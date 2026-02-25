Rob Jetten y Nicolás Keenan, la historia de amor del primer ministro y el jugador de hockey que ha conquistado a un país

Rob Jetten (Veghel, 38 años) es el nuevo primer ministro social liberal de los Países Bajos y el primero abiertamente homosexual en acceder al cargo en el país. Ha sido claro sobre su orientación desde el principio de su carrera. Desde 2024, está comprometido, y su futuro marido se llama Nicolás Keenan (Buenos Aires, 28 años), un jugador argentino de hockey sobre hierba al que conoció hace cuatro años en un supermercado en La Haya. Fue aquel un encuentro fortuito, pero Jetten ha explicado que “hubo contacto visual”. Al poco tiempo, Keenan contactó con él a través de Instagram, y acabó surgiendo una relación. El joven forma parte desde 2017 del club de primera división Klein Zwitserland, de la misma ciudad, y sabía quién era el político que hacía la compra en su mismo barrio. Le había visto en unos vídeos humorísticos en TikTok, donde Jetten era presentado como la pareja ideal de Jesse Klaver, actual líder socialdemócrata neerlandés. Este último, casado y con hijos.

Dedicado a la política desde 2008, Jetten entró en el Parlamento neerlandés como diputado de su partido D66 (Democraten 66) en 2017. Tres años después, removió conciencias con unos vídeos donde leía los comentarios homófobos que recibía en las redes sociales —hoy en Instagram acumula casi 380.000 seguidores—. Su relación con Keenan es posterior, pero el recelo ante ese tipo de ataques subyacía en las reticencias iniciales del deportista a admitir en público su relación sentimental.

Keenan juega desde la infancia al hockey, un deporte que une a toda su familia. Su padre, Patricio, entrenó al club Egara, de Terrassa (Barcelona), adonde se trasladó el hijo de pequeño. Por parte materna, que se apellida Capurro, su tío Santiago participó en los Juegos Olímpicos de 1996 y de 2000, y fue entrenador de la selección nacional femenina, Las Leonas. Estuvo en el Egara hasta los 18 años y jugó después con la selección juvenil argentina en el Campeonato Mundial de esta categoría en 2016. A los 22 años, debutó con la selección absoluta y participó en los Juegos Olímpicos de Tokio, en 2021, y en los de París, en 2024.

El jugador es el primero que ha reconocido su orientación sexual en la primera división neerlandesa de hockey, pero al principio de su relación con Jetten evitaba que se supiera que estaban juntos. No estaba seguro de que fuera a tener una buena respuesta en un entorno de deporte de élite, donde prima la disciplina y la confianza en uno mismo. En una entrevista concedida en abril de 2024 al rotativo Trouw, admitió que “había estado luchando durante mucho tiempo”, y que el hockey era su “vía de escape”. De la ocultación de sí mismo pasó a estar orgulloso, y en la misma charla señalaba “No quiero parecer cursi, pero nunca había sentido la conexión que tengo con Rob”. “Eso me dio la confianza de que este es el camino correcto; que ya no tengo que esconder quién soy”. Una historia que muchos se han lanzado a comparar con la trama de Más que rivales, la serie del momento en la que dos jugadores de hockey hielo ocultan su relación por un entorno en el que creen que no serán aceptados. O con el romance de la serie Rojo, blanco y sangre azul (2023), en la que el hijo de la presidenta de EE UU se enamora de un príncipe británico.

Para el nuevo primer ministro, su relación ha supuesto también descubrirse a sí mismo. “Ni siquiera sabía que fuera posible estar tan enamorado”, ha admitido a la revista de moda y temas del corazón Beau Monde. “Nos mantenemos alerta el uno al otro y él me ayuda a relativizar mejor las cosas”, describió su relación. También reveló algunos detalles de la pedida de mano. Cuando anunciaron su compromiso en Instagram, junto a tres fotos suyas, escribieron que pronto serían “Señor y Señor”. Según Jetten, siempre había dicho que no se casaría, y si bien “todos mis conocidos se sorprendieron, era yo quien le pedía matrimonio” a Nicolás. En un programa televisivo, dio más detalles sobre sus planes de boda. Dijo que sería “en España”, y luego bromeó sobre las distintas tradiciones culturales: “La pedí matrimonio a un argentino, y entonces llamas a tu suegra para darle la noticia. A partir de ese momento, ya no eres el dueño de tu propia boda”.

Antes de que su noviazgo fuera público, a los compañeros de piso de Keenan les llamaba la atención que este empezara a salir de noche a menudo. Volvía muy tarde y no les daba explicaciones. Como mucho, evasivas. Hasta que un día, un año después de su primer encuentro con Jetten, lo presentó a sus amigos. Superado el silencio, la pareja se muestra con frecuencia alegre y confiada en Instagram y en las redes sociales. Y todos los fines de semana —al menos hasta ahora—, cuando su pareja juega con el Klein Zwitserland, allí está animando a Nicolás desde las gradas. Llueva o nieve.

“Ambos vivimos bajo una presión considerable y nos ayudamos y motivamos mutuamente”, ha reconocido Keenan, quien ha recibido un consejo importante por parte de la reina Máxima de Holanda. Nacida también en Argentina, la esposa de Guillermo V le dijo que “tiene que hablar bien el neerlandés, porque en cuanto ven que eres extranjero, los neerlandeses pasan al inglés”. Jetten tiene esa misma misión con el español. “Nicolás me corrige siempre cuando lo hablo”, admitió este lunes, durante la recepción posterior a su toma de posesión como primer ministro.