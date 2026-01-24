Hudson Williams y Connor Storrie, el sueño cumplido de dos camareros convertidos en estrellas gracias a ‘Más que rivales’

En apenas unas semanas, los actores han cambiado la precariedad del mundo de la restauración por la fama global que les ha brindado la serie, un fenómeno televisivo que ahonda en la relación romántica de dos jugadores de hockey sobre hielo

Hudson Williams (Kamloops, Canadá, 24 años) y Connor Storrie (Texas, EE UU, 25 años) encarnan la clásica —y, muchas veces, idealizada— historia del aspirante a actor que lidia con la precariedad de trabajos en bares y restaurantes mientras va de casting en casting esperando la llamada que les cambie la vida. A estos dos intérpretes, completos desconocidos hasta hace solo unas semanas, esa llamada les llegó el año pasado en forma de serie. Williams y Storrie fueron elegidos como protagonistas del fenómeno televisivo del momento: Más que rivales (Heated Rivalry en inglés), una ficción basada en el libro homónimo de la escritora canadiense Rachel Reid.

La novela se engloba dentro del hockey smut, subgénero con el que se denomina a las novelas románticas protagonizadas por jugadores de hockey sobre hielo. A priori, podría parecer un género demasiado concreto como para encandilar a una audiencia global, pero, contra todo pronóstico, Más que rivales ha superado todas las expectativas y es la serie de la que todos hablan. En el show, Williams y Storrie dan vida a los jugadores de hockey Shane Hollander e Ilya Rozanov, respectivamente, rivales en la pista de hielo y amantes fuera de ella. Más allá de la trama romántica, la ficción pone sobre la mesa otros temas de actualidad, como la homofobia que rodea al mundo del deporte masculino. De hecho, la propia autora de la novela relató que eso fue lo que le impulsó a escribir el libro. “Ha habido jugadores que han visto la serie y me han dicho que siguen en el armario. Jugadores de hockey, de fútbol, de baloncesto...”, contó Williams hace unas semanas en el programa de radio de Andy Cohen.

Química dentro y fuera de la pantalla

La escritora Rachel Reid publicó su primer libro, Game Changers, en 2018. Aquella novela fue el pistoletazo de salida de una saga que, hasta el momento, suma seis títulos, todos en torno a la temática romántica y el hockey sobre hielo. La obra en la que se basa la serie es la segunda novela, Heated Rivalry, publicada en 2019. El pasado noviembre, la adaptación televisiva se estrenó en Crave, una plataforma canadiense, y en HBO Max en algunos países seleccionados. En cuestión de días, el boca a boca y el poder de las redes sociales multiplicó el interés por el show. En España, Más que rivales se podrá ver completa el próximo 5 de febrero en Movistar+.

Uno de los puntos fuertes de la ficción es la química entre los dos protagonistas. Muchos fans de la serie anhelan que la historia de amor trascienda las cámaras y se han lanzado a shippear a la pareja también fuera de la pantalla. Tal es el interés que ha despertado la vida privada de los intérpretes y su sexualidad que el creador de la serie, Jacob Tierney, expresó la necesidad de respetar los límites y el derecho a la intimidad de los actores. “No creo que exista ninguna razón para meternos en ese tema”, dijo al respecto.

No es la primera vez que una polémica de este tipo rodea a una serie con personajes homosexuales. En 2022, el actor Kit Connor, protagonista de Heartstopper, otro pelotazo televisivo inspirado en un bestseller que tenía a un personaje gay como eje de la historia, se vio forzado a explicar que era bisexual después de publicarse unas fotos suyas paseando de la mano con una actriz. “Soy bi. Gracias por forzar a un chico de 18 años a salir del armario, creo que muchos de vosotros no habéis entendido el sentido de la serie. Adiós”, fue el mensaje que publicó en la red social X antes de abandonarla para siempre. En cambio, tanto Williams como Storrie saben dar a sus fans lo que quieren y ambos muestran su buena sintonía en cada una de sus apariciones públicas en programas, alfombras rojas o sesiones de fotos. Se llevan tan bien que hasta comparten tatuaje, la frase Sex Sells (El sexo vende), algo que desde luego ha quedado claro con el éxito de la serie, un proyecto de presupuesto reducido y rodado en poco más de un mes (36 días, en concreto).

Como suele suceder desde que las series han dejado de ser locales para aspirar a audiencias de millones de espectadores, la vida de Williams y Storrie ha cambiado por completo de la noche a la mañana. Williams (a quien comparan con Keanu Reeves por su parecido físico) es hijo de madre coreana y padre de ascendencia británico-danesa, estudió Teatro en sus años de instituto y se graduó en Cine en Vancouver en 2020, pero hasta ahora su filmografía se limitaba casi en exclusiva a un puñado de cortometrajes —algunos escritos y dirigidos también por él—. Tal y como ha relatado en una entrevista en el programa de Jimmy Fallon, compaginaba su interés por la actuación con su trabajo en un restaurante: “Mi último trabajo antes de entrar en el show business fue en The old spaghetti factory (…) era bastante bueno administrando la cantidad de mesas que tenía, pero no se me daba bien poner una sonrisa si en ese momento no lo sentía”.

Connor Storrie y Hudson Williams presentaron juntos un premio en los pasados Globos de Oro y su breve aparición fue uno de los momentos más comentados de la gala. Rich Polk/2026GG (Penske Media via Getty Images)

Curiosamente, su compañero de reparto llevaba una vida bastante similar hasta que se cruzaron sus caminos. El papel más destacado de Storrie hasta entonces había sido un pequeño personaje en la película Joker: Folie à Deux. Y mientras luchaba por su gran oportunidad, pagaba el alquiler trabajando en un restaurante. “He trabajado en restaurantes durante años y años, literalmente hasta que logré hacer este casting. Si Heated Rivalry no funcionaba bien, estaba preparado para buscar un nuevo trabajo en los próximos meses. Por eso, el simple hecho de poder actuar y que me paguen por hacerlo, y tener el dinero y los medios para grabar mis propias cosas, lo es todo para mí”, se sinceró con Seth Meyer en una entrevista reciente.

En cuestión de semanas, han pasado de ser dos chicos con una meta para muchos inalcanzable a vivir en primera persona algo que quizá no hubieran imaginado ni en sus mejores sueños. Son los actores del momento. En los Globos de Oro celebrados el pasado 11 de enero presentaron juntos un premio y su breve aparición fue uno de los momentos más comentados de la noche. En la reciente semana de la moda de Milán, Williams ha debutado como modelo para la firma Dsquared2. Y ambos han sido elegidos para llevar la antorcha olímpica en los próximos Juegos de Invierno de Milán-Cortina, una cita deportiva donde el hockey sobre hielo tiene una presencia destacada.

Hudson Williams desfile para Dsquared2, el 16 de enero de 2026 durante la semana de la moda de Milán. Pietro D'Aprano (Getty Images)

Su éxito está siendo tan inmediato que, por el momento, no tienen proyectos futuros a la vista, excepto la segunda temporada de Heated Rivarly. Apenas acaba de estrenarse (en algunos países, todavía ni siquiera se ha emitido), pero los fans están deseosos de nuevos episodios. ¿Qué se sabe al respecto? Lo poco que han desvelado sus protagonistas: “Creo que vamos a empezar a grabar pronto, no sé cuándo exactamente. (…) me parece que para verano”, reveló Storrie en The Today Show. “Si la temporada uno ha sido como una batalla interna, la segunda temporada es más como una batalla externa”, contó Williams sin entrar en más detalles.