilrle, y Fernando Martínez Vidal apoyan la decisión del CEN y el partido advierte de que se abrirán expedientes disciplinarios y suspenderán la afiliaciones a quienes desobedezcan el mandato de la dirección general. “Evidentemente, si no contara con ese apoyo [del resto de ediles], habría una mayoría de concejales que estarían solicitando que se procediera a tomar un acuerdo. Mientras la mayoría no lo considere necesario, no tiene ningún sentido”, ha añadido sobre la votación para su cese como portavoz.