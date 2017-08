Carpintero o vendedor, el trabajo de 15 estrellas antes de la fama

George Clooney no se convirtió de la noche a la mañana en uno de los galanes de Hollywood. El actor creció entre campos de tabaco en Kentucky. Durante sus años en la universidad (quiso ser periodista), se dedicó a vender trajes y zapatos para hombre y también trabajó en el departamento de ventas de unos grandes almacenes. También ejerció como mozo de almacén e incluso hizo sus pinitos de albañil. Además, cuando era la época también cortaba tabaco. “He estado arruinado más tiempo en mi vida del que he tenido éxito, así que entiendo el significado de ser un empleado y lo difícil que puede ser llegar a fin de mes”, dijo Clooney en una entrevista.

“He cortado tabaco para vivir en Kentucky. Ese es un trabajo duro. He vendido seguros puerta a puerta. Ese es un trabajo duro. Actuar no lo es”, dijo en una entrevista con ‘Hollywood Reporter’ en diciembre de 2011. “Me acuerdo [de su vida de antes de ser actor] que oía a estrellas famosas quejarse sobre lo difíciles que eran sus vidas. Y yo no quería oír eso. Así que actuar no lo encuentro difícil, a veces lo veo un reto y a veces soy malo en ello, pero no es difícil”.