Chris Noth, sobre el fin de su amistad con Sarah Jessica Parker tras ser acusado de agresión sexual: “Fue triste, fue decepcionante, fue sorprendente”

El actor de ‘Sexo en Nueva York’ ha relatado en un ‘podcast’ el distanciamiento con su compañera después de que la actriz apoyara públicamente a las dos denunciantes sin ponerse en contacto con él para saber su versión de los hechos

En diciembre de 2021, el actor Chris Noth, conocido sobre todo por su papel como Mr. Big en la exitosa serie Sexo en Nueva York y, más tarde, en las dos películas y la secuela And Just Like That, fue acusado de agredir sexualmente a dos mujeres. Las víctimas le acusaban de haberlas agredido sexualmente en incidentes ocurridos en Los Ángeles, en 2004, y Nueva York, en 2015. Él se defendió entonces a través de un comunicado, alegando acusaciones “categóricamente falsas” y encuentros “consensuados”. Inmediatamente, sus compañeras de reparto en la ficción durante años, las actrices Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, se posicionaron a favor de las denunciantes en un comunicado conjunto en el que afirmaban: “Apoyamos a las mujeres que han dado un paso adelante y que han compartido sus dolorosas experiencias”, además de declarar su profunda tristeza por las acusaciones. Y prácticamente todo rastro de las escenas que Noth había rodado para la primera temporada de And Just Like That, de la que las actrices son coproductoras, fue eliminado.

Cuatro años después, el actor, que aunque finalmente no hubo demanda fue despedido de And Just Like That —y de otros proyectos— tras las acusaciones, ha hablado sobre el tema en el podcast Really Famous, de Kara Mayer Robinson. En la entrevista, aún no emitida pero de la que se ha hecho eco en exclusiva la revista People, el intérprete revela por qué él y Sarah Jessica Parker, su pareja en la ficción, ya no son amigos: “No somos amigos, creo que eso es bastante obvio”, explica, refiriéndose a cómo Parker no le apoyó cuando llegaron las acusaciones.

El actor, famoso por otras ficciones como la serie The Good Wife, explica en la entrevista, que se emitirá el próximo 26 de enero, lo que sintió cuando sus tres excompañeras firmaron aquel comunicado que, según él, “en realidad no era más que una simple gestión de marca”: “Fue triste, decepcionante, sorprendente”, cuenta, antes de continuar: “Tienes que llamarme y escuchar mi versión. Me conoces desde hace mucho y hemos trabajado juntos durante muchos años”. Chris Noth y Sarah Jessica Parker trabajaron en Sexo en Nueva York durante seis temporadas, de 1998 a 2004, cuando la serie finalizó; además, rodaron juntos las dos películas sobre la trama, una estrenada en 2008 y otra en 2010, y coincidieron de nuevo en la primera temporada de And Just Like That, emitida entre diciembre de 2021 y febrero de 2022.

Noth continúa expresando su opinión sobre cómo abordaron públicamente las acusaciones: “Lo entiendo, eso es más Hollywood que Hollywood”. Y reflexiona: “Pero antes de que hagas esa declaración, ya me conoces, me conoces desde hace años, llámame para que pueda contarte lo que pasa. Eso no sucedió y fue una lástima”. Ahora que ha pasado el tiempo, el actor considera que “ha ganado algo bueno” ya que, aclara: “Descubres la postura de la gente y quiénes son tus verdaderos amigos. Es importante saberlo”.

Quien diera vida durante años a Mr. Big también asegura en el podcast: “Solo sé que si hubiera sido a la inversa, yo no lo habría hecho”, y ha declarado que él sí habría llamado a su antigua compañera para conocer su versión.

Esta no ha sido la primera vez que el actor se ha referido a las denuncias y sus consecuencias. Dos años después de que todo sucediera, en 2023, hizo sus primeros comentarios en la cadena USA Today, donde insistió en que los encuentros sexuales con las mujeres que le acusaban habían sido consentidos y aseguró: “Es duro, porque la gente está asustada, y su miedo les guía”.

Sus nuevas declaraciones llegan después de que la mala relación entre ambos intérpretes se reactivara en redes sociales a principios de enero, cuando Noth compartió una foto motivacional en Instagram con el texto: “Al carajo con el Año Nuevo, ¡VAMOS!“, en la que alguien le comentó: “¿Te refieres a que le jodan a Sarah Jessica Parker y a su premio, no? Jajaja” [en referencia al Globo de Oro honorífico recibido por la actriz unos días antes]. “Claro”, respondió el actor.