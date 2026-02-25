La expareja de Marius Borg Høiby declara en su juicio por 38 delitos: “Que me agarrara por el cuello sucedía muy a menudo”

Continúa el juicio contra Marius Borg Høiby, el primogénito de Mette-Marit de Noruega, acusado de un total de 38 delitos, entre ellos cuatro casos violación y varios por maltrato. Desde su inicio del juicio el pasado 3 de febrero, la causa contra el hijo de la futura reina consorte, fruto de una relación previa a su matrimonio con Haakon de Noruega, ha tenido un gran seguimiento de prensa y opinión pública, mientras él permanece en prisión preventiva, al menos hasta el próximo 2 de marzo. A sus mediáticos problemas legales se ha ha sumado un mal momento reputacional para Mette-Marti, cuya relación con el fallecido pedófilo Jeffrey Epstein ha vuelto a ponerla bajo la lupa tras demostrarse que escribió al millonario después de que este fuera condenado por abuso sexual en 2008. Una relación por la que ha tenido que perdir perdón. Y a todo ello ayer se sumó la hospitalización del rey Harald.

Høiby se declaró no culpable en su primer día de juicio y testificó por primera vez un día después, el 4 de febrero, asegurando que “la prensa me ha acosado desde que tenía tres años”. Este martes 24 de febrero, ha sido el turno de declarar para una de sus supuestas víctimas (en realidad, la continuación de un testimonio iniciado el viernes 20 de febrero). Su expareja, influencer y personalidad televisiva Nora Haukland aseguró en el tribunal que durante su relación, entre 2022 y 2023, era frecuente que el hijo de Mette-Marit la agarrara del cuello.

Más información Rob Jetten y Nicolás Keenan, la historia de amor del primer ministro y el jugador de hockey que ha conquistado a un país

Durante su declaración, Haukland, la única presunta víctima de la que se conoce la identidad, fue interrogada por un incidente que habría tenido lugar en abril de 2023. Durante este episodio y según el fiscal, como recoge el diario británico The Guardian, el acusado la habría agarrado por el cuello y empujado contra un frigorífico. Aunque esta es la descripción de los hechos que un testigo habría proporcionado a la policía, durante su testimonio Haukland aseguró no recordar el incidente, aunque añadió: “Que me agarrara por el cuello sucedía muy a menudo”.

Al describir su relación, aseguró que él era controlador respecto a su aspecto y a sus decisiones profesionales. Explicó que, cuando estaba grabando el reality show titulado Girls of Oslo, “se enfadó mucho” por que usara biquinis: “Todo era cuestión de control. Tenía mucho miedo de no seguir sus órdenes. Cambié mi estilo por completo”, declaró Haukland, que además explicó: “Él no quería que hiciera nada. Creo que quería reducirme a un nivel en el que me sintiera más impotente”.

Dibujo de Marius Borg Hoiby durante el juicio, el pasado 12 de febrero, en la sala 250 del Tribunal de Distrito de Oslo. Alamy Stock Photo

La expareja de Høiby también habló en el tribunal sobre su intención de ayudarle, incluso después de su separación. Describió además un incidente en el que Mette-Marit la llamó porque llevaba varios días sin localizar a su hijo y ella accedió a ayudarla a localizarlo. Contó cómo, de regreso en Skaugum, la residencia real oficial de Mette-Marit y Haakon en Oslo, ella les rogó que le enviaran a rehabilitación, algo que no lo hicieron: “Marius se fue a la ducha y yo me quedé con su madre y Haakon; entonces me derrumbé y les dije: ‘Ahora tenéis que ayudarlo, ¿no veis que necesita ayuda?”. Según informa El Mundo, la respuesta de estos fue: “No es responsabilidad tuya’, y yo les dije: ‘Pues haced algo, llevadlo a rehabilitación”. Los príncipes herederos no han sido interrogados durante la investigación y, por el momento, tampoco han sido llamados a declarar como testigos. El mismo martes, el propio Høiby subió al estrado y admitió que no había sido “un ángel” en la relación. Está previsto que hoy miércoles continúe su testimonio.

Los problemas se siguen acumulando para la familia real Noruega. El rey Harald V, de 89 años, fue ingresado este martes en Tenerife, donde se encontraba pasando unos días de vacaciones que coincidían con su cumpleaños, el pasado 21 de febrero, cuando tuvo que ser hospitalizado en un centro de la isla a causa de una infección y deshidratación. Sobre los delitos por los que enfrenta el juicio estos días Marius Borg Høiby, el monarca noruego se pronunició en su mensaje navideño a la nación del pasado 25 de diciembre, en el que aseguró solidarizarse con las presuntas víctimas: “Quiero expresar solidaridad para todos los afectados. No solo en nuestra familia, sino también a todos los demás. Nos solidarizamos con ellos y esperamos que se encuentren bien”, afirmó.