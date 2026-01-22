Phil Collins habla de lo “difíciles y frustrantes” que han sido los últimos años por sus problemas de salud: “Todo lo que podía salir mal, salió mal”

El músico ha revelado que se ha sometido a cinco cirugías de rodilla, se contagió de covid en el hospital y le han empezado a fallar los riñones, algo que achaca a su excesivo consumo de alcohol

Phil Collins cumplirá 75 años el próximo 30 de enero y no lo hará tan sano como le gustaría. Hace años que el cantante y exbatería de Genesis está retirado de la música por problemas de salud. “Me encantaría tocar, pero hay ciertas barreras físicas que me lo impiden”, confesó a la BBC en septiembre de 2021, dos meses antes de que la banda iniciase una gira por Estados Unidos. Y es que el músico británico lleva casi dos décadas lidiando con problemas de salud. En 2007, sufrió una lesión medular que le causó graves daños nerviosos y desarrolló el llamado síndrome del pie caído tras una operación de espalda, lo que le dificulta caminar, además de causarle varias caídas y fracturas. Aun así, poco se ha sabido de su estado de salud en la última década, hasta este miércoles 21 de enero, cuando ha hablado sobre los problemas que ha estado experimentando en los últimos años en el podcast Eras: in conversation, de la BBC. “Es algo constante. Tengo una enfermera interna las 24 horas del día para asegurarme de que tomo mi medicación como corresponde. He tenido problemas con la rodilla. Todo lo que podía salir mal, salió mal”, explicó a la presentadora, Zoe Ball.

El autor de éxitos como In the Air Tonight o Another Day in Paradise reveló que se ha sometido a cinco cirugías de rodilla y que ahora solo tiene una “que funciona”. “Puedo caminar, pero con ayuda, ya sabes, muletas o lo que sea”, contó. Además, se contagió de covid en el hospital. “Mis riñones empezaron a fallar. Todo parecía converger al mismo tiempo”, aseguró.

Collins —padre de la actriz de Emily in Paris Lily Collins— reflexionó también sobre su recuperación y admitió que su excesivo consumo de alcohol durante años ha sido uno de los principales causantes de sus problemas renales. “Probablemente, estuve bebiendo demasiado, así que mis riñones estaban destrozados”, comentó. “No era de esos que se quedaban despiertos bebiendo toda la noche; bebía durante el día, pero supongo que me pasaba. Nunca me emborrachaba, aunque me caí un par de veces. Pero fue una de esas cosas que me pasaron factura, y pasé meses en el hospital”, explicó en el podcast, donde también compartió que recientemente ha celebrado dos años de sobriedad. “Han sido unos últimos años difíciles y frustrantes. Pero ahora todo está bien”, añadió.

Phil Collins a la batería de Genesis en un concierto en Londres en 1977. Graham Wood (Getty Images)

El ocho veces ganador del Grammy, que también padece diabetes tipo 2, se despidió de la batería en 2022, durante la última gira de Genesis. Apareció sobre el escenario, pero cantó sentado mientras su hijo, Nicholas Collins, le sustituía con las baquetas. El pasado 4 de enero, confesó a la revista MOJO que ya ni siquiera le apetece componer ni volver al estudio. “Ya no tengo ganas. La cosa es que he estado enfermo, muy enfermo...”, dijo. Sin embargo, en esta última entrevista, Collins se mostró más optimista. “Tengo algunas cosas a medio hacer o que nunca se terminaron, y un par de cosas que sí terminaron, que me gustan, así que ya sabes. Quizás todavía haya vida en este perro viejo. Sí. Ya verás”, concedió a la presentadora.

Collins comenzó haciendo rock progresivo junto a Genesis, pero posteriormente se desmarcó en solitario. Tuvo una exitosa carrera que se prolongó en los ochenta y los noventa, con canciones mundialmente conocidas, como You Can’t Hurry Love. Tiene cinco hijos fruto de sus tres matrimonios, con Andrea Bertorelli (de 1975 a 1980), Jil Tavelman (de 1984 a 1996) y Orianne Cevey (de 1999 a 2008). La actriz de Emily in Paris es la única hija que tuvo con Tavelman y, según ha contado la actriz en el pasado, nunca ha estado muy unida a él. “Te perdono por no ser el padre que esperaba”, aseguró la intérprete en un libro con ensayos personales en 2017.