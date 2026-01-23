Paris Hilton recuerda la filtración de su vídeo sexual para promover una ley contra el ‘deepfake’: “Lo llamaron escándalo, pero fue abuso”

La empresaria ha vuelto al Capitolio de Estados Unidos para buscar una solución a las imágenes falsificadas y editadas sin consentimiento, donde ha compartido su experiencia como víctima para concienciar sobre el peligro del contenido en internet

Paris Hilton (Nueva York, 44 años) se está convirtiendo en una habitual del Capitolio de Estados Unidos. En 2021, la empresaria, cantante, actriz, DJ y ahora también activista, acudió al órgano legislativo ubicado en Washington para testificar sobre los abusos sexuales que sufrió a los 16 años en un internado de Utah y promover una ley que los evitara en el futuro. “No puedo irme a dormir sabiendo que hay niños que están experimentando el mismo abuso por el que pasamos yo y tantos otros”, dijo entonces. Después de varias visitas más, el proyecto de ley de Hilton para detener el abuso infantil institucional fue aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes de EE UU en diciembre de 2024. “Todavía estoy en shock de que la experiencia que viví haya podido dejar un impacto en el progresivo y significativo cambio que llegará para la próxima generación”, celebró en sus redes sociales. Su ambición no acabó ahí. Este jueves 22 de enero, la fundadora de la marca cosmética Parívie ha vuelto al Capitolio para abogar por más cambios legislativos, de nuevo relacionados con su experiencia personal.

Esta vez, aboga por una ley (bautizada como Ley DEFIANCE) contra las imágenes explícitas falsificadas y las editadas sin consentimiento. Acompañada de su marido, Carter Reum, y de la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, Hilton dio una rueda de prensa en las escaleras del Capitolio, donde relató un capítulo de su vida en el que se vio afectada por este tipo de prácticas abusivas en la red. “Cuando tenía 19 años, un vídeo privado e íntimo mío se compartió con el mundo sin mi consentimiento. La gente lo llamó un escándalo. No lo fue. Fue abuso. En ese momento no había leyes que me protegieran. Ni siquiera había palabras para describir lo que me habían hecho. Internet era aún nuevo, y también lo era la crueldad que conllevaba”, explicó.

El vídeo sexual al que se refiere la heredera del imperio hotelero, que incluía imágenes de ella con su exnovio Rick Salomon, se grabó en 2001, se filtró en 2003 y se comercializó en 2004 bajo el título 1 Night in Paris. “Me insultaron. Se rieron y me convirtieron en un chiste. Vendieron mi dolor por clics, y luego me dijeron que me callara, que pasara página, incluso que agradeciera la atención”, criticó Hilton este jueves. “Estas personas no me vieron como una joven explotada. No vieron el pánico que sentí, la humillación ni la vergüenza. Nadie me preguntó qué perdí: perdí el control sobre mi cuerpo, sobre mi reputación. Me robaron mi seguridad y mi autoestima”, añadió.

Paris Hilton y la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez se abrazan tras la rueda de prensa frente al Capitolio, en Washington, este jueves 22 de enero. Allison Robbert (AP)

Además, Hilton advirtió del peligro añadido que supone ahora la irrupción de la inteligencia artificial (IA). De hecho, aseguró que actualmente circulan por internet “más de 100.000 imágenes explícitas deepfake” de ella generadas con IA. “Creía que lo peor ya había pasado, pero no es así. Lo que me pasó entonces les está sucediendo ahora a millones de mujeres y niñas de una forma nueva y más aterradora. Antes, alguien tenía que traicionar su confianza y robar algo real. Ahora solo se necesita un ordenador y la imaginación de un desconocido. La pornografía deepfake se ha convertido en una epidemia”, afirmó.

De aprobarse la Ley DEFIANCE, las víctimas tendrían derecho a emprender acciones legales contra los creadores y distribuidores de deepfakes sexuales generados por IA. “Ninguno es real ni consensuado. Y cada vez que aparece uno nuevo, regresa esa horrible sensación, ese miedo de que alguien en algún lugar lo esté viendo ahora mismo y piense que es real”, lamentó Hilton sobre su caso particular. “Ningún dinero ni abogados pueden detenerlo ni protegerme. Es la forma más reciente de victimización a gran escala, contra tus hijas, tus hermanas, tus amigas y vecinas”, alertó.

Paris Hilton y su marido, Carter Reum, tras la rueda de prensa de la empresaria para promover una ley contra el 'deepfake' en internet. Kylie Cooper (REUTERS)

Según el último informe de la ONG Thorn (centrada en el desarrollo de tecnología para proteger a los niños del abuso y la explotación sexual), casi uno de cada tres adolescentes ha oído hablar del término “desnudos deepfake” y uno de cada ocho declaró conocer personalmente a alguien que ha sido víctima de ellos. “Ahora tengo una hija de solo dos años y medio [London, hermana de Phoenix, que acaba de cumplir tres años] y haría lo que fuera por protegerla. Pero no puedo protegerla de esto, todavía no. Y por eso estoy aquí. No se trata solo de tecnología, se trata de poder. Se trata de usar la imagen de alguien para humillarlo, silenciarlo y despojarlo de su dignidad. Las víctimas merecen más que disculpas a posteriori. Merecemos justicia”, defendió Hilton. “Decir la verdad me ha ayudado a sanar, y estoy muy orgullosa de estar aquí hoy sin vergüenza. Soy Paris Hilton, mujer, esposa, madre, superviviente, y lo que me hicieron estuvo mal. Y seguiré diciendo la verdad para proteger a cada mujer, a cada niña, a cada superviviente, ahora y en el futuro”, remató.