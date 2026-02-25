Muere la hija del actor Martin Short, Katherine, a los 42 años

El actor Martin Short y su hija Katherine, en la fiesta de Vanity Fair por los Oscar de 2011 celebrada en el Sunset Tower Hotel de West Hollywood, California. Gregg DeGuire (FilmMagic)

Katherine Short, una de los tres hijos del actor canadiense Martin Short, protagonista de la exitosa comedia Only Murders in the Building (Solo asesinatos en el edificio), falleció a los 42 años este lunes 24 de febrero. Las autoridades investigan el caso como un posible suicidio. “Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento. Katherine era muy querida y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”, informó este martes el representante del popular intérprete a través de un comunicado al que han tenido acceso medios como la revista People o el portal TMZ.

El Departamento de Policía de Los Ángeles acudió pasadas las 18.30 al domicilio de la hija de Short, ubicado en el acaudalado barrio de Hollywood Hills, en la tarde del lunes tras recibir una llamada, y allí la encontraron sin vida. Katherine Short pudo haber fallecido de una herida de bala autoinfligida, según dijeron fuentes policiales a la publicación especializada en entretenimiento y famosos.

Más información La inesperada historia de amor maduro de Meryl Streep y Martin Short

Katherine Short fue la primera hija que adoptaron Short y Nancy Dolman, esposa del actor durante 30 años, hasta su muerte en agosto de 2010 de cáncer de ovario. Ejerció como trabajadora social en la ciudad de Los Ángeles después de recibir su licenciatura de la Universidad de Nueva York y su maestría en trabajo social en la Universidad del sur de California (USC) varios años después. Era trabajadora social para una clínica privada y a tiempo parcial en Amae Health, un grupo que brinda psicoterapia. Además, participó en Bring Change 2 Mind, una organización benéfica que se esfuerza por reducir el estigma que rodea a la salud mental.

Katherine permaneció mayoritariamente fuera del foco público, aunque sí asistió a algunos eventos con su padre a lo largo de los años, incluida la fiesta posterior de The Producers en 2003 y la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en febrero de 2011. Según informa Page Six, la última vez que padre e hija fueron fotografiados en público fue en 2023 para la celebración del 40º cumpleaños de Katherine en Grand Master Recorders, en Hollywood.

El actor Martin Short posa con su esposa, Nancy Dolan, y sus hijos, Katherine Elizabeth y Oliver Patrick, para un retrato en 1989 en Los Ángeles (California). Joan Adlen Photography (Getty Images)

La muerte de su madre a los 58 años fue “dura”, como declaró Short a The Guardian en 2012. “Es algo de la vida que negamos, que nos suceda a nosotros o a nuestros seres queridos, y cuando sucede, se gana un poco y se sufre un poco. No es de extrañar”. Dolman conoció a Short en 1972 cuando trabajaron juntos en una producción de Godspell. Se casaron en 1980 y luego dieron la bienvenida a Katherine y a sus hermanos menores, Henry y Oliver, también por adopción. El intérprete se encuentra actualmente en una gira con su amigo y coprotagonista de Solo asesinatos en el edificio, Steve Martin. Según informa Deadline, se han cancelado los próximos espectáculos que tenían previstos, como el que estaba programado para este viernes en el Miller High Life Theatre, en Milwaukee. Según la web del propio teatro, el show por ahora ha sido pospuesto. El sábado tenían dos funciones en el Orpheum Theatre Minneapolis, que también han sido pospuestas. Según la página web de The Best of Steve Martin & Martin Short, la próxima función que tienen prevista será el 13 de marzo en Washington.