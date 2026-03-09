Isidro Leyva, el campeón de España sin medalla en salto de pértiga: “Me quedo con el reconocimiento de la afición”

El pertiguista malagueño se llevó la mejor marca de la final en Valencia, pero su victoria no computa porque no fue admitido al concurso más que como invitado por haberse inscrito tarde. Él señala como culpable a la RFEA, que se defiende aludiendo a la bases de la competición

El pasado 28 de febrero el Palau Velodròm Lluís Puig de Valencia acogió el Campeonato de España de atletismo en pista cubierta. Figuras como Mohamed Attaoui, Paula Sevilla o Blanca Hervás participaron en un evento en el que los focos apuntaron hacia la modalidad de salto con pértiga masculina. 14 atletas conformaban la lista de competidores por las medallas pero, aparte, destacaba un chico con un dorsal rojo —que señala que el participante es invitado—. Él es Isidro Leyva (Nerja, 26 años) cuatro veces campeón de España en esta disciplina. El malagueño no aparecía en las listas por un error en los plazos de inscripción. El Club Nerja de Atletismo no llegó a tiempo para inscribir a Leyva. Aún así decidió participar como invitado. Lo que desató la polémica fue su victoria en la prueba. El pertiguista saltó 5,50m y se proclamó ganador. Fue el campeón. Pero un campeón sin medalla. “Estoy sin título y sin medalla. Aunque me quedo con el reconocimiento de la afición del atletismo”, explica Leyva en una conversación telefónica con EL PAÍS.

Para entender lo sucedido hay que remontarse a febrero. El Club Nerja de Atletismo se pasó de plazo para inscribir a su atleta en el Campeonato de España, que caducaba el 16 a las 23.59 horas. Al día siguiente la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) publicó la lista provisional de los participantes y Leyva no veía su nombre. El pertiguista preguntó a su club qué había pasado y le comunicaron que se habían pasado del plazo, pero que se solucionaría y estaría inscrito porque ya había ocurrido en otras ocasiones. Lo mismo le sucedió a Artur Coll, quien fuera el campeón de la prueba de manera oficial. Su club, el Fent Camí Mislata, tampoco había llegado a tiempo para la inscripción.

Cuando salieron las listas definitivas Leyva vio que su nombre no aparecía, pero el de Coll sí. El malagueño se puso en contacto con el Comité de Competición, al que presentó un recurso, y desde el organismo le trasladaron que Coll había entrado porque había una baja. “Me dicen que no puedo competir porque ya había 14 participantes y que Artur había entrado porque alguien se dio de baja y él tenía mejor marca”, detalla Leyva. Y prosigue: “Entonces mando un recurso a la federación porque estos casos que han pasado en varios años anteriores se han resuelto sin problemas. Ha habido gente que se le ha olvidado enviar la marca o simplemente se han inscrito un poquito fuera de plazo y se ha subsanado todo. Finalmente ellos me envían la resolución del recurso diciendo que no puedo participar y que si quiero competir tiene que ser fuera del concurso”.

Tras la resolución del Comité de Competición, la RFEA comunicó una medida excepcional para posibilitar la participación fuera de concurso. Eso sí, Leyva no tendría la oportunidad de ganar la medalla ni sumaría puntos para el campeonato. “Yo cedo a ir por el simple hecho de que tenía opciones de ganar y quería reivindicar lo que había pasado. Y efectivamente he ganado el campeonato de España”, detalla Leyva.

Tras vencer en la prueba, el pertiguista malagueño acudió a la zona mixta y en los micrófonos de Teledeporte cargó contra la RFEA. “Es una pena que la federación me haya dejado fuera por un problema de inscripción de mi club. Estoy muy contento demostrando lo que la federación no quiere ver en mí”.

Este martes, ante el revuelo que ocasionó lo ocurrido con Leyva, la RFEA salió al paso con un comunicado en el que explicó cuál es el procedimiento y las bases reguladoras de la competición. Esas normas establecen que tras la lista provisional publicada se puede informar de incidencias y renuncias. Aquellos atletas que no entraron en esas listas provisionales esperan en una lista de repesca ante cualquier posible baja —como ocurrió con la entrada de Artur Coll—. “Admitir oficialmente fuera de plazo o ampliar una cuota cerrada supondría alterar las bases del Campeonato, vulnerar la igualdad entre deportistas y comprometer la seguridad jurídica del procedimiento. En consecuencia, no resulta aceptable atribuir a la RFEA un error y, a partir de esa atribución, solicitar que la Federación transgreda las Normas Reguladoras”, expresó la federación en el comunicado.

Leyva rechaza por completo este comunicado. “Es su forma de argumentarse, de dar una explicación y de intentar dejarme mal a mí, como un mentiroso. Pero es que yo no tengo necesidad de mentir”, arguye el malagueño. Y añade: “El problema de todo esto es que no pensaban que fuera a ganar. Si yo quedo segundo, tercero o cuarto, esto queda en el olvido”.

Después de lo ocurrido, Leyva podría elevar la queja al Comité de Competición, aunque traslada que ahora mismo no sabe exactamente lo que va a hacer. “Tengo cosas pensadas pero no quiero que salga nada en público porque si no pueden ir contra mí. Ahora mismo quiero estar tranquilo, quiero que esto se calme, que cuando actúe nadie se entere y simplemente sea una guerra entre la federación y yo”, concluye Leyva.